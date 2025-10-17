93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
17 Ottobre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (17 – 19 ottobre)

Guida. Dai «Mercatanti in Fiera» a «Contaminazioni Contemporanee», da «PetsFestival» a l’«Orobic Street Food Festival», passando per «Bergamo Incontra» e «Produzioni Ininterrotte». Ecco i migliori appuntamenti in programma questa settimana

Dalle valli ai quartieri, dal centro città ai paesi della provincia, il weekend si annuncia carico di proposte per tutti i gusti: cultura, gusto, musica e natura. L’autunno è entrato nel vivo e la nostra provincia risponde con una mappa di appuntamenti che raccontano il territorio e chi lo anima. Eppen vi offre in questa guida una bussola per orientarsi tra gli eventi più interessanti del fine settimana.

Venerdì 17 ottobre

Fino a domenica, sul Sentierone, troverete i « Mercatanti in Fiera », una festa di sapori e di culture da tutto il mondo con oltre cento espositori che animeranno con i loro sapori e i loro profumi il cuore di Bergamo. Da oltre vent’anni, la manifestazione porta infatti in città ricette, specialità e tradizioni di culture provenienti da tutto il mondo. Lo street food permetterà di fare un viaggio nelle cucine internazionali, mentre i prodotti di artigianato permetteranno di fare un “tuffo” nelle tradizioni di tanti Paesi: non mancheranno tessuti pregiati, ceramiche, decorazioni, oggetti handmade e pezzi unici, ideali per chi è alla ricerca di un regalo da portare a casa. Questo fine settimana la musica incontrerà la scienza nel viaggio di « Contaminazioni Contemporanee », il festival giunto alla sua 19esima edizione che porterà da stasera a domenica sera, presso la Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo, tre appuntamenti con tre grandi talenti internazionali del panorama musicale contemporaneo. Il primo concerto, in programma questa sera alle 21, vedrà la partecipazione di uno dei più importanti pianisti della scena jazz internazionale, lo statunitense Fred Hersch, il quale avrà modo di presentare il suo ultimo disco «Silent, Listening» pubblicato nel 2024.

17
Ven
Ottobre
h.20:00 / 22:00
NXT Station Bergamo
Cornoltis

La band alternative rock bargamasca dei Cornoltis è pronta a farvi divertire con un repertorio di successi irriverenti e dissacranti per una performance che promette scintille vere!

Musica
17
Ven
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Sala della comunità Casazza
Il gattopardo

Per la 20esima edizione del festival teatrolettura «Fiato ai Libri», appuntamento con il libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Letteratura
17
Ven
Ottobre
h.18:00 / 23:00
Centro storico Ardesio
Sacrae Scenae

Dal 17 al 19 ottobre torna la sesta edizione del Festival Cinematografico Internazionale dedicato alle devozioni popolari «Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival».

Cinema
17
Ven
Ottobre
h.21:00 / 23:50
Ink Club Bergamo
Spaca Zo Tot

Tornano gli eventi firmati «Spaca Zo Tot», ovvero il meglio dell'hard rock in ogni sua declinazione sul palco dell'Ink Club. Una serata da non perdere!

Musica
17
Ven
Ottobre
h.19:15 / 23:00
Via Valle del Fico Chiuduno
Degustando

Tre giorni di festa per riscoprire sapori autentici e il calore delle vecchie osterie. Alla sua prima edizione «Degustando» proporrà degustazioni guidate e un fine settimana di buon cibo e compagnia.

Food
17
Ven
Ottobre
h.08:00 / 23:00
Bergamo e Val Seriana Bergamo
La Via Decia festival

Ritorna, per il 2025, il festival a cavallo tra Valle Camonica e Valle di Scalve! Tre giorni di eventi, iniziative, camminate culturali e molto altro ancora, previste per dal 17 al 19 ottobre!

Manifestazioni

Sabato 18 ottobre

Oggi e domani torna alla Fiera di Cremona il più grande evento italiano dedicato al mondo animale con eventi, spettacoli e workshop pensati per bambini e famiglie. Stiamo parlando di « PetsFestival », la manifestazione dedicata agli amici a quattro zampe che offrirà eventi, spazi di conoscenza e approfondimento, spettacoli, workshop esperienziali e appuntamenti pensati per bambini e famiglie, come il battesimo della sella per i più piccoli o quello dell’acqua per i quattrozampe. Da non perdere! Questo pomeriggio allo Spazio BOPO di Ponteranica tornerà l’« Orobic Street Food Festival », un appuntamento che unirà sapori e tradizioni del territorio. L’appuntamento prenderà il via alle 16 con laboratori didattici, degustazioni guidate di vini e formaggi locali e con visite guidate al Polittico di Lorenzo Lotto, custodito nella chiesa di San Vincenzo e Sant’Alessandro. Alle 19.30 scatterà il momento della cena, quando i piatti della cucina orobica si uniranno alle creazioni dei ristoratori locali.

18
Sab
Ottobre
h.15:00 / 18:30
Rocca Albani Urgnano
Emozioni dal Mondo

Il 18 ottobre un grande banco d’assaggio dove il pubblico potrà degustare i vini premiati durante le degustazioni ufficiali del concorso.

