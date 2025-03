Fotovoltaico datato? Rinnovare è vincente

Oltre il 50% della potenza fotovoltaica in Italia è stata installata durante il boom del Conto Energia , quindi tra il 2007 e il 2014, consistente in un sistema di incentivi promossi dal governo per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Questi impianti, però, a distanza di oltre dieci anni , risentono di una serie di problemi : l’invecchiamento delle componenti, il degrado naturale dei materiali, una riduzione delle prestazioni. Ecco che entrano in gioco i benefici del « revamping », di cui si è registrato una crescita nel 2024 e si prevede un proseguimento nel 2025: la maggiore efficienza energetica grazie alla sostituzione dei pannelli solari con moduli di nuova generazione, che consentono un incremento produttivo fino al 30%; i benefici economici, perché si ottimizza l’impianto, senza occupare ulteriore spazio e riducendo anche i costi operativi e di manutenzione nel lungo periodo; i benefici ambientali, perché non solo si aumenta la produzione di energia rinnovabile, ma si riduce l’impatto associato a ulteriori installazioni.

In Francia sui parcheggi

Proprio in merito all’ottimizzazione degli spazi arriva uno spunto da una recente riforma del governo francese. È stata resa obbligatoria l’installazione di pannelli fotovoltaici sui parcheggi. Un esempio di strategia volta a integrare il fotovoltaico in infrastrutture già presenti. La normativa, approvata nel 2022, riguarda parcheggi, esistenti e nuovi, di grandi dimensioni, con lo scopo di ottimizzare gli spazi, evitare il consumo ulteriore di suolo e incrementare la produzione di energia rinnovabile. Per i parcheggi con più di 400 posti auto ci sarà tempo fino al 2026 per adeguarsi alla norma, mentre per quelli più piccoli (da 80 a 400 posti) la scadenza è il 2028. È richiesto che almeno il 50% della superficie totale del parcheggio debba essere coperto da pannelli fotovoltaici. Le tettoie solari potrebbero generare fino a 11 gigawatt di energia rinnovabile e avere diverse funzionalità: garantire ombra ai veicoli in estate e riparo da pioggia e neve in inverno; oppure fornire energia per ricaricare i veicoli elettrici. Questa iniziativa potrebbe diventare uno spunto anche per altri Paesi, come l’Italia, e si presterebbe a una combinazione con politiche di «revamping» fotovoltaico per accelerare la transizione energetica.