Guida agli eventi del weekend (22 – 24 maggio)

La parola d’ordine di questa settimana è magia. Tra spettacoli emozionanti e giornate all’insegna del buon gusto, la provincia si prepara ad accogliere una ricca serie di eventi tutti da vivere. Non avete ancora pianificato il vostro weekend? Non preoccupatevi, ci abbiamo pensato noi!
Venerdì 22 maggio
Questo weekend torna la 24esima edizione di « Magie al Borgo », il festival internazionale d’arte di strada che ogni anno trasforma il centro di Costa di Mezzate in un teatro a cielo aperto. Fino a domenica, le piazze e i vicoli del paese ospitano trampolieri, illusionisti, acrobati e musicisti, pronti a regalare un fine settimana ricco di emozioni e sorprese. Per chi vuole concludere la giornata con un’ottima cena, il consiglio è quello di spostarsi al NXT Station, dove la « Sagra della Carbonara e degli Arrosticini » è pronta per ospitare una serata all’insegna della cucina romana e abruzzese. Tra piatti di carbonara e mazzi di arrosticini, la sagra celebra i sapori autentici della tradizione, offrendo anche alternative vegetariane e vegane, per soddisfare tutti i gusti.
Preferite altro? Ecco altri consigli
Sabato 23 maggio
Nella giornata di sabato, dalle 11 Piazza Giacomo Carrara a Bergamo si prepara ad ospitare la nuova edizione di « Evviva Valcalepio », due giorni dedicati al celebre vino DOC, che proprio quest’anno festeggia l’importante traguardo dei suoi primi cinquant’anni. La novità di quest’anno è il «Pass Colleoni», uno speciale biglietto che consente ai partecipanti di degustare i prodotti delle cantine presenti. La magia continua in Alta Val Seriana, con la serata inaugurale di « Come d’Incanto », il festival degli artisti di strada che torna ad illuminare il centro di Ardesio. Pensato per valorizzare il borgo attraverso la riscoperta dei suoi angoli più suggestivi, l’evento prende il via sabato alle 21, con «Life», l’esibizione di Sand Art in cui Ermelinda Coccia racconta il filo sottile della vita. La serata si chiude con «Bianche Presenze», uno spettacolo itinerante per le vie del paese con artisti luminosi sui trampoli.
Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!
Domenica 24 maggio
Domenica si celebra la Giornata mondiale della biodiversità e, per l’occasione, il Fondo Ambiente Italiano (FAI) organizza un pomeriggio speciale alla scoperta del giardino di Palazzo Moroni. La « Passeggiata con il naturalista » offre al pubblico l’opportunità di esplorare il parco del palazzo, alla scoperta delle specie che lo popolano. Accompagnati da guide d’eccezione, i partecipanti scoprono da vicini i segreti della flora e della fauna locali, approfondendone caratteristiche e ruoli all’interno dell’ecosistema. Il weekend si conclude con un po’ di teatro. Al Santuario di Caravaggio, va in scena l’ultimo appuntamento della stagione del Teatro San Carlo, con « Magnificat », lo spettacolo di deSidera Teatro ispirato all’opera di Alda Merini. Sul palco la celebre attrice italiana Arianna Scommegna, capace di far coesistere lo smarrimento del presente, il ricordo dell’innocenza passata e la dolorosa consapevolezza del futuro.
Non vi abbiamo convinto?
Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!