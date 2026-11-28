Lasciamo l’auto nell’ampio posteggio adiacente alla provinciale (730m) e iniziamo il cammino salendo lungo la via pedonale Borghi per poi piegare a destra in via Sottochiesa diretti alla parrocchiale di San Giovanni Battista. Tra le case a fianco della chiesa spicca una torre campanaria di bell’aspetto ma insolitamente pendente. Originaria del XII secolo, sfoggia una pregevole struttura di pietra con bifore tipiche dello stile romanico. È contemporanea e molto somigliante a quella del Cornello dei Tasso, pendente anch’essa. Entrambe sono state erette su terreni piuttosto instabili in tempi in cui era complicato arrivare in profondità con le fondamenta. Nel corso dei secoli i movimenti di assestamento del suolo ne hanno provocato l’inclinazione. Anticamente era la torre di guardia della potente famiglia guelfa dei Salvioni di Sottochiesa. Ho provato a interpellare un anziano del luogo riguardo l’inclinazione della torre. La risposta è stata perentoria: « Certo che l’è storta, ma l’è amò sö da quase méla agn! » .