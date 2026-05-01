Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio)

Quest’anno Il Primo maggio ci regala un weekend lungo, un giorno in più di meritato riposo. Con il sole e il caldo dalla nostra parte, è il momento di approfittarne per vivere nuove avventure all’aria aperta. E per vostra fortuna, abbiamo raccolto gli eventi più interessanti per aiutarvi ad organizzare il vostro weekend ideale.
Venerdì 01 maggio
Il weekend lungo inizia con i festeggiamenti per la festa dei lavoratori. Se non avete l’occasione di assistere al «Concerto del Primo Maggio» di Roma, potete comunque andare al NXT Station per il « Concertino ». Un evento unico, che prosegue anche sabato e che vede oltre 12 artisti esibirsi fino a tardi sui due palchi posizionati nel cuore di Piazzale degli Alpini. Oggi prende il via anche il « Festival degli Spaventapasseri », la manifestazione che propone un’immersione nelle tradizioni agricole e culturali della Presolana, alla scoperta dei borghi di Rovetta, Onore e Songavazzo. I tre Comuni diventano tappe di un itinerario ricco di storia e prodotti tipici, che continua fino a domenica.
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Sabato 02 maggio
Oggi è il giorno del « Centenario della nave La Capitanio 1926 ». Cento anni di storia che vengono celebrati con un weekend di eventi speciali, che rendono omaggio ad uno dei simboli del Lago d’Iseo. In mattinata e nel pomeriggio ci sono delle visite guidate a bordo della motonave, seguite da un convegno dei musei dei laghi lombardi. Alle 21, i festeggiamenti si spostano all’Accademia Tadini, dove Carmine Colangeli e Francesco Quattrocchi si esibiscono in un recital al pianoforte a 4 mani. Domenica mattina, dalle 10.30, La Capitanio inizia a sfilare per il lago, accompagnata dalle barche della società Canottieri Sebino, mentre nel pomeriggio, Silence Teatro mette in scena uno spettacolo a bordo della nave. Le celebrazioni si concludono con il concerto del Corpo Bandistico di Lovere alle 17. Gli amanti della montagna non devono temere di rimanere a secco: oggi possono partecipare ad una camminata naturalistica nel territorio di Ardesio, in compagnia degli asinelli . L’escursione parte alle 9.30 verso il borgo di Fiumenero, meta di un pranzo al sacco in compagnia. La partecipazione è basata su un’offerta libera, destinata alla cura e al benessere degli animali.
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Domenica 03 maggio
Per una domenica mattina diversa dal solito, potete prendere parte alla « 100km e 10 castelli », la manifestazione non agonistica per mountain bike e ciclocross all’interno del Parco Oglio Nord. Sono previsti tre percorsi: soft (60km), classic (100km) e hard (150km). Ogni tracciato attraversa strade bianche, sterrati, sentieri nella natura e navigli, toccando i dieci castelli che si trovano lungo il percorso. Per gli amanti dei motori, Osio Sotto ospita il « Raduno delle Rosse ». Dalle 10.30, le Supercar di Maranello sfilano in un corteo di incredibile eleganza e potenza, per poi dare vita ad un museo a cielo aperto in Piazza Papa Giovanni XXIII dalle 11.30. Nel pomeriggio, i più appassionati hanno anche l’occasione di salire a bordo del Cavallino Rampante per un giro tra le vie del paese.
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