Guida agli eventi del weekend (7-9 agosto)

Questa sera c’è spazio sia per chi ama il folclore sia per chi cerca una serata più raccolta. A San Lorenzo di Rovetta si celebra il cinquantesimo anniversario del « Palio degli Asini di San Lorenzo », una delle manifestazioni più sentite della Valle Seriana. Dalle 19 apre la cucina con specialità locali, tra carne alla griglia, polenta, piadine e i tradizionali bertù. In serata la sfilata delle contrade, accompagnata dal Corpo bandistico Rovettese e dagli sbandieratori e musici dell’Asd Borgo Moretta di Alba, anticiperà l’11esimo «Triathlon dell’Asino», seguito dalle premiazioni e dal tradizionale spettacolo pirotecnico. Per tutta la serata saranno presenti anche bancarelle di prodotti tipici e artigianali e l’animazione di Tony Tranquillo. Se invece preferite una serata tra natura e narrazione, il Parco Leonardo di Canonica d’Adda ospita «94 passi in giardino», spettacolo di Lorenza Zambon inserito nella rassegna «Natura&Cultura». Attraverso il racconto della nascita e della crescita di un giardino, lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio poetico tra paesaggi che cambiano, memorie e piccoli segreti custoditi dalla natura.