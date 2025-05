Guida agli eventi del weekend (30 maggio – 2 giugno)

Ha preso il via in questo weekend «Onde musicali sul Lago d’Iseo» , il festival che abbraccia le due sponde del lago con oltre quaranta appuntamenti tra concerti, conferenze, concorsi e conversazioni in musica. Oltre ai contesti suggestivi in cui i concerti prenderanno vita fino a settembre, si potranno ascoltare variegate e interessanti proposte musicali con musicisti e giovani talenti provenienti da Conservatori italiani e Accademie estere. Oggi, sul sagrato della Pieve di Sant’Andrea ad Iseo, sarà proposto un concerto lirico dal titolo «Arie sul lago tra Opera ed Operetta», con protagonisti Elena D’Angelo, Matteo Mazzoli, Roberto Kim, Carmen Lopez e il pianista Sem Cerritelli. Siete in città o volete raggiungere Bergamo per un evento che lascia il segno? Mettete in calendario oggi la «Camminata Nerazzurra» , che da oltre 16 anni è uno degli eventi più attesi da migliaia di bergamaschi. La camminata non competitiva attraverserà Bergamo e i suoi splendidi colli in tre percorsi che permetteranno a grandi e piccini di ammirare le bellezze del territorio.