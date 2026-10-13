Imprese e territori raccolgono la sfida della transizione

Energia rinnovabile, efficienza energetica, sostenibilità ambientale. Questioni complesse che riguardano tutti noi e che sono al centro dell’edizione numero 18 della «Settimana per l’energia e la sostenibilità» . In programma a Bergamo dal 19 al 24 ottobre, la manifestazione, che è stata inaugurata il 12 ottobre a Milano, è nata da un’idea di Confartigianato Imprese Bergamo e dal 2023 divenuta evento nazionale di Confartigianato per riflettere sui cambiamenti in corso e aprirsi a un futuro più responsabile per le persone e per il pianeta. «Il nostro compito è aiutare soprattutto le piccole imprese a orientarsi in un quadro normativo e tecnologico sempre più articolato, comprendendo quali opportunità possono essere realmente applicate alla propria realtà e trasformando gli adempimenti e gli investimenti in occasioni di crescita» spiega Stefano Maroni, direttore di Confartigianato Imprese Bergamo.

Giacinto Giambellini Quattro le parole chiave principali per quattro filoni tematici per la «Settimana»: educazione ambientale, innovazione energetica, comunità e riduzione delle emissioni, tutti argomenti che aprono spunti di riflessione sia nell’ambito lavorativo, sia nel proprio quotidiano. Dopo il successo delle prime 17 edizioni, che hanno coinvolto 56.730 partecipanti , 1.100 relatori e 379 partner, l’appuntamento 2026 con la «Settimana per l’Energia e la Sostenibilità» si concentrerà sulla crisi energetica intesa come opportunità di cambiamento. Una transizione che, accanto alla questione ambientale, non può non chiamare in causa anche la tecnologia e intercettare il tema delle competenze e dell’aggiornamento costante. «Quello che mi auguro è che queste crisi si trasformino in opportunità di coscienza; importante poi saperle anche concretizzare in interventi strutturali - spiega Giacinto Giambellini, delegato all’energia per Confartigianato Bergamo e presidente nazionale impiantisti idraulici Confartigianato -. Gli eventi della “Settimana” hanno l’obiettivo di aprire spazi di riflessione e di confronto, che dovrebbero essere nelle agende di governi e amministrazioni».

Il programma della settimana

La nuova edizione della «Settimana per l’Energia e la Sostenibilità» affronterà questioni urgenti, strettamente connesse anche alla competitività delle imprese, come gli incentivi per l’efficienza e la riqualificazione energetica , la compliance normativa e i sistemi di gestione, l’evoluzione delle tecnologie e dei modelli produttivi. In programma a questo proposito due importanti momenti di approfondimento, a partire da «Gli incentivi per l’efficienza e la riqualificazione energetica degli immobili industriali», il convegno del 19 ottobre dedicato alle opportunità come iperammortamento, Conto Termico 3.0, agevolazioni fiscali e strumenti finanziari utilizzabili.

Il 20 ottobre si continuerà con «La compliance aziendale come vantaggio competitivo», un focus sul valore che il rispetto di norme, procedure e requisiti può assumere per l’impresa come opportunità di aumentare la propria competitività e affidabilità. Entrambi gli appuntamenti si terranno all’Auditorium Calegari della sede di Confartigianato Imprese Bergamo in via Torretta 12 a Bergamo dalle 18.30 alle 20.30 a ingresso libero.

Giovedì 22 alle 18.30 invece spazio alla presentazione del libro «Il pezzo mancante - Il nucleare nel puzzle dell’energia» di Chicco Testa, presidente di Assoambiente e Giuseppe Zollino, docente di Tecnica ed economia dell’energia e Impianti nucleari a fissione e fusione all’Università di Padova: l’appuntamento moderato dal vicepresidente della Commissione industria, ricerca, energia del Parlamento Europeo Giorgio Gori è in programma al Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni di via Petrarca, 10 a Bergamo, dove si rifletterà sul ruolo futuro delle tecnologie nucleari, tra disuguaglianze energetiche e transizione ecologica.

«La Settimana per l’Energia e la Sostenibilità vuole essere sempre più un’occasione per tradurre temi complessi, dalla transizione energetica alla sostenibilità, fino ai nuovi obblighi che interessano le imprese, in strumenti e indicazioni concrete - spiega Stefano Maroni, direttore di Confartigianato Imprese Bergamo - È lo stesso approccio che adottiamo quotidianamente come Associazione: non limitarci a informare le aziende, ma accompagnarle nelle scelte, mettendo a disposizione competenze tecniche, fiscali e specialistiche».

Stefano Maroni

Al cinema Conca Verde la proiezione di «Architecton»