La domenica si apre con diversi appuntamenti dedicati all'atmosfera natalizia, tra bancarelle, artigianato e prodotti del territorio. A Paladina, dalle 9.30 alle 18, torna « Mercasolidale », giunto alla 23esima edizione. Il centro del paese, tra Piazza Vittorio Veneto, Piazza Italia e via Ossanesga, ospiterà 92 stand con decorazioni, idee regalo, giocattoli, candele e gioielli, proposti da commercianti, associazioni e hobbisti. Per l'occasione resteranno aperti anche i negozi del paese. Dalle 10 alle 18, a Solto Collina, sarà invece possibile passeggiare tra le bancarelle del « Mercatino nella Via », che raggiunge la 24esima edizione. Nel centro storico si potranno incontrare espositori provenienti da diversi territori, scoprire creazioni artigianali e assaggiare prodotti locali, approfittando dell'occasione anche per conoscere meglio il borgo e le associazioni che lo animano. Per saperne di più non perdetevi il nostro approfondimento. A Sarnico, infine, prendono il via i mercatini di Natale nell'ambito della rassegna Sarnico Magic Christmas : lungo il lungolago saranno allestite casette in legno con prodotti artigianali e articoli legati alla tradizione natalizia. L'accesso è libero e gli stand saranno aperti dalle 10 alle 19, dal giovedì alla domenica, fino al 6 gennaio. Per chi preferisce dedicare la giornata all'arte, a Palazzo Moroni di Bergamo è in programma una visita guidata alla scoperta dei capolavori della collezione. Il percorso permetterà di conoscere i dipinti e gli oggetti conservati nelle sale del palazzo, approfondendo la storia della raccolta e le vicende che ne hanno determinato la formazione. Con l'apertura al pubblico delle sale dell'Ottocento, sarà possibile scoprire anche le opere entrate nella collezione grazie al matrimonio tra Alessandro Moroni e la nobildonna milanese Giulia Resta.