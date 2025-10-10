93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
L'ECO CAFÉ
PARITÀ DI GENERE
MILLEGRADINI
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
10 Ottobre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (10 – 12 ottobre)

Guida. Dalla «Sagra del raviolo nostrano» a «Fotografica Bergamo Festival», dalle «Giornate FAI d’Autunno» a «San Leone Magno e Bevo», passando per la «Cascata dei Sapori» e i concerti in programma al Druso. Ecco i migliori eventi del fine settimana

Lettura 1 min.
scritto da eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Tra musica, mercatini d’autunno, mostre e spettacoli, Bergamo si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete ancora fatto programmi, niente paura: abbiamo selezionato per voi gli eventi più interessanti per vivere al meglio questo weekend. Scopriamoli insieme!

Venerdì 10 ottobre

Questa sera i Legno torneranno a Bergamo e suoneranno al Druso di Ranica, con un live che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno musicale cittadino. Il duo – formato da due identità nascoste che si fanno chiamare Legno Triste e Legno Felice – ha pubblicato la scorsa primavera il loro terzo album «Piccola abitante di Saturno». Volete qualche anteprima del live di questa sera? Potete scoprirla nel pezzo che abbiamo preparato per voi. Preferite “tuffarvi” in un appuntamento gastronomico? A Covo questo weekend la tradizione abbraccia il gusto con la «Sagra del raviolo nostrano» , dedicata all’eccellenza De.Co del territorio. Per quattro giorni, Covo si animerà non solo di sapori antichi, con la storica ricetta del raviolo, ma anche di rievocazioni storiche, spettacoli e visite guidate nel borgo medievale. Da non perdere!

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

10
Ven
Ottobre
h.20:30 / 23:00
Ridotto Gavazzeni del Teatro Doniz… Bergamo
Concerto del Gruppo di Ottoni del Conservatorio

Per «Donizetti Festival Fiati», il festival dedicato alle mille sfumature degli strumenti a fiato, appuntamento con il concerto del Gruppo di Ottoni del Conservatorio.

Musica
10
Ven
Ottobre
h.21:00 / 23:00
ChorusLife Arena Bergamo
Patti Smith

Patti Smith torna in Italia, per una sola data a ChorusLife, dopo cinquant'anni dall'uscita dell'inedito album Horses. Un concerto unico in cui sarà eseguito l’intero album nella sua interezza.

Musica
10
Ven
Ottobre
h.20:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Sneakers e 80s Revival Night

Una setlist di pura energia è pronta a far saltare il tendone: il quartetto torinese degli Sneaker porta sul palco i più grandi successi degli indimenticabili Depeche Mode. A seguire djset tutto da vivere e da ballare.

Musica
10
Ven
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Ink Club Bergamo
Clamore Young

Questa sera la dedichiamo ai migliori progetti giovanili del panorama orobico, in collaborazione con Clamore Festival. Sul palco vengono a trovarci: Crofor, Ricci Rotti e Maldeco. A seguire Badge e Defive.

Musica
10
Ven
Ottobre
h.21:00 / 23:30
Live music club Trezzo sull'Adda
Faun

Tornano in Italia i FAUN, apprezzata formazione folk tedesca nota per la sua capacità di unire gli strumenti medievali con la musica moderna. Si esibiranno live per l’unica tappa in Italia del loro World HEX Tour 2025.

Musica
10
Ven
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Palestra comunale Costa di Mezzate
Il gattopardo

Per la 20esima edizione del festival teatrolettura «Fiato ai Libri», appuntamento con il libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Letteratura

Sabato 11 ottobre

Prende ufficialmente il via oggi «Fotografica Bergamo Festival» con una quinta edizione intitolata «Coraggiosi si diventa». La manifestazione, promossa dall’associazione Fotografica APS in collaborazione con il Comune di Bergamo, trasformerà due luoghi simbolici della città - il Monastero del Carmine e l’ex Ateneo di Scienze Lettere ed Arti - in spazi di visione e incontro. Tredici mostre comporranno una mappa del coraggio contemporaneo: quello che attraversa guerre e ingiustizie, ma anche quello che abita i gesti quotidiani, la cura, la resistenza. Oggi e domani il borgo di Palosco aprirà le porte delle sue dimore storiche, degli oratori medievali e delle eccellenze industriali per le «Giornate FAI d’Autunno», un’occasione voluta dal Fondo Ambiente Italiano e pensata per promuovere i tesori del patrimonio storico, paesaggistico, artistico e architettonico del nostro Paese. In programma ci saranno visite guidate proposte da associazioni, volontari e giovani, oltre a eventi e momenti di approfondimento.

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

11
Sab
Ottobre
h.14:00 / 19:00
Auditorium Parenzan Ospedale Papa … Bergamo
Concerto con Vava77

Un pomeriggio aperto a tutta la cittadinanza per celebrare i 65 anni di attività di FIDAS Bergamo, con testimonianze di donatori, interventi istituzionali, la partecipazione straordinaria di VAVA77 e un buffet finale di ringraziamento.

Musica
11
Sab
Ottobre
h.14:00 / 18:00
Cittadella dello Sport Bergamo
Bergamo brick city

Pronti a tuffarvi nella ravanata più grande dell'anno? A Bergamo Brick City vi aspettano oltre 150kg di mattoncini colorati, pezzi speciali e accessori per dar sfogo alla vostra creatività! Non perdete l'occasione di creare capolavori unici!

Manifestazioni
11
Sab
Ottobre
h.08:00 / 22:00
Lungolago Garibaldi – Sarnico Sarnico
Mercatino sul lungolago

Sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle 8 alle 22, si terrà il Mercatino sul lungolago di Sarnico, con l'Associazione Passaparola di Agata Caminiti.

