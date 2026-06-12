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12 Giugno 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (12 – 14 giugno)

Guida. Dai trekking al tramonto alla «Sagra di Sant’Antonio», dal «Museo a lume di torcia» a «Torre d’Arte», passando per la «CineDOpera». Ecco i nostri consigli per questo weekend

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Il meteo capriccioso degli ultimi giorni sembra finalmente concederci una tregua. Per il fine settimana, infatti, è previsto il ritorno del bel tempo, l’occasione ideale per tornare a vivere gli spazi all’aperto e lasciarsi conquistare dai primi appuntamenti che inaugurano la stagione estiva. Tra eventi baciati dal sole, passeggiate nella natura e iniziative immerse nel verde dei boschi, ecco alcune proposte per trascorrere al meglio questo weekend.

Venerdì 12 giugno

Nel buio della sera, nel cuore di Città Alta, prende vita un percorso che racconta la storia di Bergamo e di come studiosi, storici e archeologi siano riusciti a riportarla alla luce. Con « Museo al lume di torcia », iniziativa della Fondazione Adriano Bernareggi, i visitatori potranno esplorare gli spazi ipogei dell’Antica Cattedrale accompagnati esclusivamente dalla luce di una torcia, per un’esperienza autentica e immersiva. Al termine della visita il museo potrà essere ripercorso a luci accese, osservandolo con occhi nuovi e maggiore consapevolezza. Per chi desidera rigenerarsi e lasciarsi alle spalle lo stress della settimana, la soluzione potrebbe essere un trekking al tramonto seguito da una sessione di yoga. La partenza sarà dal Passo della Presolana alle 18.15: accompagnati da una guida di media montagna, i partecipanti raggiungeranno Baita Cassinelli in poco meno di un’ora. Qui, si svolgerà una pratica di yoga e si continuerà all’interno con un’apericena in compagnia.

Preferite altro? Ecco altri consigli

12
Ven
Giugno
h.17:00 / 23:55
Piazza Tredici Martiri – Lovere Lovere
Lovere Lake Street Food

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, Piazza Tredici Martiri ospiterà «Lovere Lake Street Food», il festival organizzato da On The Road Dolomiti Eventi.

Manifestazioni
12
Ven
Giugno
h.18:00 / 23:00
Relais San Vigilio Bergamo
Mura in fermento

Vino, sapori e panorami a Bergamo Alta: dal 12 al 14 giugno arriva l’evento enogastronomico più atteso dell’estate. Un viaggio tra vini d’eccellenza, piatti gourmet e una location da sogno: le terrazze del Relais San Vigilio.

Food
12
Ven
Giugno
h.18:00 / 19:00
Teatro di Loreto Bergamo
MioTuoNostro

Con l'arrivo dell'estate e del bel tempo, Pandemonium organizza una serie di spettacoli nel foyer del Teatro di Loreto. Il secondo appuntamento è con uno spettacolo di Pandemonium Teatro.

Spettacoli
12
Ven
Giugno
h.20:00 / 18:00
Rocca Albani Urgnano
Pensare la scena

Per il «Festival Internazionale del teatro di gruppo», è in programma un seminario intensivo di teatro per adulti, distribuito su un intero fine settimana, a cura di César Brie.

Spettacoli
12
Ven
Giugno
h.21:00 / 23:00
ChorusLife Arena Bergamo
Francesco Gabbani

Il concerto di Francesco Gabbani nell'ambito del suo Live tour 2026 farà tappa alla ChorusLife Arena di Bergamo.

Musica
12
Ven
Giugno
h.21:00 / 23:55
NXT Station Bergamo
Voglio tornare negli anni 90

Dopo lo straordinario successo e il sold out dello scorso anno, «Voglio Tornare Negli Anni 90» sarà nuovamente a NXT, in Piazzale degli Alpini a Bergamo per rivivere i successi degli anni Novanta.

Musica

Sabato 13 giugno

Per due fine settimana di fila torna la rassegna culturale «Torre d’Arte» a Torre de’ Roveri (ne abbiamo parlato qui), che unisce arte, musica, natura e tradizioni locali. Ville storiche, cantine e aziende agrituristiche apriranno eccezionalmente le loro porte al pubblico, trasformandosi in palcoscenici per concerti, letture, passeggiate, visite guidate, mostre, tornei, sessioni di yoga e molte altre iniziative. Un’occasione per scoprire luoghi spesso non accessibili e vivere il territorio da una prospettiva diversa. A proposito di luoghi che aprono solo in alcune date speciali, vi ricordiamo che sabato 13 in mattinata è prevista la prima apertura stagionale delle Cascate del Serio. Dall’Osservatorio di Maslana i visitatori potranno assistere allo spettacolare rilascio delle acque, con un salto complessivo di 315 metri. Nel frattempo continua in Piazzale Alpini, nel cuore della città, la rassegna estiva di «NXT Festival», con concerti ed eventi ad animare la stagione estiva. Clou della serata saranno i Sud Sound System , con una tappa del tour «35th Anniversary Tour» che celebra i trentacinque anni della loro carriera attraverso uno show tra reggae, dancehall e sonorità della tradizione del Sud Italia.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

13
Sab
Giugno
h.10:00 / 13:00
Biblioteca Civica Antonio Tirabosc… Bergamo
Yoga in Biblioteca Tiraboschi

Un calendario di esperienze di benessere diffuse in luoghi inaspettati di Bergamo come cortili storici, musei e archivi. Un appuntamento dedicato allo yoga in Biblioteca Tiraboschi.

