Guida agli eventi del weekend (29 settembre – 1° ottobre)

Viene inaugurata oggi « Tutta in voi la luce mia » , il terzo allestimento dell’ Accademia Carrara di Bergamo pensato per Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. Attraverso i capolavori di Francesco Hayez, Michelangelo Grigoletti, Pompeo Molmenti, Francesco Coghetti, Domenico Induno e Alexandre Cabanel, il museo ha creato un dialogo tra pittura, letteratura e musica, mettendo in scena le vicende di un periodo storico avvincente: l’Ottocento. Prende il via oggi anche la 21esima edizione di « BergamoScienza », che proseguirà fino al 15 ottobre con ospiti di caratura internazionale quali il Premio Nobel per la Fisica 2012 Serge Haroche e il Premio Nobel per la Fisica 2017 Kip Thorne.