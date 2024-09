Bergamo, in due ore 80 millimetri di pioggia. Il Comune chiederà lo stato d’emergenza

Il Comune di Bergamo, insieme a Torre Boldone e Ponteranica, chiederà alla Regione Lombardia lo stato d’emergenza superiore per i danni provocati dal maltempo. Lo ha annunciato la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, durante una conferenza stampa convocata nel pomeriggio di lunedì 9 settembre a Palazzo Frizzoni per fare il punto della situazione dopo il violento nubifragio che alle prime ore del mattino si è abbattuto sulla città e sulla provincia. In sei ore, secondo i dati rilevati dalla Regione, dall’1 alle 7 di lunedì sono caduti su Bergamo 91 millimetri di pioggia. E tra le 3 e le 5 le centraline di via Goisis hanno registrato 80 millimetri.

«È stata una giornata drammatica per tante famiglie - ha detto Carnevali - l’unica buona notizia è che non ci sono stati danni alle persone». Per la richiesta dello stato d’emergenza, che consentirà di accedere a fondi per i risarcimenti, «faremo una puntuale ricognizione dei danni ai beni pubblici e privati - ha spiegato la sindaca –. A tutti i cittadini diciamo che per qualsiasi necessità possono contattare la polizia locale».

Disponibili 76 posti letto

È stato attivato il Comitato operativo comunale (Coc) per l’emergenza e sono partite anche le prime azioni per far fronte a eventuali richieste di alloggio da parte di cittadini in difficoltà. «Abbiamo messo in disponibilità 76 posti letto per le situazioni più compromesse di fragilità, anziani o persone con disabilità», ha detto ancora Carnevali.

La conferenza stampa a Palazzo Frizzoni

(Foto di Colleoni) All’incontro a Palazzo Frizzoni oltre alla sindaca erano presenti anche gli assessori Oriana Ruzzini, Giacomo Angeloni, Marcella Messina e Francesco Valesini, con i vertici della polizia locale e dei vigili del fuoco.