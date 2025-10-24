93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
L'ECO CAFÉ
PARITÀ DI GENERE
MILLEGRADINI
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
24 Ottobre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (24 – 26 ottobre)

Guida. Da «Rapsodia d’Amore» al festival «Lungo la via del Romanino», dalla mostra per i 25 anni dei Pokémon alla «Sagra della Polenta Taragna», passando per Tulipania e «Produzioni Ininterrotte»

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Weekend in vista e non sai cosa fare? Bergamo ha preparato il menù perfetto: musica, sapori d’autunno, arte e tanti eventi che vale la pena segnare in agenda. Ecco gli appuntamenti da non perdere per vivere la città e la provincia al meglio, da venerdì a domenica.

Venerdì 24 ottobre

Questa sera debutterà al Cineteatro Gavazzeni di Seriate un nuovo e divertente spettacolo dedicato al sentimento per eccellenza: «Rapsodia d’Amore» di Sergio Sgrilli e Corinna Grandi. Un varietà moderno e surreale, dove si riderà, si rifletterà e, soprattutto, si parlerà d’amore. «Rapsodia d’Amore» è uno spettacolo che sfida i cliché delle relazioni di coppia, ribaltando ruoli e aspettative. In scena, sarà l’uomo a fare tardi perché «deve prepararsi». È un invito a guardarci allo specchio con ironia, a ridere delle nostre manie, dei piccoli drammi quotidiani, delle assurdità dei rapporti umani. Se preferite l’arte, che segnaliamo il festival diffuso «Lungo la via del Romanino» , un’iniziativa che intreccia arte, paesaggio e comunità sulle tracce di Girolamo Romanino, tra le province di Bergamo e Brescia. Questa sera, alle 20.30, l’appuntamento sarà a Capriolo, nella chiesa Parrocchiale di San Giorgio, con la presentazione della pala raffigurante la «Resurrezione di Cristo», firmata dal Romanino nel 1526, e un concerto da non perdere.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

24
Ven
Ottobre
h.20:00 / 22:30
NXT Station Bergamo
Rebel Rebel 100% Rock Party

Stanno per salire sul palco di Oktoberg quattro anime affini, col classic rock anni 70 nelle vene: Andy Brevi, Simone Trevisan, Nicola Mazzucconi, Francesco Bertini.

Musica
24
Ven
Ottobre
h.15:00 / 21:00
Varie sedi Bergamo
Mercato e food court

Al via la X edizione di «FORME», il festival dedicato al mondo del formaggio. Nel fine settimana, mercati coperti con i prodotti caseari delle Cheese Valleys e degustazioni, tra Città Alta e il Sentierone.

Manifestazioni
7
Sab
Giugno
h.09:00 / 20:00
Varie sedi Bergamo
Seasons

«Seasons» è la mostra diffusa ideata da Maurizio Cattelan per la città di Bergamo: si sviluppa come un percorso visivo nella città che stimola una riflessione profonda sulla ciclicità della vita e della storia, sulle generazioni.

Arte / Mostra
24
Ven
Ottobre
h.21:30 / 23:30
Druso Ranica
Steps into the Weather

Al Druso cinque artisti dalla carriera leggendaria, cinque maestri assoluti del loro strumento si incontrano per dar vita a un viaggio musicale nell’indimenticabile repertorio tra Weather Report e Steps Ahead.

Musica
24
Ven
Ottobre
h.21:00 / 22:00
Teatro Filodrammatici Treviglio
Trovata una sega

Per la rassegna teatrale del Teatro Filodrammatici di Treviglio, in scena «Trovata una sega!», in scena uno spettacolo comico e sorprendente scritto, diretto e interpretato da Antonello Tauri, produzione Teatro della Cooperativa.

Spettacoli
24
Ven
Ottobre
h.21:00 / 23:50
Ink Club Bergamo
Auroro Borealo

Un, dos, trash! Selezioni pazzerelle e tanto entusiasmo in consolle, per una serata divertente e tutta da ballare.

Musica

Sabato 25 ottobre

Oggi allo Mirmex store di Bergamo verrà inaugurata «Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokémon in Italia», una mostra dedicata al trading card game più famoso al mondo. Nella sede di via Bianzana si potranno ammirare 70 pannelli giganti con esposte circa 18mila carte localizzate in italiano, insieme a tutti i pacchetti di espansione sino ad ora commercializzati e ai box del set base. Star dell’evento sarà il prezioso Charizard italiano in prima edizione, di cui verrà messa in mostra l’unica copia localizzata in italiano esistente al mondo ad aver ricevuto un punteggio di 10 nel grading PSA. Eppen ha presentato l’appuntamento: se ti sei perso l’articolo, recuperalo qui! Preferite un evento da leccarvi i baffi? Fino al 9 novembre, al PalaSpirà di Spirano, ci sarà la «Sagra della Polenta Taragna» , giunta alla sua 11a edizione. Per tre weekend si potrà gustare il piatto per eccellenza della tradizione bergamasca, accompagnato da altre prelibatezze del territorio. La festa non sarà solo cibo: ci saranno infatti mercatini, musica dal vivo e intrattenimenti per i più piccoli.

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

25
Sab
Ottobre
h.23:30 / 23:50
Live Music Club Trezzo sull'Adda
Matalo

Una special edition dedicata a J Balvin. Canteremo e balleremo tutte le sue top canzoni e non solo! Una notte dedicata alle hit mas calientes di uno degli artisti più iconici del reggaeton.

Musica
25
Sab
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Cineteatro Carisma Gorlago Gorlago
Stand by me

Per la 20esima edizione del festival teatrolettura «Fiato ai Libri», appuntamento con il libro capolavoro di Stephen King.

