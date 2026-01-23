Guida agli eventi del weekend (23 – 25 gennaio)

L’ultima parte di gennaio arriva puntuale con il suo carico di tentazioni: dolci a cui è impossibile dire di no, risate che mettono alla prova l’autocontrollo e buoni motivi per uscire di casa anche con il freddo. Tra concerti, spettacoli e fiere, Bergamo dimostra ancora una volta che le cose da fare sono molte. Del resto, il problema non è cosa fare, ma da dove cominciare.
Venerdì 23 gennaio
Il weekend si apre all’insegna della golosità con la «Festa del Cioccolato» che, questo fine settimana, trasforma il Sentierone in un laboratorio di gusto a cielo aperto. Stand ed espositori provenienti da tutta Italia raccontano in questi giorni storie artigiane fatte di cacao, tradizione e creatività, in un percorso che unisce grandi classici e specialità meno conosciute. Tra le eccellenze presenti spicca il celebre cioccolato di Modica, accanto a proposte che arrivano anche dall’Europa, come i dolci tipici ungheresi. Le bancarelle saranno aperte oggi e domenica dalle 9 alle 19.30, con una chiusura prolungata fino alle 22 nella giornata di sabato: un’occasione perfetta per concedersi una pausa dolce nel cuore della città. Il 27 gennaio si celebrerà la Giornata della Memoria e già da questo weekend Bergamo presenta un ricco calendario di appuntamenti per non dimenticare. Al Teatro Borgo Santa Caterina andrà in scena questa sera «Invasione di campo», uno spettacolo che vuole raccontare l’Olocausto attraverso il mondo del calcio. Un racconto emozionante e coinvolgente di Umberto Zanoletti che rifletterà sulle partite di calcio organizzate dai nazisti contro occupati e prigionieri.
Se cercate altre idee, il weekend ha ancora molto da offrire.
Sabato 24 gennaio
Questa sera non mancheranno le risate al Teatro Civico di Dalmine, dove andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi della rassegna «C’è un tempo da scoprire». Protagonisti Corrado Nuzzo e Maria Di Biase con lo spettacolo «Totalmente incompatibili», una commedia brillante dedicata a un pubblico adulto. Sul palco, il celebre duo porterà la propria inconfondibile alchimia per raccontare, con ironia e leggerezza, le dinamiche di coppia e le contraddizioni della vita quotidiana. Per chi invece vuole guardare al futuro con romanticismo, questo fine settimana non può perdere alla Fiera di Treviglio «Sposi 2026-Treviglio Edition». La storica manifestazione dedicata al mondo del wedding si presenterà in una veste sempre più esperienziale: non una semplice vetrina, ma uno spazio di incontro e dialogo diretto con oltre cinquanta professionisti del settore. Abiti, fiori, fotografia, location, catering e viaggi di nozze si intrecceranno a piccoli show, presentazioni di acconciature e make-up, momenti di intrattenimento e consulenze gratuite.
Preferite un’altra atmosfera? C’è ancora spazio per cambiare prospettiva.
Domenica 25 gennaio
La domenica invita a scoprire luoghi dove il tempo sembra essersi fermato. Tra questi spicca sicuramente il borgo di Cornello dei Tasso, protagonista di una visita guidata che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di uno dei nuclei medievali più affascinanti della provincia. Cornello è infatti il luogo d’origine della famiglia Tasso, celebre non solo per la figura di Torquato, ma anche per l’ingegno imprenditoriale di chi fondò e gestì per secoli il servizio postale europeo. Per chi invece preferisce camminare immerso nella natura, l’escursione ai Monti Tisa e Cavlera, definiti i «gemelli diversi» della media Valle Seriana, offre un itinerario soleggiato e suggestivo. Partendo da San Patrizio di Colzate, il percorso conduce alla scoperta di due cime vicine per altezza ma profondamente diverse per vegetazione e panorama. Un’uscita ideale nelle luminose giornate invernali, quando il paesaggio si apre e, con un po’ di fortuna, la neve rende l’esperienza ancora più magica.
Non vi abbiamo convinto?
