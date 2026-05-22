Guida agli eventi del weekend (22 – 24 maggio)

Questo weekend torna la 24esima edizione di « Magie al Borgo », il festival internazionale d’arte di strada che ogni anno trasforma il centro di Costa di Mezzate in un teatro a cielo aperto. Fino a domenica, le piazze e i vicoli del paese ospitano trampolieri, illusionisti, acrobati e musicisti, pronti a regalare un fine settimana ricco di emozioni e sorprese. Per chi vuole concludere la giornata con un’ottima cena, il consiglio è quello di spostarsi al NXT Station, dove la « Sagra della Carbonara e degli Arrosticini » è pronta per ospitare una serata all’insegna della cucina romana e abruzzese. Tra piatti di carbonara e mazzi di arrosticini, la sagra celebra i sapori autentici della tradizione, offrendo anche alternative vegetariane e vegane, per soddisfare tutti i gusti.