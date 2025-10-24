Guida agli eventi del weekend (24 – 26 ottobre)

Questa sera debutterà al Cineteatro Gavazzeni di Seriate un nuovo e divertente spettacolo dedicato al sentimento per eccellenza: «Rapsodia d’Amore» di Sergio Sgrilli e Corinna Grandi. Un varietà moderno e surreale, dove si riderà, si rifletterà e, soprattutto, si parlerà d’amore. «Rapsodia d’Amore» è uno spettacolo che sfida i cliché delle relazioni di coppia, ribaltando ruoli e aspettative. In scena, sarà l’uomo a fare tardi perché «deve prepararsi». È un invito a guardarci allo specchio con ironia, a ridere delle nostre manie, dei piccoli drammi quotidiani, delle assurdità dei rapporti umani. Se preferite l’arte, che segnaliamo il festival diffuso «Lungo la via del Romanino» , un’iniziativa che intreccia arte, paesaggio e comunità sulle tracce di Girolamo Romanino, tra le province di Bergamo e Brescia. Questa sera, alle 20.30, l’appuntamento sarà a Capriolo, nella chiesa Parrocchiale di San Giorgio, con la presentazione della pala raffigurante la «Resurrezione di Cristo», firmata dal Romanino nel 1526, e un concerto da non perdere.