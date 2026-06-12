Guida agli eventi del weekend (12 – 14 giugno)

Il meteo capriccioso degli ultimi giorni sembra finalmente concederci una tregua. Per il fine settimana, infatti, è previsto il ritorno del bel tempo, l’occasione ideale per tornare a vivere gli spazi all’aperto e lasciarsi conquistare dai primi appuntamenti che inaugurano la stagione estiva. Tra eventi baciati dal sole, passeggiate nella natura e iniziative immerse nel verde dei boschi, ecco alcune proposte per trascorrere al meglio questo weekend.
Venerdì 12 giugno
Nel buio della sera, nel cuore di Città Alta, prende vita un percorso che racconta la storia di Bergamo e di come studiosi, storici e archeologi siano riusciti a riportarla alla luce. Con « Museo al lume di torcia », iniziativa della Fondazione Adriano Bernareggi, i visitatori potranno esplorare gli spazi ipogei dell’Antica Cattedrale accompagnati esclusivamente dalla luce di una torcia, per un’esperienza autentica e immersiva. Al termine della visita il museo potrà essere ripercorso a luci accese, osservandolo con occhi nuovi e maggiore consapevolezza. Per chi desidera rigenerarsi e lasciarsi alle spalle lo stress della settimana, la soluzione potrebbe essere un trekking al tramonto seguito da una sessione di yoga. La partenza sarà dal Passo della Presolana alle 18.15: accompagnati da una guida di media montagna, i partecipanti raggiungeranno Baita Cassinelli in poco meno di un’ora. Qui, si svolgerà una pratica di yoga e si continuerà all’interno con un’apericena in compagnia.
Preferite altro? Ecco altri consigli
Sabato 13 giugno
Per due fine settimana di fila torna la rassegna culturale «Torre d’Arte» a Torre de’ Roveri (ne abbiamo parlato qui), che unisce arte, musica, natura e tradizioni locali. Ville storiche, cantine e aziende agrituristiche apriranno eccezionalmente le loro porte al pubblico, trasformandosi in palcoscenici per concerti, letture, passeggiate, visite guidate, mostre, tornei, sessioni di yoga e molte altre iniziative. Un’occasione per scoprire luoghi spesso non accessibili e vivere il territorio da una prospettiva diversa. A proposito di luoghi che aprono solo in alcune date speciali, vi ricordiamo che sabato 13 in mattinata è prevista la prima apertura stagionale delle Cascate del Serio. Dall’Osservatorio di Maslana i visitatori potranno assistere allo spettacolare rilascio delle acque, con un salto complessivo di 315 metri. Nel frattempo continua in Piazzale Alpini, nel cuore della città, la rassegna estiva di «NXT Festival», con concerti ed eventi ad animare la stagione estiva. Clou della serata saranno i Sud Sound System , con una tappa del tour «35th Anniversary Tour» che celebra i trentacinque anni della loro carriera attraverso uno show tra reggae, dancehall e sonorità della tradizione del Sud Italia.
Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!
Domenica 14 giugno
Per questa domenica la Pro Loco di Val Brembilla organizza la « Sagra di Sant’Antonio », una delle feste più attese dalla comunità, che trasformerà il paese con una giornata all’insegna della musica, dalla convivialità e del buon cibo. In programma ci sono la consueta tombolata serale e il concerto finale con la «DMT Band», la band del Turoldo composta da un gruppo di ragazzi della scuola secondaria di Zogno, vincitori di uno dei più significativi riconoscimenti nel panorama musicale scolastico italiano: il 27esimo GEF, Festival Mondiale della Creatività nella Scuola, a Sanremo. Per chi invece decide di rimanere in città, la rassegna «CineDOpera», al Teatro Donizetti. Alle 15 andrà in scena nella Sala della Musica Tremaglia la proiezione di « Belisario », tragedia lirica in tre parti di Salvadore Cammarano e musiche di Gaetano Donizetti.
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