«Millegradini» in foto: ecco la nostra gallery

Passeggiando sulle Mura ne abbiamo ascoltata qualcuna: quella della coppia in viaggio di pensionamento giunta a Bergamo per la prima volta direttamente da Orlando, negli Stati Uniti. Quella della giovane studentessa residente nella nostra città che ha accompagnato i genitori, in visita dal Brasile, nella Sala Macchine della Funicolare. E ancora, quelli degli operatori del Progetto Senzacca, che ai passanti in Piazza della Cittadella hanno dato in mano bonghi, tamburi e strumenti a percussione di varia natura, invitandoli a suonare.