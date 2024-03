Guida agli eventi del weekend (8 – 10 marzo)

Quest’anno Eppen, in collaborazione con Bergamo TV e L’Eco di Bergamo, celebra la Giornata internazionale dei diritti delle donne dando voce alle mamme e alle nonne delle case di riposo della nostra provincia. La rappresentazione « Capelli d’argento labbra rosse. Anche le fiabe hanno le rughe » è sold out , ma verrà trasmessa su Bergamo TV sabato 16 marzo alle 21.15 e domenica 17 marzo alle 14. Per chi si è prenotato, ci vediamo questa sera al Teatro Qoelet di Redona! Per inaugurare l’opening di « Bergamo Film Meeting » il leggendario chitarrista Gary Lucas presenterà questa sera in anteprima italiana la sonorizzazione dal vivo de « L’angelo sterminatore », grande cult di Luis Buñuel. La proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano.