A Bergamo c'è spazio anche per temi che guardano oltre le festività. In Piazzale degli Alpini torna « Bergamo On Ice & Star Garden », la proposta natalizia firmata NXT Bergamo e Zambo Events, che fino al 10 gennaio trasforma la piazza in uno spazio dedicato all'intrattenimento. Tra le novità ci sono una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, un percorso tra installazioni luminose che ricrea un bosco incantato, un albero di Natale e tre casette con proposte dolci e salate. Per tutto il periodo delle feste oltre 25 appuntamenti tra concerti, DJ set, spettacoli e serate a tema animeranno la piazza e faranno compagnia al pubblico. Si parte proprio oggi, venerdì 20 novembre, con la Country Night, mentre negli spazi gastronomici di NXT prende il via la «Sagra dei Risotti», in programma fino a domenica 22. Rimanendo in città, dal 20 al 29 novembre, torna « MOUP 2026 », il progetto de La Terza Piuma che mette in dialogo moda, cultura e sostenibilità. Il programma invita a ripensare il ciclo di vita degli abiti e il rapporto con i materiali attraverso visite guidate, laboratori creativi, attività per le scuole, momenti di formazione e iniziative dedicate al riuso. Tra le proposte ci sono anche le visite a Palazzo Moroni, realizzate in collaborazione con il FAI, per scoprire i tessuti della collezione storica e il loro legame con l'arte e le tradizioni del passato.