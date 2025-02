Guida agli eventi del weekend (28 febbraio – 2 marzo)

Mascherine, coriandoli e stelle filanti sono pronte a colorare tutta Bergamo. Per facilitarvi la vita, abbiamo riassunto in questa guida tutti gli eventi in programma in città e in provincia per Carnevale. Ma se non avete di “tuffarvi” nel clima di festa carnevalesco, non preoccupatevi: abbiamo raccolto per voi i migliori concerti, spettacoli e incontri per questo fine settimana.