Food
18
Sab
Ottobre
h.17:00 / 18:30
Parco Suardi Bergamo
Pigiama Run

Il 18 ottobre anche a Bergamo si correrà in pigiama per essere solidali con i bambini malati di cancro. È già possibile iscriversi all’iniziativa promossa da LILT Bergamo.

Manifestazioni
18
Sab
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Cineteatro Boccaleone Bergamo
L'acqua bene prezioso

Concerto benefico con la Fabrizio Poggi Band a sostegno della costruzione di un pozzo d’acqua in Senegal. Sabato 18 ottobre 2025 alle ore 21:00 presso il Cineteatro Boccaleone di Bergamo.

Musica
7
Sab
Giugno
h.09:00 / 20:00
Varie sedi Bergamo
Seasons

«Seasons» è la mostra diffusa ideata da Maurizio Cattelan per la città di Bergamo: si sviluppa come un percorso visivo nella città che stimola una riflessione profonda sulla ciclicità della vita e della storia, sulle generazioni.

Arte / Mostra
18
Sab
Ottobre
h.22:30 / 23:50
Druso Ranica
Hot shot - 90 in the house

Torna il penultimo evento dell’anno, il party anni ‘90 più spumeggiante che c’è. Vestiti a tema anni ‘90 e corri a rivivere tutta la magia, lo stile e la musica di quegli anni magici!

Musica
18
Sab
Ottobre
h.09:00 / 18:00
Centro storico di Martinengo Martinengo
Palio del Cantù

Il Gruppo di Bartolomeo Colleoni organizza il 27esimo Marendì del Palio e 45esimo Palio dei Cantù. Un fine settimana dedicato totalmente alla tradizione.

Manifestazioni

Domenica 19 ottobre

Questo fine settimana, a ChorusLife, ci sarà « Bergamo Incontra », la rassegna che porta in città scrittori, medici, operatori di pace, figure religiose ed educative per un festival in cui recuperare insieme «Ciò che inferno non è», come recita il tema dell’edizione 2025. La giornata di oggi si aprirà con la presentazione della mostra «Franz e Franziska. Non c’è amore più grande», che ripercorre la storia dei coniugi Franz e Franziska Jägertätter, che durante il nazismo scelsero la libertà a costo della vita. Nel pomeriggio invece l’appuntamento sarà alle 16.30 con «La pace è un lavoro artigianale», un dialogo tra Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, e Fra Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. In occasione di «Produzioni Ininterrotte», ci sarà oggi a Crespi d’Adda «Al di qua del fiume», un modo nuovo per scoprire piccoli tesori nascosti della provincia di Bergamo. Questo tour letterario vi porterà alla scoperta dei luoghi toccati dal romanzo di Alessandra Selmi per scoprire il sito Unesco con gli occhi della protagonista Emilia. La visita toccherà il villaggio operaio, la centrale idroelettrica e le salette museali multimediali di Crespi d’Adda.

20
Sab
Settembre
h.09:30 / 18:00
Tulipania Bonate Sopra
Pumpkin Patch

Torna nel campo di Tulipania l'esperienza autunnale per eccellenza: la raccolta di zucche, da quelle grandi a quelle piccole e decorative, dalle commestibili alle ornamentali. In programma anche laboratori, giochi, intrattenimento e molto altro!

Manifestazioni
19
Dom
Ottobre
h.20:00 / 22:30
NXT Station Bergamo
All that swing

In Piazzale degli Alpini con NXT continua il divertimento e gli appuntamenti imperdibili: si balla swing! Per trasportarvi nel mondo coinvolgente di un ritmo leggendario

Musica
19
Dom
Ottobre
h.21:00 / 22:30
TNT - Teatro Nuovo Treviglio Treviglio
Ti vedo. La leggenda del basilico

Al via la rassegna «Teatro in famiglia» del TNT- Teatro Nuovo Treviglio. Oggi sul palco uno spettacolo di Teatro del Buratto e CSS teatro stabile d’innovazione del FVG.

Bambini / Teatro per bambini
19
Dom
Ottobre
h.14:00 / 18:00
Piazzetta di Cadelfoglia Brembilla
Festa d'autunno

La Festa d’Autunno di Val Brembilla propone tre giornate di appuntamenti stagionali: domenica 19 mercatino agricolo, gare di torte e giochi aperti a tutti.

Manifestazioni
19
Dom
Ottobre
h.16:30 / 18:00
Teatro degli Storti Alzano Lombardo
Aahhmm... per mangiarti meglio!

Continua «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per i più piccoli e le famiglie al Teatro degli Storti. Sul palco i padroni di casa con uno spassoso viaggio teatrale sul tema del cibo.

Bambini / Teatro per bambini
18
Sab
Ottobre
h.11:00 / 19:00
Daste Bergamo
Vinokilo

La Vintage Kilo Sale più famosa d'Europa sta arrivando a Bergamo! Con abiti vintage di alta qualità e delle migliori marche, un vero e proprio mercato con tante chicche vendute al chilo.

Manifestazioni

