Guida agli eventi del weekend (22 – 24 novembre)

Questi sono i giorni dell’inaugurazione del nuovo smart district ChorusLife di Bergamo. Per il party inaugurale l’artista Cosmo, noto sperimentatore sonoro, offrirà un dj-set esplosivo, dove elettronica e downtempo si fondono in un inno alla libertà e alla connessione tra le persone. Accanto a lui ci sarà la dj giapponese Hiroko Hacci, nota per la sua creatività musicale e le sue atmosfere raffinate. A completare l’esperienza ci sarà l’installazione del collettivo artistico Collectif Scale, che trasformerà l’architettura di ChorusLife in un ambiente immersivo e multisensoriale, avvolgendo il pubblico in un viaggio tra musica e luce. In Fiera a Bergamo prosegue invece il « Salone del Mobile », un appuntamento fisso per chi cerca idee innovative e soluzioni di design per la casa, gli spazi outdoor, l’ufficio e progetti imprenditoriali più articolati. Sui 12mila metri quadrati, saranno presenti oltre 70 espositori con centinaia di brand fra i più rappresentativi del settore.