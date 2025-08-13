Una guida alle escursioni sostenibili

L’estate è il tempo delle escursioni in mezzo alla natura che, per essere svolte in sicurezza e senza arrecare disturbo, richiedono una serie di cautele. Negli ultimi anni è aumentato il turismo anche in alta quota. Deltaplani, voli in parapendio, appassionati di mountain bike e di e-bike, alpinismo e trekking, soste per i selfie possono interferire con alcuni animali che vivono ad alta quota. Uno di questi è l’aquila, che nidifica sulle cime delle nostre Prealpi. Circa una decina di esemplari nidificano in alta Valle Brembana, alta Valle Seriana e Valle di Scalve e vanno sotto stress per il disturbo della cova a causa dei rumori delle attività antropiche, come quelli provocato dagli escursionisti e dagli elicotteri in volo a poche decine di metri dai nidi esposti sulle pareti rocciose.

Cani, no in zone protette

Anche i cani non custoditi disturbano la fauna selvatica: se sono lasciati liberi, rappresentano un pericolo per gli animali selvatici, che li considerano potenziali predatori, in particolare le femmine con i piccoli al seguito. In molte zone protette, dove è più facile imbattersi in animali selvatici, è vietato introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio. Questi divieti sono sempre da rispettare, non tanto e non solo per non incorrere in sanzioni, ma soprattutto per il rispetto dell’ambiente naturale.

Sotto controllo del conduttore

In tutte le aree naturali i cani devono essere condotti al guinzaglio, usando quello tipico da addestramento o da passeggio, in modo che possano muoversi sempre sotto il controllo del conduttore. Se lasciati liberi durante un’escursione in alta quota, potrebbero essere aggrediti da cani pastore che presidiano i pascoli o potrebbero ingerire, per sbaglio, una pianta bella ma molto velenosa, mortale anche per l’uomo, come l’Aconitum napellus detto anche «radice del diavolo». In generale, è importante rispettare l’obbligo di non abbandonare i sentieri, una prescrizione motivata proprio dalla necessità di prevenire il disturbo degli animali, soprattutto nella stagione riproduttiva, e non cercare di avvicinare gli animali selvatici per farsi un selfie o per realizzare un video con i telefoni. Occorre sempre mantenere la distanza da tutti gli animali selvatici, anche quando si dimostrano confidenti, e non bisogna mai inseguirli, né in auto né a piedi, perché vengono messi inutilmente in pericolo.

Camminate ad impatto zero

Un buon escursionista cammina nella natura senza lasciare segni del proprio passaggio. Oggi, però, è sempre più difficile trovare aree incontaminate e senza tracce lasciate dall’uomo. Soprattutto gli ambienti montani stanno diventando sempre più affollati, come è confermato dall’aumento del numero di incidenti in montagna, causati spesso da inesperienza e impreparazione. Se da un lato si registra una maggiore sensibilità verso la natura e l’ambiente con lo scopo di migliorare la salute e la riscoperta di una forma di turismo più consapevole e sostenibile, dall’altro capita sempre più spesso di percorrere un sentiero in mezzo ai boschi e di trovare rifiuti di ogni genere: cartacce, bottiglie di plastica, resti di un fuoco o confezioni di cibo.

Il nido. Le aquile nidificano sulle pareti rocciose Stelle alpine. La tentazione di raccoglierle dev’essere vinta: sono una specie protetta

È buona norma non abbandonare rifiuti, specialmente quelli alimentari, e rispettare il divieto assoluto di offrire cibo agli animali selvatici per non alterare il loro comportamento, con tutte le conseguenze del caso. Se nell’area sono presenti, utilizzare cestini o bidoni. Se, invece, sono assenti, raccogliere i rifiuti e portarli negli appositi contenitori a valle. Scarti organici come bucce, torsoli, gusci d’uovo non si devono abbandonare sul terreno: è vero che sono biodegradabili, ma potrebbero impiegare molto tempo per decomporsi.

Attenzione alle grigliate

In montagna è da evitare assolutamente l’utilizzo di un corso d’acqua come se fosse una lavastoviglie o una lavatrice. L’acqua è un bene comune ed essenziale, specie nelle aree naturali in cui vive la fauna selvatica che la usa come fonte di abbeveramento.

Le grigliate comportano sempre dei rischi. Innanzitutto è bene verificare se è permesso accendere barbecue nell’area prescelta. In molte zone, soprattutto i parchi nazionali e le riserve naturali, sono vietati per scongiurare incendi. Qualora siano consentiti, utilizzare solo le aree attrezzate con bracieri e seguire le regole, mantenere il fuoco di piccole dimensioni, tenere acqua a portata di mano, non lasciare le fiamme incustodite. Assicurarsi che le braci siano fredde prima di abbandonarle. Anche i fornelli da campeggio vanno usati con cautela. Infine, attenzione alle sigarette: gettare un mozzicone acceso in presenza di vento può innescare un incendio.

Non raccogliere fiori