Sguardi sul mondo che cambia

È in edicola il nuovo numero di Eco.bergamo. Parliamo di crisi energetica, rischio idrico e fonti di energia rinnovabile. L’inserto: il boom di uova, i rincari sui prezzi e le sfide per la filiera

In un tempo segnato da tensioni geopolitiche e incertezze economiche, il nuovo numero di eco.bergamo - in edicola oggi domenica 12 aprile in allegato al quotidiano L’Eco di Bergamo e nelle prossime settimane anche sul web -, si apre con una domanda cruciale: è possibile immaginare un nuovo equilibrio energetico? La crisi in atto, aggravata dal conflitto nel Golfo, sta mettendo sotto pressione l’Europa e riaccendendo il dibattito su un sistema ancora fortemente dipendente dalle fonti fossili. Ma proprio da questa fragilità può nascere un’opportunità: incrementare il ruolo delle energie rinnovabili che sono già oggi un pilastro imprescindibile per la nostra sicurezza energetica nazionale. È in questa prospettiva che si inseriscono i nostri approfondimenti: dal teleriscaldamento geotermico sul Monte Amiata alle dinamiche della finanza green, fino al focus sul sistema Ets2, destinato a incidere profondamente su imprese e consumatori.

La copertina di aprile di Eco.bergamo dedicata al tema della sicurezza energetica Temi complessi, ma centrali, che trovano un filo conduttore nella necessità di coniugare sostenibilità ambientale e tenuta economica. Non poteva mancare uno sguardo al nostro territorio. I dati Ispra sul rischio idrico a Bergamo ci ricordano quanto l’acqua – l’«oro blu» – sia una risorsa sempre più preziosa e vulnerabile.

A questa consapevolezza si lega la «Water week» di Uniacque, che celebra vent’anni della società rilanciando l’urgenza di una gestione responsabile e condivisa. In occasione della «Giornata della Terra», il numero si arricchisce di riflessioni che vanno oltre l’ambiente in senso stretto, abbracciando nel corso delle pagine la sostenibilità sociale: le esperienze di imprese e persone raccontano un cambiamento che passa anche dalla cultura aziendale, dalla formazione e dall’apertura internazionale. Dalla certificazione di genere raggiunta da Siad alle attività sul territorio di Rea Dalmine, emerge un tessuto produttivo attento non solo ai risultati, ma anche ai valori.

Speciale sulla filiera delle uova