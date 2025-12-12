Guida agli eventi del weekend (12 - 14 dicembre)

L’attesa è finita, un altro weekend è alle porte. E non è il solito fine settimana. Per la gioia di tutti i bambini, Santa Lucia e il suo asinello stanno per arrivare! Affrettatevi a spedire le ultime letterine, perché la Santa più desiderata dai bambini vi offrirà una vasta scelta di eventi in tutta la provincia. Siete pronti a scoprirli?
Venerdì 12 dicembre
Il fine settimana inizia con due eventi dedicati alla Santa. Venerdì pomeriggio alle 15.30, la compagnia Teatro Prova metterà in scena al Teatro San Giorgio di Bergamo la storia di un padre troppo impegnato con il lavoro, che si perderà proprio la notte a cavallo tra il 12 e 13 dicembre. «La lanterna di Santa Lucia» è uno spettacolo per bambini toccante, che fa parte della rassegna di eventi organizzata dal Comune di Bergamo per celebrare la notte più attesa dell’anno dai bambini.
Prosegue anche la rassegna «Palosco e ... la Magia del Natale», con un pomeriggio di letture per i più piccoli alla Biblioteca di Palosco. A partire dalle 16.30, «Incontro con Santa Lucia» propone una serie di letture animate, che daranno vita a storie incredibili. A conclusione dell’evento, sarà possibile incontrare Santa Lucia, un momento che farà immergere i più piccoli nell’atmosfera natalizia.
Sabato 13 dicembre
Sabato alle 15.30 tornano gli appuntamenti di «Opera&Concerti» al Teatro Sociale con un concerto che ripropone le più iconiche melodie della Walt Disney Company. Dalle colonne sonore dei Classici ai più recenti film d’animazione. Grazie agli arrangiamenti di Domenico Clapasson, «Disney in concert» vi farà rivivere le magiche emozioni dell’infanzia.
Vestitevi comodi e riscaldatevi bene, perché alle 16 da Piazza Libertà prenderà il via la decima edizione del «We Run for Christmas», la staffetta di beneficenza che coinvolgerà tutta la provincia. 24 tedofori che correranno per 24 ore consecutive, allo scopo di raccogliere donazioni per l’associazione Pollicino 2.0 OdV.
Domenica 14 dicembre
Domenica il Natale arriva nel comune di Ponte San Pietro, con un’intera giornata di appuntamenti per le vie del centro. «Natale d’Incanto» porterà spettacoli e divertimento per grandi e piccini. Tra bancarelle di artigianato e stand dedicati al cibo della tradizione, potrete godervi una bella giornata all’insegna del Natale, accompagnati dai ritmi festosi della Prismaband Street Band.
Se il Natale è un pensiero ancora lontano e avete voglia di scatenarvi a ritmo di musica, la soluzione giusta potrebbe essere la quarta edizione della «Malpaga Winter Night», il classico appuntamento di fine anno al Druso di Ranica. Cinque ore di musica metal, dalle 16 alle 21, con sei band tra le più iconiche del panorama lombardo. Un evento clou per tutti gli appassionati del genere!
