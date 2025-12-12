93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
12 Dicembre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (12 - 14 dicembre)

Guida. Dagli eventi di Santa Lucia della provincia a «Disney in concert», dalla corsa di beneficenza di WeRun, passando per un pomeriggio all’insegna del metal con la «Malpaga Winter Night». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

L’attesa è finita, un altro weekend è alle porte. E non è il solito fine settimana. Per la gioia di tutti i bambini, Santa Lucia e il suo asinello stanno per arrivare! Affrettatevi a spedire le ultime letterine, perché la Santa più desiderata dai bambini vi offrirà una vasta scelta di eventi in tutta la provincia. Siete pronti a scoprirli?

Venerdì 12 dicembre

Il fine settimana inizia con due eventi dedicati alla Santa. Venerdì pomeriggio alle 15.30, la compagnia Teatro Prova metterà in scena al Teatro San Giorgio di Bergamo la storia di un padre troppo impegnato con il lavoro, che si perderà proprio la notte a cavallo tra il 12 e 13 dicembre. «La lanterna di Santa Lucia» è uno spettacolo per bambini toccante, che fa parte della rassegna di eventi organizzata dal Comune di Bergamo per celebrare la notte più attesa dell’anno dai bambini.

Prosegue anche la rassegna «Palosco e ... la Magia del Natale», con un pomeriggio di letture per i più piccoli alla Biblioteca di Palosco. A partire dalle 16.30, «Incontro con Santa Lucia» propone una serie di letture animate, che daranno vita a storie incredibili. A conclusione dell’evento, sarà possibile incontrare Santa Lucia, un momento che farà immergere i più piccoli nell’atmosfera natalizia.

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

12
Ven
Dicembre
h.19:00 / 21:00
ChorusLife Bergamo
Degustazione di prodotti tipici invernali

La rassegna di eventi «ChorusLife Winterland» porta l'inverno nel cuore della città: assapora i sapori dell’inverno, tra dolcezze, prelibatezze e prodotti tipici, ogni giornata di degustazione propone un’esperienza diversa.

Food
12
Ven
Dicembre
h.20:30 / 22:30
Teatro Donizetti Bergamo
Pignasecca e Pignaverde

Per la stagione di Prosa del Teatro Donizetti, sul palco grandi attori, grandi registi, grandi testi: in scena uno dei cavalli di battaglia del celebre comico genovese Gilberto Govi, ripreso da un travolgente Tullio Solenghi.

Teatro / Prosa
12
Ven
Dicembre
h.21:00 / 22:30
Circolo Culturale Minardi Bergamo
Il Club dei Punti

Un ciclo di incontri mensili per condividere la passione per maglia, uncinetto e punto croce, in un ambiente informale dove confrontarsi, imparare e lavorare insieme, aperto a tutti e senza limiti di esperienza.

Incontri
12
Ven
Dicembre
h.18:30 / 20:30
Galleria 2.0 Bergamo
Enigma

In programma una mostra di arte contemporanea in occasione dei 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini. Sculture, disegni, libri d'arte e un'opera video per celebrare l'eredità di uno dei più importanti intellettuali italiani.

Arte / Mostra
12
Ven
Dicembre
h.19:00 / 22:00
NXT Station Bergamo
Sagra dello Zola e del Bollito

Se siete amanti della buona cucina bergamasca, non perdete la sagra al NXT Station! Due weekend dedicati ai piatti della nostra tradizione con sfiziosi accompagnamenti da gustare!

Manifestazioni
12
Ven
Dicembre
h.21:00 / 22:30
Palamonti Bergamo
Neve e Valanghe - I cambiamenti climatici

Conferenza gratuita con il geologo Igor Chiambretti, che affronterà l'analisi del rapporto tra neve, valanghe e cambiamenti climatici.

Incontri

Sabato 13 dicembre

Sabato alle 15.30 tornano gli appuntamenti di «Opera&Concerti» al Teatro Sociale con un concerto che ripropone le più iconiche melodie della Walt Disney Company. Dalle colonne sonore dei Classici ai più recenti film d’animazione. Grazie agli arrangiamenti di Domenico Clapasson, «Disney in concert» vi farà rivivere le magiche emozioni dell’infanzia.

Vestitevi comodi e riscaldatevi bene, perché alle 16 da Piazza Libertà prenderà il via la decima edizione del «We Run for Christmas», la staffetta di beneficenza che coinvolgerà tutta la provincia. 24 tedofori che correranno per 24 ore consecutive, allo scopo di raccogliere donazioni per l’associazione Pollicino 2.0 OdV.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

13
Sab
Dicembre
h.10:00 / 19:00
Corte Sant'Anna Clusone
Mercatini di Natale

Un villaggio di Natale da favola a Clusone: Corte Sant'Anna si trasforma in un luogo incantato! Mercatini, spettacoli e animazioni per grandi e piccini. Non perdete l'occasione di vivere un Natale speciale!

