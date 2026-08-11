La sostenibilità viene spesso associata solo all’ambiente. Eppure, in campo aziendale, esistono altri pilastri altrettanto importanti, in particolare quelli che riguardano le persone. La sostenibilità sociale è la capacità di un’azienda di garantire ambienti di lavoro sicuri, formazione continua, welfare e attenzione al benessere dei propri collaboratori. Un investimento che produce benefici non solo per i dipendenti, ma per l’intera organizzazione.
Investire nelle persone rafforza tutta l’azienda
Controlli, formazione e attenzione all’organizzazione del lavoro sono al centro dell’impegno di Zanetti verso i collaboratoriLettura 1 min.
In Zanetti questo approccio si concretizza in un sistema strutturato di gestione della sicurezza, della formazione e del benessere dei lavoratori. Grande attenzione viene dedicata alla sicurezza sul lavoro. I piani di evacuazione vengono studiati per garantire la copertura di tutti i turni, compresi quelli notturni, mentre la segnaletica, le uscite di emergenza e i presidi antincendio sono oggetto di verifiche costanti.
L’attenzione si estende anche alla prevenzione: oltre agli addetti previsti dalla normativa, numerosi collaboratori seguono corsi di primo soccorso e per apprendere l’utilizzo del defibrillatore (Dae), con oltre 436 ore di formazione dedicate solo nel 2025. Parlando di formazione in senso totale, dai recenti audit interni è emerso un altro dato importante: nel 2025 sono state erogate 3.304 ore di formazione ai 547 dipendenti nei diversi stabilimenti del gruppo, ovvero una media di oltre 6 ore di aggiornamento annuo per ogni lavoratore. Il monitoraggio delle scadenze di attestati e certificati è interamente digitalizzato, consentendo una corretta programmazione degli interventi formativi.
La sostenibilità sociale passa anche dall’organizzazione del lavoro. Gestionali interni permettono di monitorare le ore di lavoro straordinario, prevenendo il superamento dei limiti previsti e favorendo una gestione più equilibrata degli orari. Allo stesso modo, il rispetto delle pause e dei tempi di recupero rappresentano un elemento fondamentale per tutelare la salute psicofisica dei lavoratori. L’obiettivo è creare un ambiente di lavoro sereno e partecipato, nel quale ogni dipendente possa sentirsi valorizzato. La sostenibilità sociale, infatti, non è solo un insieme di procedure, ma un percorso culturale che mette al centro le persone. Perché un’azienda cresce quando crescono anche il benessere, la motivazione e la sicurezza di chi contribuisce al suo sviluppo.
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