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14 Agosto 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (14-16 agosto)

Articolo. Dal «Mercatino di Via Loj» alla «Sagra della Madonna del Bosco», dalla «Festa dell’Apparizione» alle Cascate del Serio, passando per le mille proposte a due passi da casa. Ecco le nostre proposte per il fine settimana di Ferragosto

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

C’è chi a Ferragosto parte, chi torna e chi resta. E c’è anche chi decide di approfittare del weekend più vacanziero dell’estate per scoprire qualcosa di nuovo, senza necessariamente allontanarsi da casa. Tra feste tradizionali, mercatini, appuntamenti culturali, musica, natura e iniziative per famiglie, la Bergamasca continua infatti a offrire occasioni per vivere il territorio anche nel cuore di agosto. Sabato 15 sarà naturalmente il giorno clou, ma gli appuntamenti non si fermano a Ferragosto: dal venerdì alla domenica, ecco gli eventi scelti da Eppen per trascorrere il weekend.

Venerdì 14 agosto

È la vigilia di Ferragosto, ma la voglia di festeggiare è già nell’aria. A Monasterolo del Castello il centro storico si riempie di colori, profumi e bancarelle con il tradizionale « Mercatino di Via Loj », appuntamento nato nel 1988 e ormai tra i più attesi dell’estate in Val Cavallina. Dalle 12 a mezzanotte, le vie e le piazze del borgo ospitano artigiani, produttori locali e hobbisti, accompagnati da musica dal vivo, spettacoli itineranti e momenti di intrattenimento. Per i più piccoli ci sono i «Giochi di un tempo», con giochi in legno e attività capaci di coinvolgere anche genitori e nonni. A chiudere la giornata, allo scoccare della mezzanotte, torna la suggestiva rievocazione della Dama Bianca, curata dal gruppo GFO di Albano Sant’Alessandro: giochi di luce, effetti scenografici e teatro faranno rivivere l’antica leggenda legata alla manifestazione.

A Bergamo, invece, prosegue nel cuore della Valle d’Astino la 25esima edizione della « Sagra della Madonna del Bosco ». Una serata pensata soprattutto per stare insieme e godersi il verde della valle, senza musica né intrattenimento, all’insegna della convivialità. In tavola arrivano casoncelli fatti in casa, pasta al salmì di lepre, grigliate e altri piatti della tradizione. Il ricavato del «Gratta e vinci» sarà destinato alle attività della comunità parrocchiale.

Continua la festa? Ecco altri consigli

14
Ven
Agosto
h.20:45 / 23:00
Varie sedi Clusone
Musica Mirabilis

Dal 14 agosto in programma concerti e un convegno internazionale per l'edizione che celebra il quarto centenario di Giovanni Legrenzi.

Musica / Rassegna
30
Gio
Luglio
h.09:00 / 23:00
Via Bachelet Albino
Lo Spirito del Pianeta

L'edizione 2026 de «Lo Spirito del Pianeta» è alle porte! Dal 18 giugno al 4 luglio si terrà a Casirate d'Adda e dal 30 luglio al 16 agosto ad Albino, con tante attività, seminari, laboratori, spettacoli e molto altro.

Manifestazioni
7
Ven
Agosto
h.18:00 / 23:30
Somendenna Zogno
Festa di Foiade

Dieci giorni di cucina bergamasca, musica dal vivo, spettacoli e appuntamenti per tutta la famiglia nella frazione di Somendenna.

Manifestazioni
14
Ven
Agosto
h.09:00 / 18:00
Località La Bratta Vigolo
Orobica: Storia di Popoli

La quarta edizione della rassegna storica si svolge tra la ricostruzione del campo celtico e l'archeologia sperimentale, con l'obiettivo di raccontare le radici delle comunità delle Terre Orobiche.

Manifestazioni
14
Ven
Agosto
h.21:00 / 23:00
Accademia Tadini - Lovere Lovere
La Galleria del Conte Tadini

L'Accademia Tadini propone una serie di appuntamenti estivi tra arte, musica e teatro, con percorsi tematici e l'utilizzo di nuove tecnologie per la visita della collezione.

Spettacoli
12
Mer
Agosto
h.10:00 / 19:00
centro storico Pisogne
Mostra Mercato di Pisogne

Un appuntamento annuale che trasforma il borgo medievale in un palcoscenico all'aperto tra artigianato, spettacoli e tradizioni locali.

Manifestazioni

Sabato 15 agosto

È Ferragosto. Per chi resta in Bergamasca, il 15 agosto può diventare l’occasione per riscoprire luoghi e tradizioni a pochi chilometri da casa. Tra rifugi, tavolate all’aperto, concerti, mercatini, cinema sotto le stelle e iniziative per famiglie, le possibilità non mancano. Eppen ha raccolto in una guida dedicata al Ferragosto a Bergamo e provincia diverse idee per chi non parte, mentre una seconda guida propone appuntamenti e attività per vivere il mese di agosto con i bambini.

Tra gli appuntamenti del giorno c’è «Luce per ricordare», alla Diga del Gleno. A partire dalle 19, l’impianto di illuminazione torna ad accendersi per il secondo appuntamento estivo, proprio nel giorno di Ferragosto. L’installazione luminosa, realizzata in occasione del centenario del Disastro del Gleno, accompagna simbolicamente il passaggio dal buio della tragedia alla luce della speranza, insieme a un momento dedicato alla storia e al ricordo. Per l’occasione sarà attivo il servizio di bus navetta tra Vilminore e Pianezza fino a mezzanotte, con possibilità di ristoro anche a Pianezza, Nona e al Chiosco della Diga del Gleno.

