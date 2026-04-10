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10 Aprile 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (10 – 12 aprile)

Guida. Da «Museum Dreams» allo spettacolo «Eccoci qui», dal raduno «Bèrghem Bug» all’anteprima della «Fiera dei Librai», passando per «La Festa di Primavera». Ecco i nostri consigli per questo weekend

Lettura 1 min.
(Foto di Shutterstock)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Tra grigliate, pranzi in famiglia, gite fuoriporta e una buona dose di relax... il lungo weekend di Pasqua sembra ormai un lontano ricordo. Per fortuna il prossimo fine settimana è alle porte e noi non ci facciamo trovare impreparati. Ecco a voi una ricca proposta di appuntamenti che vi faranno tornare, ancora per un po’, in modalità vacanza.

Venerdì 10 aprile

Apre le sue porte al pubblico « Museum Dreams », la prima grande retrospettiva in Italia dedicata a Isaac Julien, tra i più influenti artisti contemporanei della scena internazionale, che sarà visitabile presso gli spazi di gres art 671 fino al 4 ottobre. Un’esperienza immersiva che si snoda attraverso cinque grandi installazioni video multi canale, fotografie, sculture e materiali d’archivio che trattano temi urgenti e attuali come l’identità e l’inclusione. Siete pronti per una serata dalle risate assicurate? Il sipario del TNT – Teatro Nuovo Treviglio si alza per il primo spettacolo di aprile: alle 21 è in programma « Eccoci qui » con Valentina Cardinali e Francesco Arcò. Una commedia brillante che accompagnerà il pubblico in un divertente viaggio di incomprensioni sentimentali, alla ricerca di un punto d’incontro tra uomini e donne.

Preferite altro? Ecco altri consigli

10
Ven
Aprile
h.10:00 / 22:00
Piazza Alpini Bergamo
La carovana dei sapori

Un weekend di gusto e divertimento tra sapori italiani e internazionali, musica live e tante sorprese per tutta la famiglia a Bergamo.

Food
10
Ven
Aprile
h.16:00 / 17:00
Monastero del Carmine Bergamo
Trasforma

Per la rassegna di eventi di «Trasforma Festival», il Monastero del Carmine ospita la mostra di arte contemporanea che invita a rileggere la legge di Lavoisier come una chiamata di responsabilità.

Arte / Mostra
10
Ven
Aprile
h.18:30 / 22:00
Campo sportivo Bagnatica
Festival della Polenta taragna

Un weekend dedicato alla tradizione bergamasca con musica live, piatti tipici e tanto divertimento per tutta la famiglia! Al via la seconda edizione, il festival dedicato alla regina della cucina locale.

Food
10
Ven
Aprile
h.19:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Spring Festival

NXT, in Piazzale degli Alpini, si trasforma in un palcoscenico all’aperto per dare il benvenuto alla bella stagione con tre giorni di eventi imperdibili. Tra concerti dal vivo, prelibatezze e tanto altro, un'occasione da vivere!

Food
10
Ven
Aprile
h.21:00 / 22:30
Teatro Colognola Bergamo
Corto Circuito

Al Cineteatro Colognola, Leonardo Manera prova attraverso la comicità a fare chiarezza, confrontandosi con la voce di un dio laico della modernità che lo induce continuamente in tentazione.

Spettacoli
10
Ven
Aprile
h.22:00 / 23:30
Keller Factory Curno
Cena in Musica con Ligastory

Una serata imperdibile dedicata ad uno degli artisti italiani più iconici. Se siete veri fan di Ligabue, non perdetevi questo doppio appuntamento con i Ligastory.

Musica

Sabato 11 aprile

Questo weekend torna l’appuntamento con gli iconici Maggiolini che, tra tour panoramici e suggestivi scorci, sfrecceranno tra le vie della nostra provincia, sabato a Clusone e domenica a Bergamo città. Il « Bèrghem Bug » celebra l’auto simbolo di interi decenni italiani per due giornate all’insegna dei motori, passione e solidarietà, con appassionati provenienti da tutta Italia. Abbiamo approfondito per voi questo atteso raduno nel pezzo « Tutti pazzi per il Maggiolino ». Prende il via oggi, con un evento in anteprima, la nuova edizione della « Fiera dei Librai »: a gres art 671 è ospite la giornalista Francesca Mannocchi per la presentazione del suo libro «Crescere, la guerra», in cui le testimonianze di guerra da lei raccolte sono affidate alla poesia.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

11
Sab
Aprile
h.21:30 / 23:50
Ink Club Bergamo
Dalila Kayros

All'Ink Club di Bergamo torna la musica dal vivo. Sul palco Dalila Kayros, cantante, compositrice e ricercatrice vocale, accompagnata da Danilo Casti all'elettronica.

