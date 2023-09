Guida agli eventi del weekend (8 – 10 settembre)

Torna questo fine settimana al centro sportivo di Valbrembo , in via don Milani, l’appuntamento con il Torneo nazionale «La Passione di Yara» per la categoria Pulcini, che vedrà la partecipazione di ben 24 squadre di livello locale e di spessore nazionale. In campo ci sarà anche L’Eco café , la redazione mobile de L’Eco di Bergamo che racconterà e seguirà la giornata inaugurale dell’iniziativa. L’Eco café sarà presente anche a Scanzorosciate , dove dopo tre anni di attesa torna invece la «Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi» , che fino a domenica colorerà il borgo storico di Rosciate con degustazioni, concerti, laboratori e iniziative per un pubblico di tutte le età.