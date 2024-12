Guida agli eventi del weekend (13 – 15 dicembre)

L a magia di Santa Lucia conquista ogni anno grandi e piccini. E così, dopo aver scartato gli attesi regali della «notte più lunga che ci sia», è giunto il momento di pensare a come trascorrere il weekend . Tra concerti, spettacoli e appuntamenti dedicati al Natale, il calendario è veramente ricco di opportunità per tutta la famiglia. Scopriamo insieme i migliori eventi per oggi, domani e domenica!