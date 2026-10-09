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9 Ottobre 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (09-11 ottobre)

Articolo. Da «Gh’éra öna ólta» a «Notre Dame de Paris», da «Super Duper Market» a «Sagra polenta taragna, zucca & funghi», passando per la «Festa degli Orti Collettivi». Ecco le nostre proposte per il fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

«I magine all the people / Living life in peace». Con queste parole il cantante John Lennon immaginava un mondo diverso. Cinquantacinque anni fa, l’11 ottobre del 1971, usciva il brano «Imagine» dell’artista statunitense che affidava alla sua musica una riflessione sulla possibilità di un mondo senza conflitti. Cinquantacinque anni dopo, la data capita di domenica, sarà proprio la musica uno dei fili conduttori del weekend, insieme a spettacoli, mostre, incontri, iniziative per famiglie e appuntamenti dedicati al territorio. Questo fine settimana sono tante le occasioni per uscire di casa e vivere Bergamo e la sua provincia: ecco i consigli della redazione di Eppen.

Venerdì 09 ottobre

Il weekend si apre con un viaggio nella memoria e nelle tradizioni popolari bergamasche. Al Museo Ruralia di Osio Sotto va in scena « Gh’éra öna ólta. Storie della veglia di stalla », spettacolo della prima edizione della rassegna «Ruralia racconta. Il passato torna in scena» che utilizza teatro e cinema per affrontare storie, luoghi e narrazioni legati alla memoria locale. La compagnia Laboratorio Teatro Officina sale sul palco con uno spettacolo che porta in scena il racconto orale legato alle antiche veglie con nove storie che riportano idealmente il pubblico nella veglia di stalla, il momento che coincide con l’incontro e il riposo dopo il lavoro agricolo. «Gh’éra öna ólta» racconta quindi il passato attraverso le storie della cultura bergamasca. Un salto nel tempo che prosegue venerdì sera con un grande classico del teatro musicale: « Notre Dame de Paris » arriva per la prima volta alla ChorusLife Arena. Si tratta di un’opera che ha attraversato intere generazioni, i confini del mondo e che porta in scena, attraverso musica e voci, la storia di Quasimodo ed Esmeralda, affrontando temi come la diversità, l’amore e la ricerca di giustizia. Lo spettacolo è in programma anche sabato 10 e domenica 11 ottobre.

Preferite altro? Ecco alcuni consigli

9
Ven
Ottobre
h.18:00 / 19:00
Sebastian Fiori Treviglio
Zucca fiorita

Un laboratorio di due ore per trasformare una zucca in un centrotavola floreale, utilizzando fiori freschi di stagione e imparando semplici tecniche di composizione.

Corsi
9
Ven
Ottobre
h.20:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
OttocentoTributo a Fabrizio de André

Il progetto musicale Ottocento propone un percorso tra i brani più celebri e meno noti del cantautore Fabrizio De André, ricostruendo gli arrangiamenti originali delle sue opere.

Musica
9
Ven
Ottobre
h.18:30 / 20:30
gres art 671 Bergamo
Serena Dandini

L'incontro approfondisce il libro «Paura non abbiamo» di Serena Dandini, un'opera dedicata al ruolo delle Madri costituenti e delle figure femminili nella storia della democrazia italiana, nell'ambito della rassegna «80Democrazia».

Letteratura
9
Ven
Ottobre
h.21:00 / 22:30
Centro Culturale Roberto Gritti Ranica
Ostinata con brio

Un monologo con Federica Molteni che racconta la vita e la sfida di Antonia Brico, la prima direttrice d'orchestra della storia.

Spettacoli
9
Ven
Ottobre
h.22:00 / 23:50
Druso Ranica
Maurizio Solieri

Un concerto attraverso la carriera di Maurizio Solieri, dai successi della Steve Rogers Band alle composizioni originali, fino agli omaggi ai grandi classici del rock.

Musica
9
Ven
Ottobre
h.21:00 / 22:15
Auditorium CULT! Bergamo
Galileo, oltre le stelle

Un approfondimento sulla figura di Galileo Galilei all'interno della rassegna «BergamoScienza».

Spettacoli

Sabato 10 ottobre

Il sabato porta ad Alzano Lombardo una novità dedicata a chi ama gli oggetti con una storia. Allo Spazio Fase debutta « Super Duper Market », un nuovo evento dedicato al design vintage, al modernariato, al collezionismo e alla ricerca indipendente. Tra arredi, lampade, manifesti, insegne, oggettistica e pezzi unici, l’appuntamento riunisce espositori provenienti da tutta Italia e propone anche food truck, musica e spazi per la socialità. Il market, in programma sabato e domenica, diventa un’occasione per curiosare tra oggetti del passato e scoprire un modo diverso di guardare al loro valore, tra sostenibilità, recupero e consumo consapevole. Per continuare a celebrare l’autunno all’insegna del buon cibo, in Piazzale Alpini a Bergamo arriva la « Sagra polenta taragna, zucca & funghi », un appuntamento gastronomico organizzata da NXT Bergamo. I tre ingredienti tipici della stagione diventano i protagonisti di menu che spazia dal tagliere bergamasco alla bruschetta con porcini, dal risotto alla zucca agli gnocchi, fino alla polenta taragna con funghi e Taleggio. Ad accompagnare questi giorni dedicati ai sapori autunnali e della tradizione, sono in programma diversi appuntamenti musicali: questa sera si esibiscono gli « Oasis Columbia » con un concerto omaggio al repertorio della celebre band inglese.

