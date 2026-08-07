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7 Agosto 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (7-9 agosto)

Guida. Dalla «Sagra di San Lorenzo» di Palosco al «Rigoletto», dal «Palio degli asini di San Lorenzo» a «94 passi in giardini», passando per la «Sagra della Madonna del Bosco» e l’estate a Valbondione. Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 2 min.
(Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

C è chi è già in vacanza, chi conta i giorni prima di partire e chi, invece, resta a casa riscoprendo il piacere di una città e di un territorio che, contro ogni previsione, non si fermano mai. Anzi. Tra festival, concerti, spettacoli all’aperto, feste di paese e appuntamenti culturali, anche questo fine settimana offre più di un’occasione per uscire di casa e godersi le sere d’estate. Come ogni venerdì, Eppen ha selezionato gli eventi da non perdere. Carta e penna (o smartphone) alla mano: è il momento di organizzare il weekend!

Venerdì 7 agosto

Fuochi d’artificio o una serata all’opera? Il weekend che conduce alla notte di San Lorenzo offre occasioni per alzare lo sguardo al cielo, tra tradizioni popolari e grandi spettacoli. A Palosco prosegue fino al 10 agosto la «Sagra di San Lorenzo», una delle feste più sentite del paese, organizzata dall’associazione San Lorenzo Eventi insieme ai tanti volontari, cn il supporto dell’amministrazione comunale, degli Alpini e della Protezione civile. Stasera spazio al «Live Show Teens Party», una serata dedicata ai grandi successi degli anni Duemila e alle atmosfere di Disney Channel, mentre nei prossimi giorni il programma proseguirà con concerti, il tradizionale falò di San Lorenzo e l’atteso spettacolo dei fuochi d’artificio. Il programma completo è disponibile in questo articolo. Chi invece preferisce la grande opera lirica può raggiungere Piazza del Sagittario a ChorusLife, dove, nell’ambito delle proposte estive del Ducato di Piazza Pontida, va in scena «Rigoletto» di Giuseppe Verdi. Uno dei capolavori più amati del melodramma italiano, capace di alternare tensione drammatica e pagine indimenticabili, per una serata che porta il grande teatro d’opera all’aperto nel cuore di Bergamo.

Preferite altro? Ecco altri consigli

7
Ven
Agosto
h.09:00 / 23:00
Centro storico Ardesio
Ferragosto Ardesiano

Da venerdì 7 a domenica 16 agosto torna «Ferragosto Ardesiano», con tanti piccoli appuntamenti all’aria aperta proposti dalla Pro Loco Ardesio in collaborazione con associazioni ed attività ardesiane.

Manifestazioni
7
Ven
Agosto
h.21:00 / 23:00
Accademia Tadini - Lovere Lovere
EVENTO CONCLUSO
Stelle in Galleria

Il programma estivo dell'Accademia Tadini propone un ciclo di visite guidate, concerti e attività interattive che integrano l'arte della collezione con percorsi sensoriali e tematici.

Visite guidate
30
Gio
Luglio
h.20:00 / 23:45
Piazza Papa Giovanni XXIII Osio Sotto
EVENTO CONCLUSO
Festa di San Donato

La «Festa di San Donato» non si ferma neanche ad agosto! Dal 30 luglio scorso continua ad animare Osio Sotto con un calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 7 agosto.

Manifestazioni
7
Ven
Agosto
h.21:00 / 23:00
Chiesa SS. Ippolito e Cassiano Riva di Solto
EVENTO CONCLUSO
Arie del '900

Un concerto tra jazz e musica colta del Novecento, in un dialogo tra voce e strumenti nella suggestiva cornice di una chiesa storica.

Manifestazioni
7
Ven
Agosto
h.16:30 / 18:30
Parco giochi di via Mes Valbondione
EVENTO CONCLUSO
Ludobus

L'appuntamento «Ludobus» si svolge presso il parco giochi di via mes a Valbondione, proponendo attività dedicate all'animazione e al gioco.

Bambini
7
Ven
Agosto
h.21:00 / 22:30
Chiesa di San Cassiano Zone
EVENTO CONCLUSO
Hélios Vagabond

Per il festival «Onde Musicali sul Lago d'Iseo 2026», nella Chiesa di San Cassiano di Zone, è in programma il concerto di Elise Chemla e Camilla Finardi.

Musica

Sabato 8 agosto

Questa sera c’è spazio sia per chi ama il folclore sia per chi cerca una serata più raccolta. A San Lorenzo di Rovetta si celebra il cinquantesimo anniversario del « Palio degli Asini di San Lorenzo », una delle manifestazioni più sentite della Valle Seriana. Dalle 19 apre la cucina con specialità locali, tra carne alla griglia, polenta, piadine e i tradizionali bertù. In serata la sfilata delle contrade, accompagnata dal Corpo bandistico Rovettese e dagli sbandieratori e musici dell’Asd Borgo Moretta di Alba, anticiperà l’11esimo «Triathlon dell’Asino», seguito dalle premiazioni e dal tradizionale spettacolo pirotecnico. Per tutta la serata saranno presenti anche bancarelle di prodotti tipici e artigianali e l’animazione di Tony Tranquillo. Se invece preferite una serata tra natura e narrazione, il Parco Leonardo di Canonica d’Adda ospita «94 passi in giardino», spettacolo di Lorenza Zambon inserito nella rassegna «Natura&Cultura». Attraverso il racconto della nascita e della crescita di un giardino, lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio poetico tra paesaggi che cambiano, memorie e piccoli segreti custoditi dalla natura.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

30
Gio
Luglio
h.09:00 / 23:00
Via Bachelet Albino
Lo Spirito del Pianeta

L'edizione 2026 de «Lo Spirito del Pianeta» è alle porte! Dal 18 giugno al 4 luglio si terrà a Casirate d'Adda e dal 30 luglio al 16 agosto ad Albino, con tante attività, seminari, laboratori, spettacoli e molto altro.

