Il calore dai rifiuti scalda la Norvegia

La sua vicinanza alla capitale norvegese, infatti, lo rende il principale produttore nazionale di calore per il teleriscaldamento: da solo, Celsio produce il 36% di tutto il calore della rete di teleriscaldamento norvegese, destinato in gran parte alla vicina città di Oslo. In termini assoluti, parliamo di 1,8 TWh (quasi due milioni di MWh!) di calore prodotto, insieme a circa 100mila GWh di energia elettrica. L’elettricità, però, non è il punto forte dell’impianto, che punta tutto sulla produzione di calore e sulla circolarità economica: la sezione waste-to-energy di Celsio, infatti, brucia in sicurezza fino a 315.000 tonnellate di rifiuti ogni anno, fornendo riscaldamento e corrente elettrica a basso prezzo agli abitanti del circondario.