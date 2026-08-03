Trasformiamo le criticità in opportunità

C’è un filo rosso che attraversa le pagine di questo numero: la consapevolezza che ambiente, economia e qualità della vita non sono più temi separati, ma parti di uno stesso sistema. Le trasformazioni che interessano il territorio bergamasco raccontano una realtà sempre più complessa, nella quale le sfide ecologiche si intrecciano con quelle sociali, produttive e culturali. Lo dimostrano i dati sullo stato di salute delle nostre acque. L’ultimo monitoraggio di Arpa Lombardia restituisce un quadro articolato: i bacini montani conservano condizioni generalmente favorevoli, mentre i corsi d’acqua di pianura e il lago d’Iseo mostrano segnali che richiamano l’attenzione sugli effetti del cambiamento climatico e delle pressioni esercitate dalle attività umane. La stessa logica emerge osservando il tema della mobilità. Bergamo continua a confrontarsi con problemi legati al traffico e alla qualità dell’aria, in un contesto che coinvolge l’intero bacino padano. L’avvio dell’e-Brt rappresenta un tassello importante verso una mobilità più efficiente e sostenibile, ma gli esperti ricordano come la vera sfida sia anche culturale: ripensare abitudini consolidate e costruire alternative credibili all’utilizzo sistematico dell’automobile privata.

Anche la biodiversità ci consegna segnali che meritano attenzione. La diffusione del coleottero giapponese e il progressivo declino degli uccelli delle campagne raccontano ecosistemi sottoposti a forti tensioni. Globalizzazione, cambiamenti climatici, trasformazione degli habitat e intensificazione delle attività produttive stanno modificando equilibri costruiti in decenni, quando non in secoli.

La copertina del nuovo numero di eco.bergamo Accanto alle criticità emergono anche opportunità e percorsi di innovazione. È il caso dell’agricoltura, protagonista dell’inserto di questo numero. Il settore primario sta vivendo una trasformazione profonda: droni, sensori, satelliti e sistemi di analisi dei dati stanno entrando sempre più nelle aziende agricole, offrendo strumenti per utilizzare meglio acqua, energia e fertilizzanti. La prima «Global Conference on Smart Farming» promossa dalla Fao ha mostrato come la tecnologia possa contribuire a rendere i sistemi agroalimentari più resilienti e sostenibili. Ma, come sottolinea il vicedirettore generale della Fao Maurizio Martina, la vera sfida sarà garantire che innovazione e dati restino accessibili a tutti, evitando nuove disuguaglianze.