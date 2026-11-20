Avete già comprato il Calendario dell'Avvento? 24 caselle con cioccolatini, piccoli regali e sorprese accompagnano ogni anno grandi e piccini nel conto alla rovescia verso il Natale. Per aprire la prima bisogna aspettare il 1° dicembre ma niente panico, lo spirito delle feste in Bergamasca si sente già, con le prime iniziative dedicate al periodo più magico dell'anno, le casette di legno dei primi mercatini aperti, le piste di pattinaggio e le piazze che, con luminarie e decorazioni, stanno pian piano cambiando volto. Nell’attesa, non mancano le occasioni per riempire le giornate: concerti, spettacoli, incontri culturali e appuntamenti per riscoprire i luoghi e le storie del territorio. Ecco la selezione degli eventi consigliati dalla redazione di Eppen.
Venerdì 20 novembre
A Bergamo c'è spazio anche per temi che guardano oltre le festività. In Piazzale degli Alpini torna « Bergamo On Ice & Star Garden », la proposta natalizia firmata NXT Bergamo e Zambo Events, che fino al 10 gennaio trasforma la piazza in uno spazio dedicato all'intrattenimento. Tra le novità ci sono una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, un percorso tra installazioni luminose che ricrea un bosco incantato, un albero di Natale e tre casette con proposte dolci e salate. Per tutto il periodo delle feste oltre 25 appuntamenti tra concerti, DJ set, spettacoli e serate a tema animeranno la piazza e faranno compagnia al pubblico. Si parte proprio oggi, venerdì 20 novembre, con la Country Night, mentre negli spazi gastronomici di NXT prende il via la «Sagra dei Risotti», in programma fino a domenica 22. Rimanendo in città, dal 20 al 29 novembre, torna « MOUP 2026 », il progetto de La Terza Piuma che mette in dialogo moda, cultura e sostenibilità. Il programma invita a ripensare il ciclo di vita degli abiti e il rapporto con i materiali attraverso visite guidate, laboratori creativi, attività per le scuole, momenti di formazione e iniziative dedicate al riuso. Tra le proposte ci sono anche le visite a Palazzo Moroni, realizzate in collaborazione con il FAI, per scoprire i tessuti della collezione storica e il loro legame con l'arte e le tradizioni del passato.
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Parole della terra. Storie di pani, campi coltivati e tradizioni antiche
Un intreccio di testi e testimonianze, amalgamati dal filo della memoria: la memoria di figli, coltivatori, testimoni del fare il pane. Uno spettacolo che si inserisce nella rassegna «Ruralia racconta. Il passato torna in scena», del Museo Ruralia.
A Zogno è tempo di riscoprire un luogo storico del paese: alle 15 è in programma l’inaugurazione del Parco Belotti, lo storico giardino che circonda la villa che oggi è la sede della biblioteca comunale e della Casa Museo dedicata a Bortolo Belotti. Dopo l'intervento di recupero e valorizzazione, il parco torna a disposizione della comunità. Il programma della giornata alterna i saluti istituzionali a un percorso nella memoria, con l’intervento di Ivano Sonzogni, studioso della figura di Belotti, che ne ripercorre la vita attraverso alcune letture poetiche. Il pomeriggio si conclude con una visita guidata alla Casa Museo e al parco e ai suoi spazi recuperati. In caso di maltempo, l'inaugurazione sarà rinviata a sabato 28 novembre. In serata, a ChorusLife, invece, la musica d'autore è protagonista con Fiorella Mannoia, in concerto con il progetto «Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve». Il tour rende omaggio a due figure centrali della canzone italiana, Fabrizio De André e Ivano Fossati, attraverso una rilettura dei loro repertori. A partire dal brano «Anime Salve», nato dalla collaborazione tra i due cantautori, accompagnata da una band di musicisti, l’artista porta sul palco una selezione di canzoni che attraversano temi come la libertà, l'impegno sociale e la poesia, accompagnata da una band di musicisti.
Non vi abbiamo convinto?
A Bagnatica il clima natalizio prende forma con l'ottava edizione di «Aspettando il Natale in Musica – Mercatini di Natale». Lungo via Europa, dalle 9.30 alle 18, sono attese oltre 50 bancarelle con proposte di artigianato e idee regalo, insieme a un'area gastronomica dove trovare sapori tipici della stagione, dal cotechino alle caldarroste, fino al vin brulé. La giornata coinvolge anche i più piccoli, con i gonfiabili e lo spettacolo di magia e divertimento di Bimbo Bell, previsto alle 15. La musica è protagonista con le cornamuse del Baghèt Bagnatica Ensemble, le esibizioni dei Giovani Solisti e il concerto della Junior Band, in programma alle 16.30. A Bergamo, invece, il cartellone del « Donizetti Opera » porta al Teatro Sociale «Alahor in Granata», melodramma in due atti composto da Gaetano Donizetti. Ambientata nella Granata del tardo Quattrocento, la vicenda segue il ritorno in città di Alahor, deciso a vendicare la morte del padre e a contrastare il matrimonio della sorella Zobeida con il sovrano Muley-Hassem. Appuntamento domenica alle 15.30, con un nuovo allestimento firmato dalla Fondazione Teatro Donizetti e basato sull'edizione critica curata da Edoardo Cavalli.
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