Non vi abbiamo convinto?

10
Sab
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Cinema Iride Costa Volpino
Madame Bovary… senza Fine

L'evento vede la partecipazione di Marika Pensa come voce narrante e Walter Bagnato al pianoforte, nell'ambito della rassegna di teatrolettura «Fiato ai Libri».

Letteratura
10
Sab
Ottobre
h.12:00 / 14:00
Palazzo Moroni Bergamo
Picnic nell'Ortaglia di Palazzo Moroni

Palazzo Moroni invita a trascorrere del tempo immersi nella natura, alla scoperta di un angolo di campagna intatta nel cuore di Bergamo Alta.

Outdoor
10
Sab
Ottobre
h.15:00 / 20:00
Luoghi vari - Lovere Lovere
LovereArts. Sospesi tra acqua e vento

Fino al 25 ottobre, per tre fine settimane, il centro storico di Lovere si trasformerà in uno spazio aperto fatto di arte, mostre, eventi, musica e laboratori.

Manifestazioni
10
Sab
Ottobre
h.17:00 / 19:00
Teatro Donizetti Bergamo
Mendellsohn, Haydn, Mozart, Quartetti

Per la «Stagione di Ensemble Locatelli» del Teatro Donizetti, va in scena un concerto che indaga sonorità del quartetto esplorate da tre dei suoi principali interpreti tra classicismo e romanticismo.

Musica
10
Sab
Ottobre
h.20:30 / 22:00
Piazza Vecchia Bergamo
Bergamo Proibita: alla scoperta della storia osè della città

Un percorso guidato tra le strette vie della cerchia muraria, nei luoghi che un tempo ospitavano postriboli e case chiuse, là dove i silenzi erano complici e le mura conservano ancora sussurri e battiti nascosti.

Visite guidate
10
Sab
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Sala della Comunità Suisio
Antigone. Un guscio di noce

L'evento fa parte della rassegna «Terra di Mezzo» e presenta una rilettura del mito di Antigone, esplorando temi come la disobbedienza civile e le relazioni tossiche attraverso un racconto ironico e dinamico.

Spettacoli

Domenica 11 ottobre

La domenica si apre ad Astino con la « Festa degli Orti Collettivi », l’appuntamento annuale dedicato all’orticoltura urbana. Dalle 10 alle 18, la Valle della Biodiversità fa da cornice a diverse attività pensate per conoscere e condividere le numerose pratiche legate alla coltivazione, alla biodiversità e alla cura degli orti. Il programma propone il tavolo degli orticoltori, un momento di confronto dedicato a chi coltiva e sperimenta nell’ambito dell’orticoltura urbana, un evento di scambio di semi e piantine, l’«Asta biodiversa» dedicata alla valorizzazione della varietà vegetale, e il corso di compostaggio. A Casazza, invece, la storia diventa protagonista con « Cavellas Experience ». L’Area archeologica Cavellas ospita per tutta la giornata attività rivolte ad adulti e bambini: le visite guidate, il laboratorio di scavo, la preparazione di un’antica ricetta romana, la scoperta della metallurgia e la possibilità di vestire i panni di un legionario. L’iniziativa fa parte del percorso che accompagnerà il Comune verso il centenario della sua istituzione ufficiale, previsto nel 2027.

Volete altre idee?

11
Dom
Ottobre
h.07:30 / 13:00
Oratorio Sotto il Monte Giovanni XXIII
Sulle orme di Papa Giovanni

Tre percorsi da 4, 6 e 11 chilometri per scoprire Sotto il Monte Giovanni XXIII e i luoghi legati alla vita e alla memoria del Papa, in una giornata all’insegna del movimento, della natura e della spiritualità.

Outdoor
11
Dom
Ottobre
h.10:30 / 12:00
Convento dei Neveri Bariano
Visita guidata all'ex Convento dei Neveri

Il percorso all'interno dell'ex Convento dei Neveri illustra i resti romani, le tracce longobarde e l'evoluzione della struttura monastica attraverso i secoli.

Visite guidate
11
Dom
Ottobre
h.14:30 / 17:00
Località Bratte Premolo
Borolada

L'associazione Gli amici di Bratte organizza la tradizionale manifestazione annuale presso la località Bratte.

Manifestazioni
11
Dom
Ottobre
h.15:00 / 18:00
Oratorio Giovanni XXIII Gandino
Castagnata a Cirano

Un pomeriggio d’autunno con l'AVIS all’Oratorio Giovanni XXIII di Cirano.

Food
11
Dom
Ottobre
h.16:30 / 17:30
Teatro degli Storti Alzano Lombardo
Peli. Storia dell'orso che non lo era

L'evento, parte della rassegna «Il Teatro delle Meraviglie», presenta uno spettacolo di teatro d'attore che racconta una storia onirica ed esilarante.

Spettacoli
9
Ven
Ottobre
h.09:00 / 18:00
Centro Paese Morbegno
Morbegno in Cantina

Tre weekend dedicati alla scoperta di cantine storiche, palazzi e sapori della Valtellina attraverso un itinerario che intreccia enogastronomia e patrimonio culturale.

Manifestazioni

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

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