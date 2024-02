Guida agli eventi del weekend (9-11 febbraio)

È il finesettimana di Carnevale , del Capodanno cinese , ma anche del Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe . Tanti sono gli incontri e gli eventi in programma a Bergamo e provincia, per divertirsi, ma anche per conoscere e approfondire una parte della nostra storia, ancora molto complessa. Ecco qualche consiglio.