Guida agli eventi del weekend (17 – 19 ottobre)

Oggi e domani torna alla Fiera di Cremona il più grande evento italiano dedicato al mondo animale con eventi, spettacoli e workshop pensati per bambini e famiglie. Stiamo parlando di « PetsFestival », la manifestazione dedicata agli amici a quattro zampe che offrirà eventi, spazi di conoscenza e approfondimento, spettacoli, workshop esperienziali e appuntamenti pensati per bambini e famiglie, come il battesimo della sella per i più piccoli o quello dell’acqua per i quattrozampe. Da non perdere! Questo pomeriggio allo Spazio BOPO di Ponteranica tornerà l’« Orobic Street Food Festival », un appuntamento che unirà sapori e tradizioni del territorio. L’appuntamento prenderà il via alle 16 con laboratori didattici, degustazioni guidate di vini e formaggi locali e con visite guidate al Polittico di Lorenzo Lotto, custodito nella chiesa di San Vincenzo e Sant’Alessandro. Alle 19.30 scatterà il momento della cena, quando i piatti della cucina orobica si uniranno alle creazioni dei ristoratori locali.