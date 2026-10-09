Guida agli eventi del weekend (09-11 ottobre)

«I magine all the people / Living life in peace». Con queste parole il cantante John Lennon immaginava un mondo diverso. Cinquantacinque anni fa, l’11 ottobre del 1971, usciva il brano «Imagine» dell’artista statunitense che affidava alla sua musica una riflessione sulla possibilità di un mondo senza conflitti. Cinquantacinque anni dopo, la data capita di domenica, sarà proprio la musica uno dei fili conduttori del weekend, insieme a spettacoli, mostre, incontri, iniziative per famiglie e appuntamenti dedicati al territorio. Questo fine settimana sono tante le occasioni per uscire di casa e vivere Bergamo e la sua provincia: ecco i consigli della redazione di Eppen.
Venerdì 09 ottobre
Il weekend si apre con un viaggio nella memoria e nelle tradizioni popolari bergamasche. Al Museo Ruralia di Osio Sotto va in scena « Gh’éra öna ólta. Storie della veglia di stalla », spettacolo della prima edizione della rassegna «Ruralia racconta. Il passato torna in scena» che utilizza teatro e cinema per affrontare storie, luoghi e narrazioni legati alla memoria locale. La compagnia Laboratorio Teatro Officina sale sul palco con uno spettacolo che porta in scena il racconto orale legato alle antiche veglie con nove storie che riportano idealmente il pubblico nella veglia di stalla, il momento che coincide con l’incontro e il riposo dopo il lavoro agricolo. «Gh’éra öna ólta» racconta quindi il passato attraverso le storie della cultura bergamasca. Un salto nel tempo che prosegue venerdì sera con un grande classico del teatro musicale: « Notre Dame de Paris » arriva per la prima volta alla ChorusLife Arena. Si tratta di un’opera che ha attraversato intere generazioni, i confini del mondo e che porta in scena, attraverso musica e voci, la storia di Quasimodo ed Esmeralda, affrontando temi come la diversità, l’amore e la ricerca di giustizia. Lo spettacolo è in programma anche sabato 10 e domenica 11 ottobre.
Preferite altro? Ecco alcuni consigli
Sabato 10 ottobre
Il sabato porta ad Alzano Lombardo una novità dedicata a chi ama gli oggetti con una storia. Allo Spazio Fase debutta « Super Duper Market », un nuovo evento dedicato al design vintage, al modernariato, al collezionismo e alla ricerca indipendente. Tra arredi, lampade, manifesti, insegne, oggettistica e pezzi unici, l’appuntamento riunisce espositori provenienti da tutta Italia e propone anche food truck, musica e spazi per la socialità. Il market, in programma sabato e domenica, diventa un’occasione per curiosare tra oggetti del passato e scoprire un modo diverso di guardare al loro valore, tra sostenibilità, recupero e consumo consapevole. Per continuare a celebrare l’autunno all’insegna del buon cibo, in Piazzale Alpini a Bergamo arriva la « Sagra polenta taragna, zucca & funghi », un appuntamento gastronomico organizzata da NXT Bergamo. I tre ingredienti tipici della stagione diventano i protagonisti di menu che spazia dal tagliere bergamasco alla bruschetta con porcini, dal risotto alla zucca agli gnocchi, fino alla polenta taragna con funghi e Taleggio. Ad accompagnare questi giorni dedicati ai sapori autunnali e della tradizione, sono in programma diversi appuntamenti musicali: questa sera si esibiscono gli « Oasis Columbia » con un concerto omaggio al repertorio della celebre band inglese.
Non vi abbiamo convinto?
Domenica 11 ottobre
La domenica si apre ad Astino con la « Festa degli Orti Collettivi », l’appuntamento annuale dedicato all’orticoltura urbana. Dalle 10 alle 18, la Valle della Biodiversità fa da cornice a diverse attività pensate per conoscere e condividere le numerose pratiche legate alla coltivazione, alla biodiversità e alla cura degli orti. Il programma propone il tavolo degli orticoltori, un momento di confronto dedicato a chi coltiva e sperimenta nell’ambito dell’orticoltura urbana, un evento di scambio di semi e piantine, l’«Asta biodiversa» dedicata alla valorizzazione della varietà vegetale, e il corso di compostaggio. A Casazza, invece, la storia diventa protagonista con « Cavellas Experience ». L’Area archeologica Cavellas ospita per tutta la giornata attività rivolte ad adulti e bambini: le visite guidate, il laboratorio di scavo, la preparazione di un’antica ricetta romana, la scoperta della metallurgia e la possibilità di vestire i panni di un legionario. L’iniziativa fa parte del percorso che accompagnerà il Comune verso il centenario della sua istituzione ufficiale, previsto nel 2027.
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