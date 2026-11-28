Giornata un po’ grigia, salire in quota significherebbe camminare immersi nella nebbia. Rinunciare? Giammai! Così scegliamo di recarci in Val Taleggio per un’escursione alla ricerca di atmosfere autunnali e di piccoli borghi montani, alcuni abbandonati al proprio destino altri splendidamente rinati.
Sottochiesa è il primo paese che si incontra superato l’orrido della Val Taleggio. Normalmente si passa oltre per raggiungere velocemente le località più rinomate della valle, invece suggerisco di partire proprio da qui perché Sottochiesa cela angoli di inaspettata bellezza che meritano attenzione.
L’origine toponomastica è chiarissima. La soprastante chiesa di Pizzino, originaria dell’anno mille, era la chiesa madre cioè la prima eretta in valle, pertanto il borgo sorto ai suoi piedi è stato chiamato molto poeticamente Sottochiesa… tipico esempio di essenzialità lessicale orobica.
Lasciamo l’auto nell’ampio posteggio adiacente alla provinciale (730m) e iniziamo il cammino salendo lungo la via pedonale Borghi per poi piegare a destra in via Sottochiesa diretti alla parrocchiale di San Giovanni Battista. Tra le case a fianco della chiesa spicca una torre campanaria di bell’aspetto ma insolitamente pendente. Originaria del XII secolo, sfoggia una pregevole struttura di pietra con bifore tipiche dello stile romanico. È contemporanea e molto somigliante a quella del Cornello dei Tasso, pendente anch’essa. Entrambe sono state erette su terreni piuttosto instabili in tempi in cui era complicato arrivare in profondità con le fondamenta. Nel corso dei secoli i movimenti di assestamento del suolo ne hanno provocato l’inclinazione. Anticamente era la torre di guardia della potente famiglia guelfa dei Salvioni di Sottochiesa. Ho provato a interpellare un anziano del luogo riguardo l’inclinazione della torre. La risposta è stata perentoria: « Certo che l’è storta, ma l’è amò sö da quase méla agn! » .
A fianco della chiesa si diparte via Santa Rosa, una viuzza su cui si affacciano interessanti dimore rurali e che conduce in una piazzetta ove sorge la piccola chiesa di Santa Rosa e Lucia. La contrada Santa Rosa era la borgata “nobile” di Sottochiesa dove abitavano le famiglie più abbienti. Non a caso questa era la cappella di famiglia dei Salvioni la cui casa padronale è prospiciente la piazzetta.
Santa Rosa era il primo nucleo abitato che si incontrava percorrendo la mulattiera proveniente da San Giovanni Bianco. Fino al 1910, anno di apertura della carrozzabile che attraversa l’orrido del torrente Enna, per raggiungere la Val Taleggio dalla Valle Brembana occorreva salire al borgo di Cantiglio, scendere in valle Asinina, attraversarla sul cinquecentesco ponte di Forcola (tuttora esistente) e risalire a Santa Rosa. Da qui si potevano raggiungere agevolmente gli altri borghi taleggini.
Al termine della contrada seguiamo le indicazioni sentieristiche per Ca’ Corviglio . Dapprima una stradella sterrata poi una mulattiera, ci conducono attraverso pascoli rigogliosi, boschetti e baite alla contrada di Ca’ Corviglio (780m).
Questo villaggio, un po’ nascosto e defilato, si è sviluppato lungo la via che dal ponte di Forcola saliva al mulino di Bragolegia e al passo di Baciamorti. Un recente intervento di recupero dei fabbricati ha restituito al caseggiato la fisionomia cinquecentesca originale con muri di pietra, portali ad arco e le tipiche lobbie di legno. Nella piazzetta al limitare del borgo sorge l’Oratorio di San Rocco, benedetto nel 1590, con una pregevole pala d’altare, interessanti arredi interni ed il caratteristico tetto di piode.
A fianco della chiesa inizia il sentiero diretto al mulino di Bragolegia (indicazioni). Il percorso si addentra nel cuore impervio della valle Asinina, sotto i minacciosi contrafforti rocciosi del monte Cancervo. Dopo un quarto d’ora giungiamo al mulino di Bragolegia (845m), storico frantoio dove si producevano olio di noci e, occasionalmente, farina dai cerali coltivati in zona. Sotto il mulino si trova la suggestiva cascata. Per ammirarla, se il terreno è asciutto, si può scendere di poche decine di metri per la ripida traccia che inizia nel praticello davanti al mulino, altrimenti conviene seguire il sentiero principale che si abbassa fino al greto del torrente della Valle Asinina. Si segue per un breve tratto il torrente verso valle per poi risalire l’erto tracciato che conduce alla cascata e poi nuovamente al mulino.
