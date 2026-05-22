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22 Maggio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (22 – 24 maggio)

Guida. Da «Magie al Borgo» a «Come d’Incanto», da «Evviva Valcalepio» alla «Sagra della Carbonara», passando per lo spettacolo «Magnificat». Ecco i nostri consigli per questo weekend

Lettura 1 min.
(Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

La parola d’ordine di questa settimana è magia. Tra spettacoli emozionanti e giornate all’insegna del buon gusto, la provincia si prepara ad accogliere una ricca serie di eventi tutti da vivere. Non avete ancora pianificato il vostro weekend? Non preoccupatevi, ci abbiamo pensato noi!

Venerdì 22 maggio

Questo weekend torna la 24esima edizione di « Magie al Borgo », il festival internazionale d’arte di strada che ogni anno trasforma il centro di Costa di Mezzate in un teatro a cielo aperto. Fino a domenica, le piazze e i vicoli del paese ospitano trampolieri, illusionisti, acrobati e musicisti, pronti a regalare un fine settimana ricco di emozioni e sorprese. Per chi vuole concludere la giornata con un’ottima cena, il consiglio è quello di spostarsi al NXT Station, dove la « Sagra della Carbonara e degli Arrosticini » è pronta per ospitare una serata all’insegna della cucina romana e abruzzese. Tra piatti di carbonara e mazzi di arrosticini, la sagra celebra i sapori autentici della tradizione, offrendo anche alternative vegetariane e vegane, per soddisfare tutti i gusti.

Preferite altro? Ecco altri consigli

22
Ven
Maggio
h.19:00 / 22:30
Piazza setti Treviglio
Street Food Festival

Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare ai propri ospiti l’esperienza culinaria più svariata di sempre, rimanendo a pochi passi da casa.

Food
22
Ven
Maggio
h.19:30 / 23:55
Cascina Carlinga Curno
EVENTO CONCLUSO
Utopia

Un dj set targato Utopia trasforma gli spazi storici della Cascina Carlinga di Curno in un punto di incontro tra la musica elettronica e i ritmi contemporanei e atmosfera rurale della tradizione.

Musica
22
Ven
Maggio
h.20:30 / 23:55
Daste Bergamo
EVENTO CONCLUSO
One Beat, One Heart

Sul palco di Daste salgono i Cialtronight, con uno show goliardico, coinvolgente e non frontale, in cui il pubblico diventa protagonista, per una serata in cui musica e solidarietà si incontrano.

Musica
22
Ven
Maggio
h.21:00 / 23:00
PalaFacchetti Treviglio
EVENTO CONCLUSO
Osteria Giacobazzi

Sul palco del PalaFacchetti di Treviglio arrivano Giacobazzi e Vasum, che intratterranno con musica e risate, ospitando ogni sera sorprese da non perdere.

Spettacoli
22
Ven
Maggio
h.21:00 / 23:50
Ink Club Bergamo
EVENTO CONCLUSO
Road to Clamore 2026

In preparazione a «Clamore Festival 2026», è in programma una serata di musica dal vivo all'Ink Club con il concerto di quattro band dallo spirito grunge.

Musica
22
Ven
Maggio
h.22:00 / 23:50
Druso Ranica
EVENTO CONCLUSO
Gotto Esplosivo

Sul palco del Druso di Bergamo si esibirà «Gotto Esplosivo», gruppo musicale nato nel 2007 a San Giovanni Bianco, capace di far ballare chiunque.

Musica

Sabato 23 maggio

Nella giornata di sabato, dalle 11 Piazza Giacomo Carrara a Bergamo si prepara ad ospitare la nuova edizione di « Evviva Valcalepio », due giorni dedicati al celebre vino DOC, che proprio quest’anno festeggia l’importante traguardo dei suoi primi cinquant’anni. La novità di quest’anno è il «Pass Colleoni», uno speciale biglietto che consente ai partecipanti di degustare i prodotti delle cantine presenti. La magia continua in Alta Val Seriana, con la serata inaugurale di « Come d’Incanto », il festival degli artisti di strada che torna ad illuminare il centro di Ardesio. Pensato per valorizzare il borgo attraverso la riscoperta dei suoi angoli più suggestivi, l’evento prende il via sabato alle 21, con «Life», l’esibizione di Sand Art in cui Ermelinda Coccia racconta il filo sottile della vita. La serata si chiude con «Bianche Presenze», uno spettacolo itinerante per le vie del paese con artisti luminosi sui trampoli.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

23
Sab
Maggio
h.16:00 / 21:00
Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo
EVENTO CONCLUSO
Papa Gio Run

5, 10 e 14 km: tre percorsi benefici per raccogliere fondi per l'Associazione Paolo Belli. Una corsa in compagnia per dare sostegno a chi ne ha bisogno.

