23 Gennaio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (23 – 25 gennaio)

Guida. Dalla «Festa del Cioccolato» alla «Fiera Sposi 2026-Treviglio Edition», da «Totalmente incompatibili» allo spettacolo «Via da lì», passando per tante altre proposte per vivere al meglio il nostro territorio. Ecco i nostri consigli

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

L’ultima parte di gennaio arriva puntuale con il suo carico di tentazioni: dolci a cui è impossibile dire di no, risate che mettono alla prova l’autocontrollo e buoni motivi per uscire di casa anche con il freddo. Tra concerti, spettacoli e fiere, Bergamo dimostra ancora una volta che le cose da fare sono molte. Del resto, il problema non è cosa fare, ma da dove cominciare.

Venerdì 23 gennaio

Il weekend si apre all’insegna della golosità con la «Festa del Cioccolato» che, questo fine settimana, trasforma il Sentierone in un laboratorio di gusto a cielo aperto. Stand ed espositori provenienti da tutta Italia raccontano in questi giorni storie artigiane fatte di cacao, tradizione e creatività, in un percorso che unisce grandi classici e specialità meno conosciute. Tra le eccellenze presenti spicca il celebre cioccolato di Modica, accanto a proposte che arrivano anche dall’Europa, come i dolci tipici ungheresi. Le bancarelle saranno aperte oggi e domenica dalle 9 alle 19.30, con una chiusura prolungata fino alle 22 nella giornata di sabato: un’occasione perfetta per concedersi una pausa dolce nel cuore della città. Il 27 gennaio si celebrerà la Giornata della Memoria e già da questo weekend Bergamo presenta un ricco calendario di appuntamenti per non dimenticare. Al Teatro Borgo Santa Caterina andrà in scena questa sera «Invasione di campo», uno spettacolo che vuole raccontare l’Olocausto attraverso il mondo del calcio. Un racconto emozionante e coinvolgente di Umberto Zanoletti che rifletterà sulle partite di calcio organizzate dai nazisti contro occupati e prigionieri.

Se cercate altre idee, il weekend ha ancora molto da offrire.

23
Ven
Gennaio
h.22:00 / 23:30
Druso Ranica
Si! Boom! Voilà!

Al Druso di Ranica, per la prima volta sul palco i Si! Boom! Voilà!, un collettivo noise-punk in cui esperienza ed istinto convivono.

Musica
23
Ven
Gennaio
h.21:00 / 23:30
ChorusLife Arena Bergamo
Sherlock Holmes

Sul palco della ChorusLife Arena arriva Neri Marcorè, il leggendario detective in un musical tra misteri, azione e colpi di scena.

Spettacoli
23
Ven
Gennaio
h.18:30 / 20:00
Città Alta Bergamo
Massimo Recalcati

Presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Bergamo in Città Alta, è in programma la presentazione del libro La luce e l'onda. Cosa significa insegnare? dello psicanalista Massimo Recalcati, sul grande tema della scuola.

Incontri
23
Ven
Gennaio
h.21:00 / 23:00
Cineteatro Verdi Bonate Sopra
Presero l'oro e poi tutta la gente

Continua la rassegna al Teatro Verdi con Alessandra Ingoglia e Chiara Magri in uno spettacolo che racconta il Sabato Nero, la giornata del 16 ottobre 1943, quando più di mille persone, donne, uomini, vecchi e bambini vennero catturati nella case di Roma.

Spettacoli
23
Ven
Gennaio
h.21:00 / 22:30
Teatro Sociale di Palazzolo sull'O… Palazzolo sull'oglio
Fulminata

All'interno della stagione teatrale al Sociale di Palazzolo sull'Oglio, un appuntamento con Annagaia Marchioro, per la regia di Teresa Mannino.

Spettacoli
23
Ven
Gennaio
h.21:00 / 23:00
Teatro della Fondazione Rubini Almè
Là dove finisce il buio

Al Teatro Fondazione Rubini di Romano di Lombardia, va in scena lo spettacolo del TeatroDesidera sugli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale.

Spettacoli

Sabato 24 gennaio

Questa sera non mancheranno le risate al Teatro Civico di Dalmine, dove andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi della rassegna «C’è un tempo da scoprire». Protagonisti Corrado Nuzzo e Maria Di Biase con lo spettacolo «Totalmente incompatibili», una commedia brillante dedicata a un pubblico adulto. Sul palco, il celebre duo porterà la propria inconfondibile alchimia per raccontare, con ironia e leggerezza, le dinamiche di coppia e le contraddizioni della vita quotidiana. Per chi invece vuole guardare al futuro con romanticismo, questo fine settimana non può perdere alla Fiera di Treviglio «Sposi 2026-Treviglio Edition». La storica manifestazione dedicata al mondo del wedding si presenterà in una veste sempre più esperienziale: non una semplice vetrina, ma uno spazio di incontro e dialogo diretto con oltre cinquanta professionisti del settore. Abiti, fiori, fotografia, location, catering e viaggi di nozze si intrecceranno a piccoli show, presentazioni di acconciature e make-up, momenti di intrattenimento e consulenze gratuite.

Preferite un’altra atmosfera? C’è ancora spazio per cambiare prospettiva.