Tornati al mulino, ripercorriamo i nostri passi per un breve tratto. Al bivio ci manteniamo sul sentiero principale, diretti alla contrada Grasso. Stiamo camminando lungo la «Via della Salute», un percorso caratterizzato da bassorilievi scolpiti nella roccia raffiguranti animali, oggetti e personaggi legati alla montagna. È un itinerario che sicuramente stuzzica la fantasia dei bambini.
Usciamo dal bosco nei pressi delle baite di Cassinella. Tra pascoli rigogliosi e splendidi esemplari di piante di noce, spiccano i solidi terrazzamenti con muretti a secco dove un tempo si coltivavano i cereali destinati alla macinazione presso il mulino.
Da qui si gode di un bello scorcio sulla rocca di Pizzino. Raggiungiamo in breve il borgo di Grasso, in cui antico e moderno si fondono in un’atmosfera di armoniosa ruralità. Risaltano la fontana di San Francesco, realizzata in una nicchia sormontata da un arco a tutto sesto, e la chiesetta intitolata al santo.
È molto curiosa la vicenda di questa chiesa: nei secoli la contrada di Grasso, complice la particolare fertilità dei terreni e l’ottima esposizione al sole (non a caso si chiama Grasso), crebbe fino a diventare popolosa quasi quanto il paese di Pizzino. Nel 1756, contestualmente alla costruzione del campanile della parrocchiale di Pizzino, gli abitanti di Grasso preferirono dedicarsi alla realizzazione di una nuova chiesa nella loro contrada. Tale operazione comportò l’allontanamento di buona parte della manovalanza dal cantiere del campanile di Pizzino in favore di quello della chiesa di Grasso. Il fatto suscitò un profondo risentimento nel parroco al punto che, nel 1758, a chiesa ultimata, non ne concesse la consacrazione. Lo sconcerto degli abitanti di Grasso fu enorme ma nulla poterono e dovettero rinunciare alla chiesa nuova. L’edificio venne così convertito in deposito a disposizione degli agricoltori del paese e dei mandriani diretti in alpeggio. Solamente nel 1935, dopo 177 anni, la chiesa venne finalmente consacrata e restituita alla sua funzione originaria.
Da Grasso procediamo in direzione di Retaggio (cartelli indicatori) attraverso boschi e prati con baite ben mantenute. Oltrepassata la località Pian Gallo, si perviene ai pascoli dove sorgono le rovine del caseggiato di Retaggio (1015m). Ho tra le mani un libro in cui è pubblicata una foto di Retaggio dei primi anni duemila. Mi si stringe il cuore nel notare che la maggior parte delle case era ancora in piedi e con il tetto di piode integro. Oggi rimane solo una dimora in buone condizioni, le restanti sono ruderi abbandonati. Un vero peccato!
Superiamo Retaggio alla volta di Piazza Morandi (indicazioni). Ci si addentra in un bosco di faggi e carpini in ottimo stato di salute. In questo tratto di sentiero a guidarci sono dei piccoli cartelli di legno a sfondo bianco con scritte in azzurro. Non si tratta di segnaletica ufficiale ma è ugualmente utile. Dopo una decisa svolta a sinistra giungiamo finalmente a Piazza Morandi (1115m), un piccolo nucleo di baite sparse entro un’ampia conca pascoliva. Provo ad immaginare la magia di questi prati ricoperti di neve. Le dimore di Piazza Morandi sono quasi tutte ristrutturate anche se i tetti non sono più quelli originali di piode.
Saliamo ad intercettare la vicina strada asfaltata diretta a Quindicina e Capo Foppa. La seguiamo in discesa per poche centinaia di metri fino alla base di una collinetta boscosa dove un cartello biancorosso indica la deviazione per l’Oratorio di Sant’Antonio Abate. Imbocchiamo il sentiero che corre pianeggiante sul margine tra bosco e prato. Siamo in località Staviglio le cui case si perdono tra i prati. Si compie un semicerchio fino ad approdare all’oratorio (1065m). Confesso di non aver mai notato questa bella chiesa nonostante abbia percorso la strada innumerevoli volte!