Manifestazioni
23
Sab
Maggio
h.09:30 / 16:30
Terme di Trescore Trescore Balneario
EVENTO CONCLUSO
Raduno della solidarietà

Il Club Orobico torna in pista con il ventesimo raduno per auto d’epoca con percorso turistico culturale nelle valli.

Manifestazioni
23
Sab
Maggio
h.20:30 / 22:00
Teatro Donizetti Bergamo
EVENTO CONCLUSO
Orchestra Giovanile Italiana

Per la rassegna concertistica del «63° Festival Pianistico Internazionale», è in programma il concerto dell'Orchestra Giovanile Italiana, diretto da Antonio Pappano e accompagnati dal pianoforte di Alexander Lonquich.

Musica
23
Sab
Maggio
h.21:30 / 23:55
Daste Bergamo
EVENTO CONCLUSO
The Swing Home Night

Si torna a danzare a ritmo di swing, con un evento che farà vibrare il cuore del pubblico bergamasco (e non solo).

Musica
23
Sab
Maggio
h.21:00 / 23:30
Druso Ranica
EVENTO CONCLUSO
BMS Showcase

Siete pronti ad assistere ad uno spettacolo elettrizzante? BMS torna in scena per uno show da non perdere, con i gruppi teenagers e adulti.

Musica
23
Sab
Maggio
h.10:30 / 12:30
Wellness Café Bergamo
EVENTO CONCLUSO
Glass Painting

Un’occasione unica per esprimere la tua creatività, personalizzare un calice e divertirti in compagnia! Ideale per principianti e appassionati di arte.

Incontri

Domenica 24 maggio

Domenica si celebra la Giornata mondiale della biodiversità e, per l’occasione, il Fondo Ambiente Italiano (FAI) organizza un pomeriggio speciale alla scoperta del giardino di Palazzo Moroni. La « Passeggiata con il naturalista » offre al pubblico l’opportunità di esplorare il parco del palazzo, alla scoperta delle specie che lo popolano. Accompagnati da guide d’eccezione, i partecipanti scoprono da vicini i segreti della flora e della fauna locali, approfondendone caratteristiche e ruoli all’interno dell’ecosistema. Il weekend si conclude con un po’ di teatro. Al Santuario di Caravaggio, va in scena l’ultimo appuntamento della stagione del Teatro San Carlo, con « Magnificat », lo spettacolo di deSidera Teatro ispirato all’opera di Alda Merini. Sul palco la celebre attrice italiana Arianna Scommegna, capace di far coesistere lo smarrimento del presente, il ricordo dell’innocenza passata e la dolorosa consapevolezza del futuro.

Non vi abbiamo convinto?

24
Dom
Maggio
h.10:00 / 20:00
Daste Bergamo
Col Cavolo

Torna l'edizione primaverile del festival vegano per immergersi, conoscere, curiosare, scoprire tutto ciò che gravita attorno alla scelta vegan: market, cucina con proposte 100% veg (anche senza glutine), incontri, proiezioni e concerti.

Manifestazioni
24
Dom
Maggio
h.10:00 / 18:00
Cascina Carlinga Curno
Cascina Market

Anche quest'anno torna il Market Vintage e Handmade della Cascina Carlinga, con tantissimi artigiani, creativi ed espositori di articoli di ogni genere.

Manifestazioni
24
Dom
Maggio
h.20:30 / 22:00
Teatro Donizetti Bergamo
I Pomeriggi musicali

Per la rassegna concertistica del «63° Festival Pianistico Internazionale», è in programma il concerto dell'Orchestra I Pomeriggi Musicali, diretta da Ryan McAdams e accompagnata dal pianista Mikhail Pletnëv.

Musica
24
Dom
Maggio
h.13:30 / 23:30
Centro sportivo Cividate al Piano
Cocktail & Beer Fest

Per la conclusione della terza edizione del Cocktail & Beer Fest, che quest’anno si svolgerà in una nuova location presso il Centro Sportivo di Cividate al Piano, una giornata tutta da vivere.

Musica
24
Dom
Maggio
h.09:00 / 11:00
Parco Oglio Nord Villachiara
Discesa in gommone

Al Parco Oglio Nord, è in programma un'esperienza unica di discesa sul fiume, in piena sicurezza accompagnati da guida esperta di rafting.

Manifestazioni
24
Dom
Maggio
h.09:30 / 15:00
Alto lago d'Iseo Castro
Tra cielo e lago

La camminata più panoramica del Lago d’Iseo con golose tappe gastronomiche nelle tre piccole chiesette situate lungo il percorso, nell'Alto Lago d'Iseo.

Outdoor

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