Manifestazioni
13
Sab
Dicembre
h.11:00 / 12:00
Museo del Presepio di Dalmine Dalmine
Visite Guidate al Museo del Presepio

I più piccoli andranno matti per gli animali nascosti tra le statuine, mentre i più grandi apprezzeranno la maestria degli antichi mestieri: una visita guidata per scoprire tutti i "retroscena" dei presepi.

Visite guidate
13
Sab
Dicembre
h.15:00 / 16:00
Cinema Teatro Crystal Lovere
La conta di Natale

Per la terza edizione del «Teatro Crystallino», la stagione teatrale al Teatro Crystal di Lovere dedicata ai più piccoli, appuntamento con uno spettacolo di teatro di narrazione e pupazzi.

Bambini / Teatro per bambini
13
Sab
Dicembre
h.15:30 / 17:00
Accademia Carrara Bergamo
La stanza della creatività

Per la rassegna dedicata a Santa Lucia, l'Accademia Carrara allestisce una stanza misteriosa in cui solo i bambini più creativi potranno divertirsi esplorando e creando.

Bambini
13
Sab
Dicembre
h.16:30 / 18:30
Via Italia, 58 Seriate BG Seriate
La cultura giapponese tra mito e autenticità

Conferenza con mostra fotografica a cura di Sofia e Sara Rossatelli, per scoprire il lato autentico di una terra lontana che sta attraversando un momento difficile di immobilità forzata.

Incontri / Società
13
Sab
Dicembre
h.20:00 / 23:30
Castello di Malpaga Cavernago
Cena medievale di Natale

Cena storica in stile XV secolo nella suggestiva Sala dei Banchetti del Castello di Malpaga, con pietanze, arredi e stoviglie d’epoca. Per celebrare il periodo più magico dell'anno, il Castello apre le sue porte ad una serata nella storia.

Manifestazioni

Domenica 14 dicembre

Domenica il Natale arriva nel comune di Ponte San Pietro, con un’intera giornata di appuntamenti per le vie del centro. «Natale d’Incanto» porterà spettacoli e divertimento per grandi e piccini. Tra bancarelle di artigianato e stand dedicati al cibo della tradizione, potrete godervi una bella giornata all’insegna del Natale, accompagnati dai ritmi festosi della Prismaband Street Band.

Se il Natale è un pensiero ancora lontano e avete voglia di scatenarvi a ritmo di musica, la soluzione giusta potrebbe essere la quarta edizione della «Malpaga Winter Night», il classico appuntamento di fine anno al Druso di Ranica. Cinque ore di musica metal, dalle 16 alle 21, con sei band tra le più iconiche del panorama lombardo. Un evento clou per tutti gli appassionati del genere!

Non vi abbiamo convinto?

14
Dom
Dicembre
h.14:00 / 15:00
Orto Botanico di Bergamo "Lorenzo … Bergamo
Piante di Natale

In occasione dell'avvicinarsi delle feste, una visita guidata alla scoperta di curiosità, credenze religiose e leggende riguardanti piante e fiori legate al Natale.

Visite guidate
14
Dom
Dicembre
h.16:00 / 17:00
Teatro Filodrammatici Treviglio
Abracadacqua - Il Pianeta che fa acqua da tutte le parti

Per la rassegna teatrale del Teatro Filodrammatici di Treviglio, in scena «Abracadacqua - Il Pianeta che fa acqua da tu», uno spettacolo che racconta l’equilibrio degli elementi sul Pianeta.

Spettacoli
14
Dom
Dicembre
h.15:00 / 17:00
Museo della Valle Zogno
Marionette fatte a mano

Con stoffe, fili, bottoni e piccoli materiali di riciclo si costruisce una marionetta della tradizione. Il Museo della Valle non è solo un luogo che custodisce oggetti del passato: è uno spazio vivo, dove storia e tradizione diventano esperienza diretta.

Bambini / Laboratori per bambini
14
Dom
Dicembre
h.16:00 / 17:00
Palazzo Moroni Bergamo
I capolavori della collezione di Palazzo Moroni

Una speciale visita guidata per scoprire la ricca collezione d'arte di Palazzo Moroni, la sua storia e le ragioni, anche avventurose, per le quali si è costituita.

Visite guidate
14
Dom
Dicembre
h.16:30 / 18:00
Teatro di Loreto Bergamo
Gli omini rossi e Babbo Natale

Prosegue «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per i più piccoli e le famiglie al Teatro di Loreto. Sul palco Compagnia Mattioli con un racconto comico sulla nascita della leggenda di Babbo Natale.

Bambini / Teatro per bambini
14
Dom
Dicembre
h.16:15 / 17:15
Parco Astronomico La Torre del Sole Brembate di Sopra
Le stelle al Planetario

Esplorate le stelle al Planetario e immergetevi in un viaggio tra pianeti, stelle e galassie. Dopo una coinvolgente proiezione commentata, vi aspetta un’esperienza unica con il film full-dome "Stars".

Scienza

