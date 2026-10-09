Guida agli eventi del weekend (09-11 ottobre)

Il weekend si apre con un viaggio nella memoria e nelle tradizioni popolari bergamasche. Al Museo Ruralia di Osio Sotto va in scena « Gh’éra öna ólta. Storie della veglia di stalla », spettacolo della prima edizione della rassegna «Ruralia racconta. Il passato torna in scena» che utilizza teatro e cinema per affrontare storie, luoghi e narrazioni legati alla memoria locale. La compagnia Laboratorio Teatro Officina sale sul palco con uno spettacolo che porta in scena il racconto orale legato alle antiche veglie con nove storie che riportano idealmente il pubblico nella veglia di stalla, il momento che coincide con l’incontro e il riposo dopo il lavoro agricolo. «Gh’éra öna ólta» racconta quindi il passato attraverso le storie della cultura bergamasca. Un salto nel tempo che prosegue venerdì sera con un grande classico del teatro musicale: « Notre Dame de Paris » arriva per la prima volta alla ChorusLife Arena. Si tratta di un’opera che ha attraversato intere generazioni, i confini del mondo e che porta in scena, attraverso musica e voci, la storia di Quasimodo ed Esmeralda, affrontando temi come la diversità, l’amore e la ricerca di giustizia. Lo spettacolo è in programma anche sabato 10 e domenica 11 ottobre.