Guida agli eventi del weekend (10 – 12 ottobre)

Prende ufficialmente il via oggi «Fotografica Bergamo Festival» con una quinta edizione intitolata «Coraggiosi si diventa». La manifestazione, promossa dall’associazione Fotografica APS in collaborazione con il Comune di Bergamo, trasformerà due luoghi simbolici della città - il Monastero del Carmine e l’ex Ateneo di Scienze Lettere ed Arti - in spazi di visione e incontro. Tredici mostre comporranno una mappa del coraggio contemporaneo: quello che attraversa guerre e ingiustizie, ma anche quello che abita i gesti quotidiani, la cura, la resistenza. Oggi e domani il borgo di Palosco aprirà le porte delle sue dimore storiche, degli oratori medievali e delle eccellenze industriali per le «Giornate FAI d’Autunno», un’occasione voluta dal Fondo Ambiente Italiano e pensata per promuovere i tesori del patrimonio storico, paesaggistico, artistico e architettonico del nostro Paese. In programma ci saranno visite guidate proposte da associazioni, volontari e giovani, oltre a eventi e momenti di approfondimento.