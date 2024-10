Guida agli eventi del weekend (4 – 6 ottobre)

Fino a domenica « Mercatanti in Fiera » porta sul Sentierone di Bergamo colori, profumi e sapori da tutto il mondo. Non perdetevi le 105 bancarelle di cibo, artigianato e non solo provenienti dal panorama italiano e internazionale. Se preferite fare un salto in Fiera a Bergamo , tutte le appassionate di handmade si perderanno tra gli espositori di « Creattiva », la fiera nazionale delle arti manuali. In via Lunga ci saranno centinaia di imprese provenienti da tutta Italia e si troverà tutto il necessario per creare con le proprie mani oggetti unici e originali.