Guida agli eventi del weekend (17 – 19 novembre)

Dopo una grandissima attesa, viene inaugurata oggi « Yayoi Kusama . Infinito Presente », la mostra evento curata da Stefano Raimondi e promossa da The Blank Contemporary Art e Comune di Bergamo per celebrare l’anno della Capitale della Cultura. Riconosciuta come la più popolare e acclamata artista vivente, la mostra – che sarà visitabile fino al 14 gennaio al Palazzo della Ragione – permette per la prima volta in Italia di entrare nella celebre «Infinity Mirror Room. Fireflies on the Water» (2002), proveniente dalla collezione permanente del Whitney Museum of American Art. Oggi prende il via anche la terza edizione di « MoUp – Model Update », il festival dedicato alla modo sostenibile che per dieci giorni porterà eventi e incontri in citta con fashion designer. Da non perdere stasera l’aperitivo al Globe in Piazza Dante a Bergamo.