L’Oratorio di Sant’Antonio Abate, eretto nel 1483, conserva al suo interno un interessante ciclo di affreschi del 1505 attribuiti alla bottega dei Baschenis e riportati alla luce solo negli anni ’70, ricoperti con la calce dopo la peste del 1630. Sul colmo dell'edificio si erge il singolare campanile a vela , che ospita una campana medievale, una delle più antiche delle Orobie, datata 1482 . La chiesa un tempo era aperta solo durante la stagione estiva ed era officiata nelle domeniche e nelle feste a beneficio dei numerosi mandriani della zona.
Proseguiamo lungo il sentiero che completa l’anello della collina per ricollegarsi alla strada asfaltata in corrispondenza dell’assolata contrada di Monteruccio. Alcune betulle dipinte d’autunno rendono il contesto particolarmente suggestivo. Al tornante di Monteruccio imbocchiamo via Fraggio, una carrozzabile che conduce all’omonimo borgo (1000m), il meglio conservato di tutta la valle.
Ogni volta che mi reco a Fraggio ne rimango inevitabilmente affascinato. Tra le case di pietra, ben restaurate, spicca lo splendido Oratorio di San Lorenzo, edificato nel 1493. Il tetto di piode, il piccolo rosone, il grande portale di pietra e il delizioso sagrato erboso lo rendono un edificio di rara bellezza. Nel XV secolo la Val Taleggio era sul confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica Veneta. La frontiera correva molto vicina a Fraggio dove esisteva una dogana veneta.
Da Fraggio seguiamo la mulattiera diretta al Santuario della Madonna di Salzana (indicazioni). Si scende per una decina di minuti per arrivare al cospetto del Santuario, austero edificio affacciato sul margine della cupa valle che separa Pizzino da Olda.
Questa chiesa è legata ad una storia drammatica che merita di essere ricordata: nel Trecento, al crocevia delle mulattiere tra Pizzino, Fraggio e Sottochiesa, sorgeva la ridente contrada di Salzana. Il nome Salzana deriverebbe dalla presenza presso il torrente di sorgenti sulfuree (salse), un tempo molto apprezzate.
La sera del 27 novembre 1359, dopo giorni di piogge incessanti, il versante meridionale del monte Ardino (l’attuale Montardì) cedette all'improvviso e seppellì l'abitato: sessanta famiglie, quasi trecento vittime. Intatta rimase soltanto un'edicola lungo la mulattiera, con la trecentesca statua lignea della Madonna con Bambino. Secondo la tradizione popolare la statua fu traslata nella chiesa parrocchiale di Pizzino ma, l’indomani, scomparve per essere poi rinvenuta al suo posto originario, tra i ruderi della contrada. Nel 1466 una seconda frana cancellò definitivamente tutto quanto era stato ricostruito. Il 16 marzo di quell'anno i rappresentanti di Pizzino, Sottochiesa, Olda e Peghera, riuniti sul sagrato di Pizzino, decisero di erigere proprio qui un santuario dedicato alla Vergine Assunta.
Dal santuario una mulattiera scende rapidamente a Sottochiesa mentre un’altra sale a raggiungere Pizzino (indicazioni). Se non si ha fretta consiglio di completare l’escursione con quest’ultima deviazione. Raggiunta la parrocchiale di Pizzino ci si spinge oltre, verso lo sperone roccioso della Rocca di Pizzino. Si sale per le scalette che conducono sulla sommità da dove si gode di un vasto panorama a 360 gradi. Qui sorgeva il castrum Picini antica roccaforte trecentesca, baluardo guelfo nelle lotte fratricide tra Pizzino, Sottochiesa, Olda e Peghera contro i ghibellini di Vedeseta. Questi ultimi avevano nella torre d’Orlando il loro fortilizio. Alla base della rocca di Pizzino si diparte la mulattiera che in poche decine di minuti riconduce a Sottochiesa.
P.S. l’escursione qui descritta è lunga tredici chilometri con 700m di dislivello positivo. Calcolare quattro ore e mezza di comodo cammino.
Tutte le foto sono di Camillo Fumagalli