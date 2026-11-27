Con l'arrivo del fine settimana dedicato al Black Friday è ufficialmente iniziato il periodo degli sconti che precede il Natale. Le caselle di posta si riempiono di offerte, i negozi propongono promozioni e per molti è il momento giusto per iniziare a pensare ai regali o concedersi quell'acquisto rimandato da tempo. C'è chi aspetta da settimane questa occasione per trovare il prezzo giusto e chi, invece, si lascia semplicemente incuriosire dalle offerte del momento. Insomma, lo shopping entra nel vivo, ma il fine settimana offre anche tante alternative per dedicarsi al tempo libero. Tra Bergamo e provincia sono in programma spettacoli, mostre, appuntamenti gastronomici e iniziative per grandi e piccoli. Ecco la selezione degli eventi consigliati dalla redazione di Eppen.
Venerdì 27 novembre
Cinque band, un palco e un posto da conquistare: al Druso di Ranica la musica emergente è protagonista con la « Filagosto Band Battle », una serata dedicata a cinque band che si contendono un posto nel programma del «Filagosto Festival 2027». A scegliere il gruppo vincitore è il pubblico, che può votare la propria formazione preferita tra quelle in gara: Luca Folm, Mano del Quazzo e Natura Sorta, Pollo Sono Io e Solo Utopia. La competizione è seguita da un live dei Deneb, trio electropop milanese, che chiude la serata. Le porte apriranno alle 20, mentre i concerti inizieranno alle 21. L'ingresso è gratuito. Si cambia atmosfera negli spazi del «NXT» Bergamo, dove i protagonisti sono i sapori della cucina lombarda. Fino all'8 dicembre, con alcune giornate di chiusura, è in programma la « Sagra Zola, Taleggio e Bollito », con un menù che mette al centro due formaggi del territorio e alcuni piatti della tradizione. Si passa dagli spätzle agli spinaci con fonduta allo zola alle tagliatelle con taleggio, castagne e zucca, fino ai casoncelli alla bergamasca. Tra le proposte principali c'è anche il Gran Bollito NXT, servito con purè, salsa verde e mostarda. L'appuntamento è in Piazzale degli Alpini, con ingresso gratuito.
Preferite altro? Ecco alcuni consigli
A Clusone il Natale comincia a prendere forma. Negli spazi dell'ex Farmacia Pedenovi, da oggi è visitabile il Villaggio natalizio Carillon , un percorso tematico dedicato alle festività che vedrà anche la partecipazione del Coro Idica. Poco distante, a Palazzo Gorra, si può trovare la « Casa Bergamasca di Babbo Natale »: qui i bambini potranno incontrare gli elfi, scrivere la propria letterina e realizzare piccoli lavoretti natalizi. Al termine riceveranno un legnetto personalizzato, valido come ingresso omaggio alla Fattoria Ariete di Gorno per la stagione 2027. In serata, al Teatro Serassi di Villa d'Almè, il programma prosegue con « Sister Act », commedia musicale ispirata alla celebre storia diventata nota al grande pubblico grazie al film. A portarla in scena sarà il Gruppo Teatro Paladina, con uno spettacolo che intreccia musica, comicità e momenti di coinvolgimento. La rappresentazione è organizzata dai gruppi Aido della Zona 11 e propone una nuova occasione per ritrovare sul palco le vicende e i personaggi di una storia molto amata. L'appuntamento è alle 21.
Non vi abbiamo convinto?
La domenica si apre con diversi appuntamenti dedicati all'atmosfera natalizia, tra bancarelle, artigianato e prodotti del territorio. A Paladina, dalle 9.30 alle 18, torna « Mercasolidale », giunto alla 23esima edizione. Il centro del paese, tra Piazza Vittorio Veneto, Piazza Italia e via Ossanesga, ospiterà 92 stand con decorazioni, idee regalo, giocattoli, candele e gioielli, proposti da commercianti, associazioni e hobbisti. Per l'occasione resteranno aperti anche i negozi del paese. Dalle 10 alle 18, a Solto Collina, sarà invece possibile passeggiare tra le bancarelle del « Mercatino nella Via », che raggiunge la 24esima edizione. Nel centro storico si potranno incontrare espositori provenienti da diversi territori, scoprire creazioni artigianali e assaggiare prodotti locali, approfittando dell'occasione anche per conoscere meglio il borgo e le associazioni che lo animano. Per saperne di più non perdetevi il nostro approfondimento. A Sarnico, infine, prendono il via i mercatini di Natale nell'ambito della rassegna Sarnico Magic Christmas : lungo il lungolago saranno allestite casette in legno con prodotti artigianali e articoli legati alla tradizione natalizia. L'accesso è libero e gli stand saranno aperti dalle 10 alle 19, dal giovedì alla domenica, fino al 6 gennaio. Per chi preferisce dedicare la giornata all'arte, a Palazzo Moroni di Bergamo è in programma una visita guidata alla scoperta dei capolavori della collezione. Il percorso permetterà di conoscere i dipinti e gli oggetti conservati nelle sale del palazzo, approfondendo la storia della raccolta e le vicende che ne hanno determinato la formazione. Con l'apertura al pubblico delle sale dell'Ottocento, sarà possibile scoprire anche le opere entrate nella collezione grazie al matrimonio tra Alessandro Moroni e la nobildonna milanese Giulia Resta.
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