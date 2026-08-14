Guida agli eventi del weekend (14-16 agosto)

C’è chi a Ferragosto parte, chi torna e chi resta. E c’è anche chi decide di approfittare del weekend più vacanziero dell’estate per scoprire qualcosa di nuovo, senza necessariamente allontanarsi da casa. Tra feste tradizionali, mercatini, appuntamenti culturali, musica, natura e iniziative per famiglie, la Bergamasca continua infatti a offrire occasioni per vivere il territorio anche nel cuore di agosto. Sabato 15 sarà naturalmente il giorno clou, ma gli appuntamenti non si fermano a Ferragosto: dal venerdì alla domenica, ecco gli eventi scelti da Eppen per trascorrere il weekend.
Venerdì 14 agosto
È la vigilia di Ferragosto, ma la voglia di festeggiare è già nell’aria. A Monasterolo del Castello il centro storico si riempie di colori, profumi e bancarelle con il tradizionale « Mercatino di Via Loj », appuntamento nato nel 1988 e ormai tra i più attesi dell’estate in Val Cavallina. Dalle 12 a mezzanotte, le vie e le piazze del borgo ospitano artigiani, produttori locali e hobbisti, accompagnati da musica dal vivo, spettacoli itineranti e momenti di intrattenimento. Per i più piccoli ci sono i «Giochi di un tempo», con giochi in legno e attività capaci di coinvolgere anche genitori e nonni. A chiudere la giornata, allo scoccare della mezzanotte, torna la suggestiva rievocazione della Dama Bianca, curata dal gruppo GFO di Albano Sant’Alessandro: giochi di luce, effetti scenografici e teatro faranno rivivere l’antica leggenda legata alla manifestazione.
A Bergamo, invece, prosegue nel cuore della Valle d’Astino la 25esima edizione della « Sagra della Madonna del Bosco ». Una serata pensata soprattutto per stare insieme e godersi il verde della valle, senza musica né intrattenimento, all’insegna della convivialità. In tavola arrivano casoncelli fatti in casa, pasta al salmì di lepre, grigliate e altri piatti della tradizione. Il ricavato del «Gratta e vinci» sarà destinato alle attività della comunità parrocchiale.
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Sabato 15 agosto
È Ferragosto. Per chi resta in Bergamasca, il 15 agosto può diventare l’occasione per riscoprire luoghi e tradizioni a pochi chilometri da casa. Tra rifugi, tavolate all’aperto, concerti, mercatini, cinema sotto le stelle e iniziative per famiglie, le possibilità non mancano. Eppen ha raccolto in una guida dedicata al Ferragosto a Bergamo e provincia diverse idee per chi non parte, mentre una seconda guida propone appuntamenti e attività per vivere il mese di agosto con i bambini.
Tra gli appuntamenti del giorno c’è «Luce per ricordare», alla Diga del Gleno. A partire dalle 19, l’impianto di illuminazione torna ad accendersi per il secondo appuntamento estivo, proprio nel giorno di Ferragosto. L’installazione luminosa, realizzata in occasione del centenario del Disastro del Gleno, accompagna simbolicamente il passaggio dal buio della tragedia alla luce della speranza, insieme a un momento dedicato alla storia e al ricordo. Per l’occasione sarà attivo il servizio di bus navetta tra Vilminore e Pianezza fino a mezzanotte, con possibilità di ristoro anche a Pianezza, Nona e al Chiosco della Diga del Gleno.
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Domenica 16 agosto
Dopo il Ferragosto, il weekend continua tra tradizioni cittadine e natura. A Bergamo entra nel vivo la «Festa dell’Apparizione», una delle ricorrenze più antiche e partecipate della città, che quest’anno celebra il 424esimo anniversario dell’Apparizione dei tre raggi di stella al Santuario della Beata Vergine Addolorata. Dodici giorni di celebrazioni, concerti, appuntamenti culturali e iniziative per famiglie accompagnano il ricordo dell’evento del 18 agosto 1602. Tra gli appuntamenti della vigilia c’è anche la tradizionale «Cena in piazza», in programma questa sera sul sagrato del Santuario di Borgo Santa Caterina.
Chi invece vuole trascorrere la domenica all’aria aperta può salire a Valbondione per la terza apertura stagionale delle Cascate del Serio. Il salto d’acqua sarà visibile dalle 11 alle 11.30 dall’Osservatorio di Maslana, raggiungibile con un percorso a piedi di circa un’ora e mezza. Per chi preferisce una soluzione più comoda, le cascate sono osservabili anche dai rifugi di Lizzola, raggiungibili in seggiovia.
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