Letteratura
26
Dom
Ottobre
h.20:30 / 22:30
Chiesa Parrocchiale di San Michele… Antegnate
Mater strangosciàs

In scena l’ultimo dei «Tre lai», i tre monologhi scritti da Giovanni Testori negli ultimi giorni della sua vita, lamenti funebri ispirati ad alcune straordinarie figure femminili: Cleopatra, Erodiade e La Madonna.

Spettacoli
4
Sab
Ottobre
h.19:00
Sofi gallery Bergamo
Attraverso me: quattro visioni di luce e paesaggio

La mostra personale di Francesco Mercadante è un'invito alla meraviglia e all'emozione. Opening il 4 ottobre.

Arte / Mostra
25
Sab
Ottobre
h.21:00 / 23:30
Cineteatro Colognola Bergamo
Elvis The King Is Back

Un omaggio appassionato a una delle figure più iconiche della musica: Elvis Presley. Questa produzione cattura l’essenza del Re del Rock’n’Roll attraverso una combinazione di musica dal vivo, coreografie dinamiche.

Musica
25
Sab
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Teatro di Loreto Bergamo
La Mandragola

Al via «Young Adult» di Pandemonium Teatro, la nuova stagione teatrale per giovani adulti al Teatro di Loreto. Sul palco Stivalaccio Teatro con il capolavoro di Macchiavelli.

Spettacoli

Domenica 26 ottobre

Tulipania si veste d’autunno con migliaia di zucche colorate. Fino al 9 novembre il bio-campo di Bonate Sopra si trasforma in un villaggio dedicato ad Halloween tra laboratori, giochi, picnic e spettacoli a tema e ispirati ai Pumpkin Patch americani. Oltre a immergersi in mondo fatto di colori autunnali, i visitatori potranno camminare fra migliaia di zucche colorate, vivendo quell’atmosfera che si accompagna al foliage presente sulle colline circostanti. Da non perdere! In occasione di «Produzioni Ininterrotte», il festival dedicato alla letteratura del lavoro, vi consigliamo un tour letterario per scoprire i piccoli tesori nascosti della nostra provincia, in modo particolare del villaggio di Crespi d’Adda, patrimonio Unesco dal 1995. Il tour guidato porterà i visitatori sulle tracce del thriller «Luci dell’alba» per un’esperienza insolita, ma coinvolgente.

Non vi abbiamo convinto?

26
Dom
Ottobre
h.09:00 / 19:00
Vie del paese Seriate
Fiera d'Autunno

Torna a Seriate la Fiera d'Autunno, una giornata tra colori, sapori e commercio di vicinato. Il centro della città si trasformerà in un grande mercato a cielo aperto, con stand, musica e attività per famiglie, per riscoprire il piacere di vivere la città.

Manifestazioni / Fiere
11
Sab
Ottobre
h.17:00 / 20:00
Daste Bergamo
Stratos, le città nella città

L'associazione culturale Openarch, con sede nell’hub culturale di Daste, organizza una mostra fotografica con scatti di Mario Albergati, Andrea Aschedamini, Bianca Matalon ed Eric Van de Ven.

Arte / Mostra
26
Dom
Ottobre
h.16:30 / 18:00
Teatro degli Storti Alzano Lombardo
La mucca e l'uccellino

Continua «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per i più piccoli e le famiglie al Teatro degli Storti. Sul palco i padroni di casa con la divertente storia di una mucca e di un uccellino.

Bambini / Teatro per bambini
8
Lun
Settembre
h.20:45 / 23:30
Varie sedi di Bergamo e provincia Bergamo
Molte fedi sotto lo stesso cielo

Torna la rassegna culturale delle Acli di Bergamo «Molte fedi sotto lo stesso cielo» con un ricco cartellone autunnale di ospiti dall'8 settembre al 19 novembre. Il tema di questa edizione è «CRASH! Un pianeta da cui ricominciare».

Incontri / Rassegna
26
Dom
Ottobre
h.18:15 / 20:00
Villa Mapelli Mozzi Ponte San Pietro
Villa Mapelli Mozzi

Visita guidata della villa (ala sinistra) con accesso a scalone, locali interni, sacrestia, cappella di famiglia e parco. In base al turno di visita scelto a seguire o in arrivo momento di ristoro.

Visite guidate
24
Ven
Ottobre
h.18:00 / 23:00
Onore Onore
Lanorium Beer Fest

Un fine settimana tutto da vivere a Onore, con buona birra, buona musica e tante allegria! in programma tre giorni di divertimento tra dj set e ottima cucina.

Manifestazioni

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

Approfondimenti
22/10/2025
Appuntamenti
«Lavorare è da boomer», il libro di Riccardo Maggiolo arriva al festival Produzioni Ininterrotte
Intervista. Il libro del noto opinionista e speaker sarà presentato a Crespi d’Adda domenica 2 novembre …
22/10/2025
Appuntamenti
Tulipania si veste d’autunno con migliaia di zucche colorate
Articolo. Fino al 9 novembre il bio-campo di Bonate Sopra si trasforma in un villaggio dedicato …
22/10/2025
Appuntamenti
Pokémon, che passione! A Bergamo una mostra con 18mila carte collezionabili
Articolo. Sabato 25 ottobre il Mirmex store inaugura «Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokémon …
17/10/2025
Appuntamenti
Bergamo celebra le sue radici con la «Giornata Nazionale del Folclore»
Articolo. Sabato 18 ottobre la Provincia di Bergamo con la FITP festeggerà la ricorrenza voluta per …