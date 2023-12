Guida agli eventi del weekend (15 – 17 dicembre)

L’Oratorio San Carlo di Villa d’Almè ospita oggi « Radio Shakespeare - Storie di amori », uno spettacolo che porta in scena due generazioni per raccontare l’amore: nove adulti over-60 e quattro adolescenti. Per chiedersi ancora oggi come ci parla e quali corde tocca il capolavoro shakespeariano Romeo e Giulietta. In occasione di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura, i Comuni di Osio sotto, Capriate san Gervasio e Lallio presentano invece un progetto di visita guidata dei loro territori: un viaggio culturale tra due siti UNESCO – Bergamo e Crespi d’Adda – che propone ai turisti un nuovo modo di avvicinarsi al territorio ed esplorarne, in modo gratuito e guidato, l’offerta culturale e sociale nascosta tra i due tesori.