Manifestazioni
11
Sab
Ottobre
h.09:30 / 18:00
Tulipania Bonate Sopra
Escape Room - Pumpkin Patch

Nel cuore del Pumpkin Patch di Tulipania arriva una novità assoluta: escape room all’aperto, un percorso di enigmi e prove immersive si sviluppa su 25.000 mq, con attori che modulano l’esperienza in tempo reale in base all’età e ai gruppi.

Manifestazioni
11
Sab
Ottobre
h.17:00 / 18:30
Pala SDF Bergamo
Quando la luce si spegne

Nell'ambito della XXIII edizione di «BergamoScienza» un incontro su cosa accadrà con la transizione alle energie rinnovabili e quale sarà l'impatto dell’intelligenza artificiale. Intervengono Maurizio Delfanti e Paola Sezenna.

Scienza
11
Sab
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Teatro degli Storti Alzano Lombardo
La stanza

Al via «Young Adult» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per giovani adulti al Teatro degli Storti. Sul palco i padroni di casa con lo spettacolo ispirato a «The veldt» di Ray Bradbury.

Spettacoli

Domenica 12 ottobre

Oggi e Cenate Sopra ci sarà «San Leone Magno e Bevo» , la camminata che unirà la valorizzazione del patrimonio artistico con la promozione dei prodotti locali. La camminata seguirà le orme di Carlo Magno e porterà alla scoperta di chiese, bellezze del territorio e sapori della Val Cavallina. Il percorso, articolato in quindici soste, partirà dall’oratorio di Cenate Sopra alle otto del mattino. I duecento partecipanti si addentreranno in un itinerario che alternerà infatti momenti di approfondimento culturale a esperienze culinarie pensate per restituire il senso del rapporto tra comunità e territorio. A Valbondione ci sarà oggi « Cascata dei Sapori », un evento che coniugherà i sapori locali con l’ultima apertura delle famose cascate del Serio che, con un salto complessivo di 315 metri in tre balzi, regaleranno un momento di rara bellezza. Tra gli ospiti della manifestazione ci sarà anche l’allenatore dell’Atalanta Ivan Jurić.

Non vi abbiamo convinto?

12
Dom
Ottobre
h.15:00 / 18:00
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e … Bergamo
Alla scoperta di Bergamo attraverso l'arte di Cattelan

Visite guidate gratuite in città, lungo il percorso espositivo della mostra «Seasons»: sei appuntamenti speciali alla scoperta di alcuni luoghi storici e iconici della città di Bergamo.

Visite guidate
12
Dom
Ottobre
h.10:00 / 18:00
Monticelli d'Oglio Verolavecchia
I Saperi ed i Sapori del fiume

Appuntamento enogastronomico itinerante dedicato ai prodotti tipici, locali, alle valenze culturali, storiche, ambientali e alle tradizioni del territorio del Parco Oglio Nord.

Incontri
16
Mer
Aprile
h.10:00 / 20:00
Gres art 671 Bergamo
De Bello - Notes on War and Peace

La prima esposizione collettiva di gres art 671: parla di guerra, di umanità, di popoli e di emozioni, di storia e di attualità, sostenendo l'urgenza della pace.

Arte / Mostra
12
Dom
Ottobre
h.14:30 / 19:00
Villa Pagnoncelli Folceri Scanzorosciate
Villa Pagnoncelli Folcieri

Domeniche per ville, palazzi e castelli arriva alla sua ottava edizione e ci porterà i visitatori tra i grandi edifici storici di Bergamo e provincia. Appuntamento con visita guidata alla Villa Pagnoncelli Folcieri.

Visite guidate
12
Dom
Ottobre
h.16:30 / 17:30
Auditorium comunale di Lallio Lallio
Il libro della giungla

In programma per la rassegna «Teatro a Merenda» di Teatro del Vento, dal romanzo di Kipling, uno spettacolo per tutte le età, una favola sull’umanità e un inno alla differenza.

Bambini / Teatro per bambini
12
Dom
Ottobre
h.11:00 / 17:30
L’Unesco Visitor Centre Crespi d'Adda
Luci dell’alba

In occasione di «Produzioni Ininterrotte», il festival dedicato alla letteratura del lavoro, c’è un modo nuovo per scoprire piccoli tesori nascosti della provincia di Bergamo: i tour letterari! Alla scoperta del villaggio di Crespi d'Adda.

Visite guidate

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

Approfondimenti
09/10/2025
Appuntamenti
«Coraggiosi si diventa»: a Bergamo la fotografia racconta chi non smette di resistere
Articolo. Torna «Fotografica Bergamo Festival» con una nuova edizione dedicata al coraggio quotidiano. Mostre, incontri e …
08/10/2025
Appuntamenti
«Cascata dei Sapori», l’ultima meraviglia d’autunno tra buon cibo e lo spettacolo delle cascate del Serio
Articolo. L’evento si terrà a Valbondione il 12 ottobre e coniugherà i sapori locali con l’ultima …
08/10/2025
Appuntamenti
A Covo la tradizione abbraccia il gusto con la «Sagra del raviolo nostrano»
Articolo. Dal 10 al 13 ottobre torna la 38esima edizione della sagra dedicata al raviolo De.Co: …
07/10/2025
Appuntamenti
A Cenate Sopra la leggenda di Carlo Magno incontra i sapori della tradizione
Articolo. Il 12 ottobre ci sarà «San Leone Magno e Bevo», la camminata che unirà la …