Guida agli eventi del weekend (7-9 agosto)

C ’è chi è già in vacanza, chi conta i giorni prima di partire e chi, invece, resta a casa riscoprendo il piacere di una città e di un territorio che, contro ogni previsione, non si fermano mai. Anzi. Tra festival, concerti, spettacoli all’aperto, feste di paese e appuntamenti culturali, anche questo fine settimana offre più di un’occasione per uscire di casa e godersi le sere d’estate. Come ogni venerdì, Eppen ha selezionato gli eventi da non perdere. Carta e penna (o smartphone) alla mano: è il momento di organizzare il weekend!
Venerdì 7 agosto
Fuochi d’artificio o una serata all’opera? Il weekend che conduce alla notte di San Lorenzo offre occasioni per alzare lo sguardo al cielo, tra tradizioni popolari e grandi spettacoli. A Palosco prosegue fino al 10 agosto la «Sagra di San Lorenzo», una delle feste più sentite del paese, organizzata dall’associazione San Lorenzo Eventi insieme ai tanti volontari, cn il supporto dell’amministrazione comunale, degli Alpini e della Protezione civile. Stasera spazio al «Live Show Teens Party», una serata dedicata ai grandi successi degli anni Duemila e alle atmosfere di Disney Channel, mentre nei prossimi giorni il programma proseguirà con concerti, il tradizionale falò di San Lorenzo e l’atteso spettacolo dei fuochi d’artificio. Il programma completo è disponibile in questo articolo. Chi invece preferisce la grande opera lirica può raggiungere Piazza del Sagittario a ChorusLife, dove, nell’ambito delle proposte estive del Ducato di Piazza Pontida, va in scena «Rigoletto» di Giuseppe Verdi. Uno dei capolavori più amati del melodramma italiano, capace di alternare tensione drammatica e pagine indimenticabili, per una serata che porta il grande teatro d’opera all’aperto nel cuore di Bergamo.
Preferite altro? Ecco altri consigli
Sabato 8 agosto
Questa sera c’è spazio sia per chi ama il folclore sia per chi cerca una serata più raccolta. A San Lorenzo di Rovetta si celebra il cinquantesimo anniversario del « Palio degli Asini di San Lorenzo », una delle manifestazioni più sentite della Valle Seriana. Dalle 19 apre la cucina con specialità locali, tra carne alla griglia, polenta, piadine e i tradizionali bertù. In serata la sfilata delle contrade, accompagnata dal Corpo bandistico Rovettese e dagli sbandieratori e musici dell’Asd Borgo Moretta di Alba, anticiperà l’11esimo «Triathlon dell’Asino», seguito dalle premiazioni e dal tradizionale spettacolo pirotecnico. Per tutta la serata saranno presenti anche bancarelle di prodotti tipici e artigianali e l’animazione di Tony Tranquillo. Se invece preferite una serata tra natura e narrazione, il Parco Leonardo di Canonica d’Adda ospita «94 passi in giardino», spettacolo di Lorenza Zambon inserito nella rassegna «Natura&Cultura». Attraverso il racconto della nascita e della crescita di un giardino, lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio poetico tra paesaggi che cambiano, memorie e piccoli segreti custoditi dalla natura.
Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!
Domenica 9 agosto
Da questa sera torna uno degli appuntamenti più amati dell’estate bergamasca: la « Sagra della Madonna del Bosco », nella suggestiva cornice della Valle d’Astino a Bergamo. Fino al 9 agosto, e poi di nuovo dal 13 al 15, la manifestazione propone serate dedicate alla buona tavola e alla convivialità. In cucina non mancano i grandi classici della tradizione, dai casoncelli fatti in casa alla pasta al salmì di lepre, fino alle grigliate, mentre il ricavato del «Gratta e vinci» sostiene le attività della comunità parrocchiale. Gli amanti della natura e della montagna possono raggiungere Valbondione, dove l’estate entra nel vivo con un ricco calendario di iniziative che accompagnerà residenti e visitatori fino all’autunno. Escursioni, spettacoli, laboratori e momenti di festa raccontano il territorio attraverso i suoi paesaggi e le sue tradizioni. Questa sera, in occasione della festa di San Lorenzo, è in programma un’elevazione musicale con Mauro Bolzoni, il soprano Ayako Suemori e la Corale di Valbondione, per una serata che unisce musica e spiritualità nel cuore delle Orobie.
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