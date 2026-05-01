Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio)

Per una domenica mattina diversa dal solito, potete prendere parte alla « 100km e 10 castelli », la manifestazione non agonistica per mountain bike e ciclocross all’interno del Parco Oglio Nord. Sono previsti tre percorsi: soft (60km), classic (100km) e hard (150km). Ogni tracciato attraversa strade bianche, sterrati, sentieri nella natura e navigli, toccando i dieci castelli che si trovano lungo il percorso. Per gli amanti dei motori, Osio Sotto ospita il « Raduno delle Rosse ». Dalle 10.30, le Supercar di Maranello sfilano in un corteo di incredibile eleganza e potenza, per poi dare vita ad un museo a cielo aperto in Piazza Papa Giovanni XXIII dalle 11.30. Nel pomeriggio, i più appassionati hanno anche l’occasione di salire a bordo del Cavallino Rampante per un giro tra le vie del paese.