Musica
11
Sab
Aprile
h.08:30 / 20:30
Palaspirà Spirano
Festa della pecora gigante bergamasca

Il Palaspirà ospita la terza edizione della Festa della Pecora Gigante Bergamasca. Un appuntamento sempre più atteso per il territorio bergamasco, capace di unire tradizione, cultura e valorizzazione del mondo agricolo.

Manifestazioni
11
Sab
Aprile
h.10:00 / 18:00
Monastero del Carmine Bergamo
Geometrie leggere

Per la rassegna di eventi di «Trasforma Festival», il Monastero del Carmine ospita un workshop di costruzione di una cupola geodetica in bambù.

Handmade
11
Sab
Aprile
h.20:45 / 23:00
Cinema Teatro Crystal Lovere
Il nostro travolgente Sister Act. Il musical

Prosegue la 23esima edizione della stagione teatrale al Teatro Crystal di Lovere con il gruppo teatro Tutto Fa Brod-Way di Lovere, nel doppio appuntamento di sabato e domenica. Un musical tratto dal celebre film.

Spettacoli
11
Sab
Aprile
h.21:00 / 22:30
Cineteatro Verdi Bonate Sopra
Bobby

Giacomo è direttore di un ufficio postale di Milano, ha una vita all’apparenza tranquilla e senza scheletri nell’armadio. Ultimo appuntamento per famiglie all'interno della rassegna al Teatro Verdi.

Spettacoli
11
Sab
Aprile
h.22:00 / 23:50
Druso Ranica
Indie Power

Torna a Bergamo il festival dedicato alla musica che ha segnato la moderna generazione. Un enorme concerto con le note mixate per far ballare e perdere la voce.

Musica

Domenica 12 aprile

Per accogliere ufficialmente la bella stagione, la Valle della Biodiversità di Astino si anima per la « Festa di Primavera », organizzata dall’Orto Botanico «Lorenzo Rota» di Bergamo. A partire dalle 10 ci saranno le visite guidate, mentre, a seguire un concerto trasporterà i visitatori in un viaggio tra i diversi generi della musica italiana. Gran finale con il pic-nic libero negli spazi dell’Orto! Avete già provato a dominare l’acqua con il rafting? Se la risposta è no, abbiamo l’evento che fa per voi: al Parco Oglio Nord è in programma oggi una « Discesa in gommone », un’esperienza realizzata in piena sicurezza con guide esperte che guideranno i partecipanti.

Non vi abbiamo convinto?

12
Dom
Aprile
h.09:00 / 14:00
Piazza Dante Bergamo
CorriDog

Un evento dedicato alla solidarietà, all'inclusione e alla sensibilizzazione, che celebra il ruolo fondamentale dei cani guida nell'autonomia delle persone non vedenti, promuovendo la consapevolezza dell'importanza di garantire pari opportunità a tutti.

Manifestazioni
12
Dom
Aprile
h.15:30 / 17:00
Abbazia di Sant'Egidio Sotto il Monte Giovanni XXIII
Visita all'abbazia di Sant'Egidio

L'Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella è un piccolo gioiello romanico, fondato nell’XI secolo da Alberto da Prezzate, che da quasi mille anni custodisce spiritualità, arte e mistero.

Visite guidate
12
Dom
Aprile
h.14:00 / 18:30
Teatro Sociale, Città Alta Bergamo
TEDxBergamo - Countdown

L’evento per chi crede nella sostenibilità reale e nell'attivismo ambientale, torna quest’anno al Teatro Sociale. Un momento di incontro, ispirazione e partecipazione. Perché la sostenibilità non è soltanto una parola di tendenza.

Incontri
12
Dom
Aprile
h.08:00 / 17:00
Varie sedi Bergamo
40° Rally Prealpi Orobiche

Il rally sarà valevole quale secondo appuntamento stagionale della Coppa Rally di Zona 3 e del Trofeo delle Province Lombarde- Lombardia Rally Cup, il Trofeo Pirelli Accademia ed il Michelin Rally Trophy.

Manifestazioni
12
Dom
Aprile
h.10:00 / 16:00
Tuliprendi Mapello
Domenica tra i tulipani

A Tuliprendi, la farm flower nei boschi di Mapello, in provincia di Bergamo, è in programma una giornata piena di eventi, tra laboratori e degustazioni.

Manifestazioni
12
Dom
Aprile
h.10:30 / 17:00
Cascina Pezzoli Treviglio
La Primavera in Fattoria

Alla Cascina Pezzoli di Treviglio, appuntamento con un percorso guidato dallo staff di circa due ore e mezza, intervallate da tempo libero a piacere.

Bambini / Esperienze per bambini

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

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