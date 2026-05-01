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1 Maggio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio)

Guida. Dal «Festival degli Spaventapasseri» al «Concertino», dal «Centenario della Capitanio» alla «Passeggiata di primavera con gli asinelli», passando per la «100km e 10 castelli». Ecco i nostri consigli per questo weekend

Lettura 2 min.
(Foto di Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Quest’anno Il Primo maggio ci regala un weekend lungo, un giorno in più di meritato riposo. Con il sole e il caldo dalla nostra parte, è il momento di approfittarne per vivere nuove avventure all’aria aperta. E per vostra fortuna, abbiamo raccolto gli eventi più interessanti per aiutarvi ad organizzare il vostro weekend ideale.

Venerdì 01 maggio

Il weekend lungo inizia con i festeggiamenti per la festa dei lavoratori. Se non avete l’occasione di assistere al «Concerto del Primo Maggio» di Roma, potete comunque andare al NXT Station per il « Concertino ». Un evento unico, che prosegue anche sabato e che vede oltre 12 artisti esibirsi fino a tardi sui due palchi posizionati nel cuore di Piazzale degli Alpini. Oggi prende il via anche il « Festival degli Spaventapasseri », la manifestazione che propone un’immersione nelle tradizioni agricole e culturali della Presolana, alla scoperta dei borghi di Rovetta, Onore e Songavazzo. I tre Comuni diventano tappe di un itinerario ricco di storia e prodotti tipici, che continua fino a domenica.

Preferite altro? Ecco altri consigli

1
Ven
Maggio
h.10:00 / 19:00
Castelli della Media Pianura Lomba… Martinengo
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali

Un nuovo appuntamento per visitare i castelli, palazzi e borghi medievali per viaggio unico tra storia, leggende e tradizioni. Non perdere l’opportunità di scoprire alcune delle più suggestive dimore storiche della Media Pianura Lombarda.

Visite guidate
1
Ven
Maggio
h.14:30 / 23:30
Live Music Club Trezzo sull'Adda
Frontiers Rock Festival

Frontiers Music Srl è lieta di annunciare l’attesissimo ritorno del «Frontiers Rock Festival», che si terrà dall'1 al 3 maggio al Live Club di Trezzo!

Musica
1
Ven
Maggio
h.10:00 / 12:00
Palazzo Moroni Bergamo
Appuntamenti in Ortaglia: Le piante selvatiche del giardino

Una mattina alla scoperta dei Giardini di Palazzo Moroni, con un percorso libero e interattivo tra le specie spontanee.

Scienza
1
Ven
Maggio
h.15:00 / 17:30
Piazza Vittorio Veneto Brusaporto
Camminata di Primavera

A Brusaporto, un pomeriggio all’aria aperta per condividere insieme una piacevole passeggiata primaverile, adatta a tutte le età, inclusi passeggini e carrozzine.

Outdoor
1
Ven
Maggio
h.08:20 / 20:00
Centro Sportivo Comunale Brembate di Sopra
Torneo femminile La Passione di Yara

Torna l’undicesima edizione del Torneo Femminile «La Passione di Yara». La competizione femminile e il programma della giornata promuoveranno i valori più autentici dello sport, come inclusione, educazione e rispetto.

Manifestazioni
1
Ven
Maggio
h.12:00 / 23:00
Area Feste Endine Gaiano
Festival della paella e della sangria

Dall'1 al 3 maggio arriva anche a Endine il viaggio nei sapori della Spagna con paella, sangria, musica dal vivo e tanto divertimento per tutta la famiglia.

Food

Sabato 02 maggio

Oggi è il giorno del « Centenario della nave La Capitanio 1926 ». Cento anni di storia che vengono celebrati con un weekend di eventi speciali, che rendono omaggio ad uno dei simboli del Lago d’Iseo. In mattinata e nel pomeriggio ci sono delle visite guidate a bordo della motonave, seguite da un convegno dei musei dei laghi lombardi. Alle 21, i festeggiamenti si spostano all’Accademia Tadini, dove Carmine Colangeli e Francesco Quattrocchi si esibiscono in un recital al pianoforte a 4 mani. Domenica mattina, dalle 10.30, La Capitanio inizia a sfilare per il lago, accompagnata dalle barche della società Canottieri Sebino, mentre nel pomeriggio, Silence Teatro mette in scena uno spettacolo a bordo della nave. Le celebrazioni si concludono con il concerto del Corpo Bandistico di Lovere alle 17. Gli amanti della montagna non devono temere di rimanere a secco: oggi possono partecipare ad una camminata naturalistica nel territorio di Ardesio, in compagnia degli asinelli . L’escursione parte alle 9.30 verso il borgo di Fiumenero, meta di un pranzo al sacco in compagnia. La partecipazione è basata su un’offerta libera, destinata alla cura e al benessere degli animali.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

2
Sab
Maggio
h.22:30 / 23:55
Druso Ranica
Boomer Party

Sabato 2 maggio torna al Druso un super show per far rivivere le canzoni del passato e cantarle sotto il palco. Passando dagli anni 90 ai 2000 con la migliore musica dance, cartoon e sigle tv.

