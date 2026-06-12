Guida agli eventi del weekend (12 – 14 giugno)

Nel buio della sera, nel cuore di Città Alta, prende vita un percorso che racconta la storia di Bergamo e di come studiosi, storici e archeologi siano riusciti a riportarla alla luce. Con « Museo al lume di torcia », iniziativa della Fondazione Adriano Bernareggi, i visitatori potranno esplorare gli spazi ipogei dell’Antica Cattedrale accompagnati esclusivamente dalla luce di una torcia, per un’esperienza autentica e immersiva. Al termine della visita il museo potrà essere ripercorso a luci accese, osservandolo con occhi nuovi e maggiore consapevolezza. Per chi desidera rigenerarsi e lasciarsi alle spalle lo stress della settimana, la soluzione potrebbe essere un trekking al tramonto seguito da una sessione di yoga. La partenza sarà dal Passo della Presolana alle 18.15: accompagnati da una guida di media montagna, i partecipanti raggiungeranno Baita Cassinelli in poco meno di un’ora. Qui, si svolgerà una pratica di yoga e si continuerà all’interno con un’apericena in compagnia.