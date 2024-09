«Millegradini», dieci luoghi (+1) per scoprire tutte le sfaccettature di Bergamo

La «Millegradini» non è solo un’occasione per scoprire il patrimonio storico – artistico della città, ma anche per capire come si è evoluta la città, con alcuni luoghi che sono stati messi a disposizione della comunità per una serie di preziosi progetti sociali. È il caso del Dormitorio Galgario , situato negli spazi di un ex convento duecentesco, costruito nei pressi della chiesa di San Francesco da Paola e posto a cavallo fra Borgo Santa Caterina e Borgo Palazzo. È uno spazio che accoglie persone in situazione di grave emarginazione ed è un luogo di confronto per l’intera cittadinanza, in cui la povertà viene vissuta non soltanto un’emergenza da risolvere ma come un terreno di confronto, di scambio, di riflessione aperta. Il Galgario ospita lo spazio diurno «PUNTO SOSTA» e, dal 2022, lo «Spazio Irene», dove ogni lunedì mattina la struttura si trasforma in un luogo tutto al femminile, in cui le donne senza fissa dimora possono dedicarsi alla cura di sé.