Musica
2
Sab
Maggio
h.15:30 / 19:00
Museo Moto e Motori Clusone
Visite al Museo Moto e Motori

Al Museo Moto e Motori, è in programma un vero viaggio nel tempo tra i primi esemplari di moto e motori del Novecento, fino ai modelli degli anni Settanta.

Visite guidate
2
Sab
Maggio
h.09:00 / 13:00
Branzi Branzi
Cheese Trekking

Zaino e gusto in spalla, tra natura, sapori e tradizioni della Valle Brembana. Pro Loco Branzi organizza un'escursione guidata per far scoprire le bellezze del territorio.

Outdoor
2
Sab
Maggio
h.22:00 / 23:45
Daste Bergamo
Conejo Night

Al Daste di Bergamo, arriva una serata all'insegna della musica dell'artista portoricano Bad Bunny. Dalle 22, verranno suonate le sue canzoni più iconiche da ballare fino a tardi.

Musica
2
Sab
Maggio
h.09:00 / 14:00
Centro Ardesio
Passeggiata di primavera con gli asinelli

Una camminata naturalistica guidata, pensata per trascorrere una mattinata all'aria aperta, con la compagnia degli asinelli.

Outdoor
2
Sab
Maggio
h.21:00 / 23:50
Ink Club Bergamo
Spaca zo tot!

Tornano gli eventi firmati «Spaca zo tot», ovvero il meglio dell'hard rock in ogni sua declinazione sul palco dell'Ink Club. L'ultimo appuntamento prima della stagione estiva.

Musica

Domenica 03 maggio

Per una domenica mattina diversa dal solito, potete prendere parte alla « 100km e 10 castelli », la manifestazione non agonistica per mountain bike e ciclocross all’interno del Parco Oglio Nord. Sono previsti tre percorsi: soft (60km), classic (100km) e hard (150km). Ogni tracciato attraversa strade bianche, sterrati, sentieri nella natura e navigli, toccando i dieci castelli che si trovano lungo il percorso. Per gli amanti dei motori, Osio Sotto ospita il « Raduno delle Rosse ». Dalle 10.30, le Supercar di Maranello sfilano in un corteo di incredibile eleganza e potenza, per poi dare vita ad un museo a cielo aperto in Piazza Papa Giovanni XXIII dalle 11.30. Nel pomeriggio, i più appassionati hanno anche l’occasione di salire a bordo del Cavallino Rampante per un giro tra le vie del paese.

Non vi abbiamo convinto?

3
Dom
Maggio
h.10:15 / 17:00
Centro Mezzago
Mezzago racconta

In occasione della «Sagra dell'Asparago Rosa» di Mezzago, una giornata di eventi, tra visite guidate, mercato agricolo e spettacoli di giocoleria.

Manifestazioni
3
Dom
Maggio
h.20:30 / 22:00
Teatro Donizetti Bergamo
Louis Lortie

Per la rassegna concertistica del «63° Festival Pianistico Internazionale», è in programma il concerto del pianista franco canadese Louis Lortie.

Musica
3
Dom
Maggio
h.15:00 / 18:00
Accademia Tadini Lovere
La collezione Tadini tra passato, presente e futuro

In occasione della prima domenica del mese, l’Accademia Tadini invita il pubblico a riscoprire l’anima della sua collezione attraverso un percorso speciale.

Visite guidate
3
Dom
Maggio
h.11:00 / 12:30
Fiera dei Librai Bergamo
Autrici del '900: Marguerite Yourcenar

Per la rassegna «Fiera dei Librai» Gian Piero Piretto la rassegna Voci del Novecento, curata da Luca Pinelli, porta tre esperte di letterature europee dell'Università degli studi di Bergamo a dialogare sulla vita e le opere di tre autrici del Novecento.

Letteratura
3
Dom
Maggio
h.15:30 / 16:30
Orto Botanico sez. di Astino Bergamo
Piccole guide, grandi scoperte!

Un’esperienza attiva, divertente e senza risposte giuste, dove ogni bambino diventa una guida dell'orto botanico per un giorno.

Visite guidate
3
Dom
Maggio
h.17:00 / 19:00
Teatro Donizetti Bergamo
Gloria!

Per la «Stagione di Ensemble Locatelli» del Teatro Donizetti, va in scena un concerto che attraversa tre diverse declinazioni della musica sacra e strumentale italiana del primo Settecento.

Musica

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

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