Guida agli eventi del weekend (25 – 27 ottobre)

Partiamo subito con il botto! Questa sera a Daste ci sarà infatti « RiMMeL », una serata dedicata alla musica italiana e ai cantautori e un’occasione per ballare sulle note delle canzoni proposte dal gruppo Turtles All The Way Down, dal cantautore Fuma e dal karaoke «Canta.Indie.Canta.Male». Da Monaco di Baviera a Bergamo: al NXT Station è tutto pronto per «OktoBERG», il festival più famoso della birra tedesca! Impossibile perdersi la possibilità di assaggiare la birra originale dell’Oktoberfest!