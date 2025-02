La transizione ecologica diventi desiderabile

«La conversione ecologica potrà affermarsi soltanto se apparirà socialmente desiderabile». Alexander Langer, maestro dell’ambientalismo e del pacifismo italiani, lo scriveva già nel 1994. Quelle parole preziose sono sempre più attuali in questo momento storico. Tutte le politiche di transizione ecologica prospettate negli ultimi anni sono sotto attacco, rinviate, rallentate o, addirittura, ripudiate e additate come la causa di mali economici, quali il costo dell’energia e la crisi dell’auto, di ben altra origine. L’esperto Maurizio Delfanti ci spiega come le fonti rinnovabili di energia non siano soggette alle fluttuazioni del mercato delle materie prime. I prezzi dei combustibili fossili, come gli ultimi tre anni di tensioni internazionali hanno dimostrato, possono essere, invece, molto volatili. Le vendite di auto ristagnano per cause diverse, economiche e sociali, non per una data scritta sulla carta, e rivedibile, di stop alla immatricolazione, non alla circolazione, di veicoli con motore endotermico. Eppure oggi la cura, la transizione ecologica, è sul banco degli imputati più della malattia, la crisi ambientale e climatica. Negli Stati Uniti del ritorno di Donald Trump la reazione è estrema. L’uscita dall’Accordo di Parigi è avvenuta, in realtà, con un atto che non definisce il cambiamento climatico una bufala, come si urlava nei comizi, e vanta i progressi degli Stati Uniti nella riduzione delle emissioni di gas serra. Ma Trump non si è fermato lì: con il piglio ancora più aggressivo di questa seconda presidenza ha ordinato la rimozione di ogni riferimento al cambiamento climatico dai siti governativi. Quando la scienza non è gradita, si cancella.