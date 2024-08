La «Millegradini» alza il sipario: sono aperte le iscrizioni!

Chi sceglierà di iscriversi online potrà ritirare il kit gara (che include la maglietta azzurra della «Millegradini» da sfoggiare durante la rassegna) solo allo Sportello abbonamenti de L’Eco di Bergamo, in viale Papa Giovanni 124. Il kit potrà essere ritirato a partire dal giorno successivo all’iscrizione presentando la ricevuta che verrà inviata via mail. Per coloro che invece preferiranno iscriversi in presenza, ci sarà la possibilità di ritirare il tutto nei numerosi punti vendita convenzionati sparsi in città e sul territorio provinciale, con l’aggiunta degli stand itineranti de L’Eco Cafè.