Guida agli eventi del weekend (23 – 25 gennaio)

Il weekend si apre all’insegna della golosità con la «Festa del Cioccolato» che, questo fine settimana, trasforma il Sentierone in un laboratorio di gusto a cielo aperto. Stand ed espositori provenienti da tutta Italia raccontano in questi giorni storie artigiane fatte di cacao, tradizione e creatività, in un percorso che unisce grandi classici e specialità meno conosciute. Tra le eccellenze presenti spicca il celebre cioccolato di Modica, accanto a proposte che arrivano anche dall’Europa, come i dolci tipici ungheresi. Le bancarelle saranno aperte oggi e domenica dalle 9 alle 19.30, con una chiusura prolungata fino alle 22 nella giornata di sabato: un’occasione perfetta per concedersi una pausa dolce nel cuore della città. Il 27 gennaio si celebrerà la Giornata della Memoria e già da questo weekend Bergamo presenta un ricco calendario di appuntamenti per non dimenticare. Al Teatro Borgo Santa Caterina andrà in scena questa sera «Invasione di campo», uno spettacolo che vuole raccontare l’Olocausto attraverso il mondo del calcio. Un racconto emozionante e coinvolgente di Umberto Zanoletti che rifletterà sulle partite di calcio organizzate dai nazisti contro occupati e prigionieri.