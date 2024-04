«Bergamo Next Level»: sfruttare le avversità come strumento di crescita

A chiudere l’evento, una tavola rotonda con tre ragazzi che, con le loro storie, rappresentano situazioni in cui avversità e fragilità sono diventate la base per l’inizio di una nuova vita. «Abbiamo deciso di dedicare l’ultima parte dell’avvenimento alle testimonianze di tre giovani con storie sicuramente non semplici che hanno saputo sfruttare le proprie difficoltà come leva per costruire qualcosa di proattivo. Il primo a parlare sarà Yusuf Traoré, un nostro ex studente malese, che ha vissuto per anni in una Libia in guerra. Arrivato in Italia e inserito in una comunità di accoglienza, comincia a vivere tra studio e lavoro fino ad arrivare a laurearsi in Scienze dell’Educazione, arrivando a lavorare come educatore proprio in quella comunità che l’ha accolto. In seguito, contatteremo in videochiamata l’atleta Martina Caironi, che ci racconterà la sua esperienza da atleta paralimpica nata dopo l’incidente in motorino che le ha causato l’amputazione della gamba sinistra. Infine, a intervenire sarà Chiara Rota, da dipendente a fondatrice dell’azienda My Cooking Box. Rota ha ottenuto il Premio Innovazione 2018 della Camera di Commercio e l’inclusione di Forbes nella sua lista delle 100 leader al femminile».