Guida agli eventi del weekend (14-16 agosto)

È la vigilia di Ferragosto, ma la voglia di festeggiare è già nell’aria. A Monasterolo del Castello il centro storico si riempie di colori, profumi e bancarelle con il tradizionale « Mercatino di Via Loj », appuntamento nato nel 1988 e ormai tra i più attesi dell’estate in Val Cavallina. Dalle 12 a mezzanotte, le vie e le piazze del borgo ospitano artigiani, produttori locali e hobbisti, accompagnati da musica dal vivo, spettacoli itineranti e momenti di intrattenimento. Per i più piccoli ci sono i «Giochi di un tempo», con giochi in legno e attività capaci di coinvolgere anche genitori e nonni. A chiudere la giornata, allo scoccare della mezzanotte, torna la suggestiva rievocazione della Dama Bianca, curata dal gruppo GFO di Albano Sant’Alessandro: giochi di luce, effetti scenografici e teatro faranno rivivere l’antica leggenda legata alla manifestazione.