Non sapete ancora come trascorrere Ferragosto? Ecco altre proposte

15
Sab
Agosto
h.18:00 / 21:00
Baia delle Rose Costa Volpino
Aperol Spritz Party

L'evento si inserisce nel programma del Summer Festival e propone un incontro dedicato alla musica e all'aperitivo in riva al Lago d'Iseo.

Manifestazioni
13
Gio
Agosto
h.19:00 / 23:00
ChorusLife Bergamo
Bergamo Latin Festival

L'evento propone un approfondimento della cultura latinoamericana attraverso la musica dal vivo, le danze popolari e la gastronomia tradizionale.

Spettacoli
15
Sab
Agosto
h.16:30 / 17:30
Palazzo Moroni Bergamo
I protagonisti di Palazzo Moroni

Esplorate la storia e i tesori di Palazzo Moroni, dal magnifico alla scoperta dei protagonisti della famiglia e della dimora seicentesca. Una vista speciale con un percorso inedito.

Visite guidate
15
Sab
Agosto
h.08:30 / 17:00
Centro paese Averara
Due giorni sulle Orobie & notte rifugio Benigni

Trekking di due giorni in Val Brembana con pernottamento al Rifugio Cesare Benigni, un nido alpino incastonato tra l’alta val Brembana e la Val Gerola.

Outdoor
15
Sab
Agosto
h.09:00 / 20:00
Lungolago Garibaldi Sarnico
Mercatino sul Lungolago

Sabato 15 e domenica 16 agosto, dalle 9 alle 20, si terrà il Mercatino sul Lungolago di Sarnico, con l'Associazione Passaparola di Agata Caminiti.

Manifestazioni
15
Sab
Agosto
h.22:00 / 22:30
centro paese San Pellegrino Terme
Spettacolo pirotecnico

La serata di Ferragosto si conclude con il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio che illumina il centro della cittadina termale.

Spettacoli

Domenica 16 agosto

Dopo il Ferragosto, il weekend continua tra tradizioni cittadine e natura. A Bergamo entra nel vivo la «Festa dell’Apparizione», una delle ricorrenze più antiche e partecipate della città, che quest’anno celebra il 424esimo anniversario dell’Apparizione dei tre raggi di stella al Santuario della Beata Vergine Addolorata. Dodici giorni di celebrazioni, concerti, appuntamenti culturali e iniziative per famiglie accompagnano il ricordo dell’evento del 18 agosto 1602. Tra gli appuntamenti della vigilia c’è anche la tradizionale «Cena in piazza», in programma questa sera sul sagrato del Santuario di Borgo Santa Caterina.

Chi invece vuole trascorrere la domenica all’aria aperta può salire a Valbondione per la terza apertura stagionale delle Cascate del Serio. Il salto d’acqua sarà visibile dalle 11 alle 11.30 dall’Osservatorio di Maslana, raggiungibile con un percorso a piedi di circa un’ora e mezza. Per chi preferisce una soluzione più comoda, le cascate sono osservabili anche dai rifugi di Lizzola, raggiungibili in seggiovia.

Non vi abbiamo convinto?

16
Dom
Agosto
h.10:30 / 22:00
Via Regalia Castione della Presolana
Street food a Castione della Presolana

Un viaggio tra gusti e culture ai piedi della Presolana, tra musica e buon cibo. Da domenica 16 a martedì 18 agosto, via Regalia si trasformerà in un percorso gastronomico animato da dodici “cucine itineranti”.

Food
14
Ven
Agosto
h.19:00 / 23:45
Parrocchia Riva di Solto Riva di Solto
Sagra di San Rocco

La manifestazione si svolge presso la Parrocchia di Riva di Solto e comprende momenti di convivialità, musica dal vivo e spettacoli luminosi sul lago.

Manifestazioni
16
Dom
Agosto
h.09:00 / 19:00
Centro storico Treviglio
Antico in Via

Ogni terza domenica del mese, il Centro Storico di Treviglio ospiterà Antico in Via, il mercatino d'antiquariato più grande della provincia di Bergamo. Un evento imperdibile per gli amanti del vintage.

Manifestazioni
16
Dom
Agosto
h.18:00 / 23:00
Piazza Ferrari Rovetta
Sagra dei Bertù

Un appuntamento dedicato alla cucina tradizionale di San Lorenzo di Rovetta, con la partecipazione di musica folk e mercatini locali.

Manifestazioni
16
Dom
Agosto
h.08:00 / 16:00
Pista degli Abeti Schilpario
Trofeo degli Abeti

Una manifestazione podistica non competitiva che si svolge nel contesto naturale della Pista degli Abeti, rivolta a diverse fasce d'età.

Manifestazioni
16
Dom
Agosto
h.11:00 / 12:00
- Aviatico
Quintetto Fiati Orobie

L’ensemble, formato da Michela Podera (flauto), Marino Bedetti (oboe), Fabio Ghidotti (clarinetto), Alessandro Valoti (corno) e Oscar Locatelli (fagotto), presenterà il concerto dal titolo “Quintetto all’Opera e in Danza”.

Musica

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