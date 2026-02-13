San Valentino tra romanticismo e consumismo: l’altra faccia di rose e diamanti

I gioielli sono un altro classico per San Valentino, ma è bene ricordare che l’estrazione di oro e di diamanti è una delle attività più devastanti per il Pianeta. Per estrarre pochi grammi d’oro vengono movimentate tonnellate di terra e utilizzati cianuro e mercurio, che finiscono per contaminare le falde acquifere. A livello sociale, l’estrazione mineraria è spesso legata a conflitti armati e violazioni dei diritti umani (i cosiddetti «diamanti insanguinati», come raccontato anche dal film «Blood Diamond» del 2006 con Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou e Jennifer Connelly). La vendita di questi diamanti consente ai gruppi ribelli e ai loro alleati di finanziare le guerre civili e acquistare armi in vari Stati africani, tra cui Angola, Liberia, Sierra Leone e Repubblica democratica del Congo. Solo dal 2003, grazie al Processo di Kimberley, è stato istituito un sistema internazionale di certificazione che garantisce la provenienza etica dei diamanti grezzi, vietando il commercio di quelli usati per finanziare conflitti, a cui aderiscono globalmente più di 80 paesi, inclusa l’Unione Europea. Per questo, quando si acquista un gioiello con diamante, insieme alla fattura si dovrebbe richiedere una garanzia scritta che attesta che l’origine della pietra è «esente da ogni conflitto».