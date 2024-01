Guida agli eventi del weekend (5 - 7 gennaio)

Partiamo subito con la grande musica e con una serata dedicata alle più grandi colonne sonore da film, con un omaggio a Ennio Morricone a cura dei « Cameristi cromatici » . Sei musicisti di fama internazionale saranno diretti dal Carlo Romano, primo oboe solista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e per oltre quarantacinque anni oboista di Morricone. L’evento si terrà alle 20.30 presso la Sala Teatro Mons. Tomasini, a Clusone . Sempre in tema musica, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno Ponte San Pietro organizza per questa sera, alle 20.30 presso la Chiesa Nuova, il concerto gospel « Contrust » , eseguito dai The Golden Guys. L’ingresso sarà libero e gratuito.