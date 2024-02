Guida agli eventi del weekend (2 – 4 febbraio)

Partiamo subito alla grande con una serata ad alto tasso di adrenalina in cui si celebreranno gli Iron Maiden. Al Druso arriva infatti un vero e proprio pezzo di storia della band, il funambolico chitarrista Dennis Stratton . Ad accompagnarlo sul palco i «Children Of The Damned», una delle migliori Iron Maiden tribute band a livello internazionale. Se preferite una bella mostra, vi consigliamo «Achille Funi: ‘900 Classico e Rinascimentale», allestita fino al 26 febbraio nella Galleria Previtali di Bergamo. Un’occasione unica osservare opere monumentali, solitamente poco (o per nulla) accessibili al pubblico, oltre che cruciali per comprendere la tecnica e il pensiero dell’artista.