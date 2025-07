Guida agli eventi del weekend (11 – 13 luglio)

Non è estate senza feste di paese e notti bianche. A Dalmine la « Festa di Mezza Estate » riempirà di musica e street food le vie e le piazze del paese. In programma ci saranno i concerti di tre tribute band, a partire dalle 19: in ordine si esibiranno Trilogic Music Band, Con un Deca e i Blascover, proponendo grandi successi di artisti italiani e internazionali. Alla sua 23esima edizione, «deSidera Bergamo Festival» continua in tutta la provincia, presentando nel nostro territorio spettacoli di volti del teatro italiano e attori emergenti. A Romano di Lombardia il Bepi porterà in scena « E io cosa c’entro? », in cui alternerà momenti divertenti e simpatici, tipici del suo stile, a momenti di riflessione, unendo la lingua italiana al dialetto bergamasco e facendosi accompagnare dalle note della tastiera di Valerio Baggio. Lo spettacolo si terrà nella piazzetta della chiesa di San Pietro ai Cappuccini (in caso di maltempo all’interno della chiesa).