Incontri
13
Sab
Giugno
h.10:00 / 22:00
Parre Parre
Parre, Città del Folclore

Un weekend dedicato alla celebrazione del riconoscimento italiano di «Città del Folclore» che Parre riceve da parte della FITP, con tanti eventi speciali.

Manifestazioni
13
Sab
Giugno
h.18:00 / 23:00
Sentierone Bergamo
StraWoman

«StraWoman» è la corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne, ma aperta anche ai loro accompagnatori, che vogliono trascorrere una giornata di festa tra sport, musica e divertimento!

Outdoor
13
Sab
Giugno
h.18:30 / 23:00
Giardino della Doana Riva di Solto
Nel Blu Dipinto di Bianco

Il Giardino della Doana si trasforma per un inedito appuntamento all'insegna del total white e della convivialità, sabato 13 Giugno 2026 dalle ore 18.30.

Manifestazioni
13
Sab
Giugno
h.21:30 / 22:30
Oratorio di Marne Filago
C'era due volte un piede

Per la 23esima edizione di «Biblofestival», Veronica Gonzalez trasforma i suoi piedi in buffi personaggi ogni volta che li porta verso il cielo.

Bambini
13
Sab
Giugno
h.17:30 / 21:00
Palazzo Moroni Bergamo
Al calar del sole

Nell'ambito delle Sere FAI d'Estate, Palazzo Moroni apre le sale del piano nobile e i giardini con visite libere o guidate e un approfondimento sul vitigno Moscato di Scanzo.

Visite guidate

Domenica 14 giugno

Per questa domenica la Pro Loco di Val Brembilla organizza la « Sagra di Sant’Antonio », una delle feste più attese dalla comunità, che trasformerà il paese con una giornata all’insegna della musica, dalla convivialità e del buon cibo. In programma ci sono la consueta tombolata serale e il concerto finale con la «DMT Band», la band del Turoldo composta da un gruppo di ragazzi della scuola secondaria di Zogno, vincitori di uno dei più significativi riconoscimenti nel panorama musicale scolastico italiano: il 27esimo GEF, Festival Mondiale della Creatività nella Scuola, a Sanremo. Per chi invece decide di rimanere in città, la rassegna «CineDOpera», al Teatro Donizetti. Alle 15 andrà in scena nella Sala della Musica Tremaglia la proiezione di « Belisario », tragedia lirica in tre parti di Salvadore Cammarano e musiche di Gaetano Donizetti.

Non vi abbiamo convinto?

14
Dom
Giugno
h.07:00 / 17:30
Città e provincia Bergamo
Berghem #molamia

Al via la corsa che vuole far scoprire il benessere offerto dalla bicicletta e dal ciclismo. Il coinvolgimento sociale, un tocco di agonismo, e tanto tanto tempo per guardarsi attorno e ammirare i paesaggi della terra Bergamasca.

Outdoor
14
Dom
Giugno
h.08:00 / 13:00
Centro paese Chiuduno
Quattro Passi di Gusto per Chiuduno

Una camminata non competitiva, aperta a tutti, dedicata alla scoperta di luoghi caratteristici di Chiuduno e all’assaggio di diversi prodotti tipici.

Outdoor
14
Dom
Giugno
h.08:00 / 21:00
Gandino Gandino
Raduno Panda 4x4

Torna a Gandino la VIII edizione del raduno riservato alle Fiat Panda 4x4 vecchia e nuova serie, con una parata per le vie dei paesi delle Cinque Terre della Val Gandino.

Manifestazioni
14
Dom
Giugno
h.08:00 / 13:00
Parco Oglio Nord Torre Pallavicina
Biciclettata alla scoperta del Parco Oglio Nord

Un suggestivo percorso ad anello di circa 40 km, su strade miste (asfalto e sterrato), alla scoperta dei paesaggi rurali del fiume Oglio.

Outdoor
14
Dom
Giugno
h.08:45 / 19:00
Centro Culturale Testori Vertova
Saperi e sapori di Honio

Per gli eventi di «Territori in Luce», una passeggiata enogastronomica alla scoperta di luoghi ed eccellenze enogastronomiche e artigianali tra Vertova e Fiorano al Serio.

Outdoor
14
Dom
Giugno
h.10:00 / 12:00
Orto botanico Astino Bergamo
Raccogli, conosci e gusta

Un incontro con Rita Radaelli, volontaria dell'Orto e già ricercatrice CREA, per scoprire insieme il mondo dei cereali, seguito da un'asta biodiversa.

Incontri

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