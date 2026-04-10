Guida agli eventi del weekend (10 – 12 aprile)

Apre le sue porte al pubblico « Museum Dreams », la prima grande retrospettiva in Italia dedicata a Isaac Julien, tra i più influenti artisti contemporanei della scena internazionale, che sarà visitabile presso gli spazi di gres art 671 fino al 4 ottobre. Un’esperienza immersiva che si snoda attraverso cinque grandi installazioni video multi canale, fotografie, sculture e materiali d’archivio che trattano temi urgenti e attuali come l’identità e l’inclusione. Siete pronti per una serata dalle risate assicurate? Il sipario del TNT – Teatro Nuovo Treviglio si alza per il primo spettacolo di aprile: alle 21 è in programma « Eccoci qui » con Valentina Cardinali e Francesco Arcò. Una commedia brillante che accompagnerà il pubblico in un divertente viaggio di incomprensioni sentimentali, alla ricerca di un punto d’incontro tra uomini e donne.