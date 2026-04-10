Guida agli eventi del weekend (10 – 12 aprile)

Tra grigliate, pranzi in famiglia, gite fuoriporta e una buona dose di relax... il lungo weekend di Pasqua sembra ormai un lontano ricordo. Per fortuna il prossimo fine settimana è alle porte e noi non ci facciamo trovare impreparati. Ecco a voi una ricca proposta di appuntamenti che vi faranno tornare, ancora per un po’, in modalità vacanza.
Venerdì 10 aprile
Apre le sue porte al pubblico « Museum Dreams », la prima grande retrospettiva in Italia dedicata a Isaac Julien, tra i più influenti artisti contemporanei della scena internazionale, che sarà visitabile presso gli spazi di gres art 671 fino al 4 ottobre. Un’esperienza immersiva che si snoda attraverso cinque grandi installazioni video multi canale, fotografie, sculture e materiali d’archivio che trattano temi urgenti e attuali come l’identità e l’inclusione. Siete pronti per una serata dalle risate assicurate? Il sipario del TNT – Teatro Nuovo Treviglio si alza per il primo spettacolo di aprile: alle 21 è in programma « Eccoci qui » con Valentina Cardinali e Francesco Arcò. Una commedia brillante che accompagnerà il pubblico in un divertente viaggio di incomprensioni sentimentali, alla ricerca di un punto d’incontro tra uomini e donne.
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Sabato 11 aprile
Questo weekend torna l’appuntamento con gli iconici Maggiolini che, tra tour panoramici e suggestivi scorci, sfrecceranno tra le vie della nostra provincia, sabato a Clusone e domenica a Bergamo città. Il « Bèrghem Bug » celebra l’auto simbolo di interi decenni italiani per due giornate all’insegna dei motori, passione e solidarietà, con appassionati provenienti da tutta Italia. Abbiamo approfondito per voi questo atteso raduno nel pezzo « Tutti pazzi per il Maggiolino ». Prende il via oggi, con un evento in anteprima, la nuova edizione della « Fiera dei Librai »: a gres art 671 è ospite la giornalista Francesca Mannocchi per la presentazione del suo libro «Crescere, la guerra», in cui le testimonianze di guerra da lei raccolte sono affidate alla poesia.
Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!
Domenica 12 aprile
Per accogliere ufficialmente la bella stagione, la Valle della Biodiversità di Astino si anima per la « Festa di Primavera », organizzata dall’Orto Botanico «Lorenzo Rota» di Bergamo. A partire dalle 10 ci saranno le visite guidate, mentre, a seguire un concerto trasporterà i visitatori in un viaggio tra i diversi generi della musica italiana. Gran finale con il pic-nic libero negli spazi dell’Orto! Avete già provato a dominare l’acqua con il rafting? Se la risposta è no, abbiamo l’evento che fa per voi: al Parco Oglio Nord è in programma oggi una « Discesa in gommone », un’esperienza realizzata in piena sicurezza con guide esperte che guideranno i partecipanti.
Non vi abbiamo convinto?
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