Investire nelle persone rafforza tutta l’azienda

Controlli, formazione e attenzione all’organizzazione del lavoro sono al centro dell’impegno di Zanetti verso i collaboratori

La sostenibilità viene spesso associata solo all’ambiente. Eppure, in campo aziendale, esistono altri pilastri altrettanto importanti, in particolare quelli che riguardano le persone. La sostenibilità sociale è la capacità di un’azienda di garantire ambienti di lavoro sicuri, formazione continua, welfare e attenzione al benessere dei propri collaboratori. Un investimento che produce benefici non solo per i dipendenti, ma per l’intera organizzazione.

In Zanetti questo approccio si concretizza in un sistema strutturato di gestione della sicurezza, della formazione e del benessere dei lavoratori. Grande attenzione viene dedicata alla sicurezza sul lavoro. I piani di evacuazione vengono studiati per garantire la copertura di tutti i turni, compresi quelli notturni, mentre la segnaletica, le uscite di emergenza e i presidi antincendio sono oggetto di verifiche costanti.

L’attenzione si estende anche alla prevenzione: oltre agli addetti previsti dalla normativa, numerosi collaboratori seguono corsi di primo soccorso e per apprendere l’utilizzo del defibrillatore (Dae), con oltre 436 ore di formazione dedicate solo nel 2025. Parlando di formazione in senso totale, dai recenti audit interni è emerso un altro dato importante: nel 2025 sono state erogate 3.304 ore di formazione ai 547 dipendenti nei diversi stabilimenti del gruppo, ovvero una media di oltre 6 ore di aggiornamento annuo per ogni lavoratore. Il monitoraggio delle scadenze di attestati e certificati è interamente digitalizzato, consentendo una corretta programmazione degli interventi formativi.