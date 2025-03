Guida agli eventi del weekend (14 – 16 marzo)

I PanPers, duo comico di cabarettisti e attori formato da Andrea Pisani e Luca Peracino saranno in scena oggi e domani (sabato 15 marzo) al Cineteatro Gavazzeni di Seriate con «Bodyscemi» , il loro spettacolo comico sul cambiamento climatico, sui conflitti globali, sulle farine di insetti e sulle intelligenze artificiali. Passando dal politicamente scorretto al tendenzialmente giusto, da canzoni in classifica a sketch inclassificabili, i comici offriranno agli spettatori una prospettiva fuori dal coro del bizzarro presente in cui stiamo vivendo. Preferite “tuffarvi” nel mondo della buona cucina? Il Palafeste di Grumello del Monte ospiterà questo weekend il «Festival della Polenta taragna» , con musica live, piatti tipici e tanto divertimento per tutta la famiglia. Per l’occasione, saranno disponibili birre e piatti speciali per celebrare il St. Patrick’s Day. Preferite altro? Ecco altri appuntamenti da non perdere!