24
Sab
Gennaio
h.10:00 / 19:00
Parco di via Mes Valbondione
Giass e Nef a föch

Dal 23 al 25 gennaio, Valbondione ospita le affascinanti sculture di «Giass e Nef a föch» in una mostra all’aperto tra chiese, piazze e panorami montani. Un'esperienza unica da vivere tra arte e natura!

Manifestazioni
24
Sab
Gennaio
h.21:00 / 22:00
Spazio Caverna Bergamo
Petter - Prigioniero politico

Spettacolo teatrale sulla storia di Petter Moen, imprigionato nel carcere di Oslo dalle Gestapo naziste, nel 1944. Lo spettacolo è inserito nella rassegna del Comune di Bergamo dedicata al Giorno del Memoria.

Spettacoli
24
Sab
Gennaio
h.21:00 / 23:55
Daste Bergamo
Plakkaggio release party

Daste si prepara a una notte di suoni e visioni: da Colleferro arrivano i Plakkaggio, pronti a incendiare il palco e a dare voce al nuovo album “COSMO”.

Musica
24
Sab
Gennaio
h.11:00 / 12:00
Teatro Donizetti Bergamo
Costantinopoli, la nuova Roma

Al Teatro Donizetti tornano gli appuntamenti di «Lezioni di Storia»: sul palco Alessandra Bucossi con un approfondimento su Costantinopoli, fondata come "nuova Roma" ma con una profonda rielaborazione di modelli e simboli.

Incontri
24
Sab
Gennaio
h.19:30 / 21:30
NXT Station Bergamo
Point Break VDJ

Una serata all'insegna della musica. I set di Point Break VDJ uniscono diversi generi musicali a proiezioni di film cult, videoclip e campionamenti con l'obiettivo di farvi scatenare.

Musica
24
Sab
Gennaio
h.16:00 / 23:00
Rifugio Magnolini Costa Volpino
Ciaspolata notturna al Rifugio Magnolini

Una serata d’inverno tra le montagne innevate delle Alpi Orobie, per un’emozionante ciaspolata notturna al Rifugio Magnolini e alla cima del Monte Alto.

Outdoor

Domenica 25 gennaio

La domenica invita a scoprire luoghi dove il tempo sembra essersi fermato. Tra questi spicca sicuramente il borgo di Cornello dei Tasso, protagonista di una visita guidata che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di uno dei nuclei medievali più affascinanti della provincia. Cornello è infatti il luogo d’origine della famiglia Tasso, celebre non solo per la figura di Torquato, ma anche per l’ingegno imprenditoriale di chi fondò e gestì per secoli il servizio postale europeo. Per chi invece preferisce camminare immerso nella natura, l’escursione ai Monti Tisa e Cavlera, definiti i «gemelli diversi» della media Valle Seriana, offre un itinerario soleggiato e suggestivo. Partendo da San Patrizio di Colzate, il percorso conduce alla scoperta di due cime vicine per altezza ma profondamente diverse per vegetazione e panorama. Un’uscita ideale nelle luminose giornate invernali, quando il paesaggio si apre e, con un po’ di fortuna, la neve rende l’esperienza ancora più magica.

Non vi abbiamo convinto?

25
Dom
Gennaio
h.16:30 / 18:00
Teatro San Giorgio Bergamo
Il treno dei bambini

Per la rassegna «Giocarteatro» di Teatro Prova, uno spettacolo ispirato al racconto per ragazzi «Il segreto di Mont Brulant». Lo spettacolo è inserito nella rassegna del Comune di Bergamo dedicata al Giorno del Memoria.

Bambini
25
Dom
Gennaio
h.14:30 / 15:30
La Torre del Sole Brembate di Sopra
Dalla Rampa di Lancio, voliamo nello Spazio

Spettacolo al planetario presso La Torre del Sole: si decollerà dalla terra per un viaggio meraviglioso alla scoperta dei pianeti del nostro Sistema Solare, dove si potrà ammirare il paesaggio e ascoltare interessanti curiosità.

Scienza
25
Dom
Gennaio
h.21:00 / 23:30
ChorusLife Arena Bergamo
Pablo Trincia

Sul palco della ChorusLife Arena Pablo Trincia, uno dei più talentuosi narratori del nostro tempo, porta in teatro «L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo».

Spettacoli
25
Dom
Gennaio
h.15:00 / 16:00
Cinema Teatro Crystal Lovere
Cenerentola 301

Per la terza edizione del «Teatro Crystallino», la stagione teatrale al Teatro Crystal di Lovere dedicata ai più piccoli, appuntamento con uno spettacolo di marionette e pupazzi.

Bambini / Teatro per bambini
25
Dom
Gennaio
h.09:00 / 19:00
Piazza Umberto I Sarnico
Mercatino del Vintage e della Creatività

Torna l’appuntamento con lo stile, la fantasia e il fascino del passato: domenica 25 gennaio, nel cuore del borgo di Sarnico, Piazza Umberto I ospiterà una nuova edizione del Mercatino del Vintage e della Creatività.

Manifestazioni
25
Dom
Gennaio
h.11:00 / 15:00
Daste Bergamo
Triciclo on Tour

Torna il tour di «Triciclo» al Daste di Bergamo, con un pop-up che cambia mood ad ogni data!

Manifestazioni