Manifestazioni
8
Sab
Agosto
h.09:00 / 18:00
Frazione Peghera Taleggio
PegherAndando

La manifestazione Costa Fest: dall’8 all’10 agosto tre giorni di eventi dedicati alla convivialità, al buon cibo, alle tradizioni casearie e alla cultura del territorio e non solo.

Manifestazioni
8
Sab
Agosto
h.14:30 / 15:45
Rifugio F.lli Longo Carona
EVENTO CONCLUSO
Senza Confini

Un trekking tra i rifugi delle Orobie sulle tracce di Walter Bonatti, alla scoperta della sua storia e dei valori che hanno ispirato le sue imprese.

Teatro
11
Gio
Giugno
h.18:00 / 20:00
Biblioteca Civica Angelo Mai di Be… Bergamo
Ho sfogliato lentamente la corteccia dell’albero del cosmo

Fino al 21 agosto, l’Atrio Scamozziano della Biblioteca Civica Angelo Mai ospiterà la mostra firmata dal collettivo Ferrario Frères.

Arte / Mostra
8
Sab
Agosto
h.17:30 / 23:00
Palazzo Moroni Bergamo
EVENTO CONCLUSO
Charley Thompson

Visite al tramonto e cinema in giardino: torna a Palazzo Moroni la terza edizione di «Pellicole d'autore en plein air», la rassegna cinematografica estiva sotto le stelle: questa sera appuntamento con il film di Andrew Haigh.

Cinema
30
Gio
Luglio
h.10:00 / 18:00
Museo Baschenis Bergamo
Concerto Baschenis

Fino all'1 ottobre, il Museo Bernareggi offre ai propri visitatori una piccola ma preziosa selezione di "concerti silenti" del Maestro brembano. Una proposta che collega città e montagna, festa e quotidianità, in un dialogo tra musei e comunità.

Arte

Domenica 9 agosto

Da questa sera torna uno degli appuntamenti più amati dell’estate bergamasca: la « Sagra della Madonna del Bosco », nella suggestiva cornice della Valle d’Astino a Bergamo. Fino al 9 agosto, e poi di nuovo dal 13 al 15, la manifestazione propone serate dedicate alla buona tavola e alla convivialità. In cucina non mancano i grandi classici della tradizione, dai casoncelli fatti in casa alla pasta al salmì di lepre, fino alle grigliate, mentre il ricavato del «Gratta e vinci» sostiene le attività della comunità parrocchiale. Gli amanti della natura e della montagna possono raggiungere Valbondione, dove l’estate entra nel vivo con un ricco calendario di iniziative che accompagnerà residenti e visitatori fino all’autunno. Escursioni, spettacoli, laboratori e momenti di festa raccontano il territorio attraverso i suoi paesaggi e le sue tradizioni. Questa sera, in occasione della festa di San Lorenzo, è in programma un’elevazione musicale con Mauro Bolzoni, il soprano Ayako Suemori e la Corale di Valbondione, per una serata che unisce musica e spiritualità nel cuore delle Orobie.

Non vi abbiamo convinto?

9
Dom
Agosto
h.21:30 / 23:45
Piazza Garibaldi Osio Sopra
Sagra di Ferragosto

Dal 9 al 22 agosto la «Sagra di Ferragosto» rinnova una delle tradizioni più sentite del paese tra appuntamenti storici e nuove proposte.

Manifestazioni
9
Dom
Agosto
h.10:30 / 12:00
Piazza Orologio 21 Clusone
I Grandi Classici

Scopri Clusone attraverso i suoi capolavori più iconici con una visita guidata che accompagnerà residenti e visitatori in un percorso tra arte, storia e ingegno, alla scoperta delle bellezze che rendono unica la Città Baradella.

Visite guidate
9
Dom
Agosto
h.15:00 / 18:00
Ecomuseo delle Miniere di Gorno Gorno
Conoscere le miniere di Gorno

Una visita guidata nella miniera di Gorno per scoprire duemila anni di storia dell'estrazione dello zinco, tra geologia, racconti e memoria del lavoro minerario.

Visite guidate
6
Gio
Agosto
h.00:00 / 23:45
Menzino - Monte Isola Monte isola
Beer Lago Monte Isola

Un appuntamento dedicato alla birra artigianale e alla musica che si svolge in località Menzino.

Manifestazioni
9
Dom
Agosto
h.12:30 / 15:00
Rifugio Mirtillo Valbondione
Mikeless Cantalooper

Al Rifugio Mirtillo di Lizzola, una giornata con il concerto di Mikeless Cantalooper, musicista, performer e compositore.

Musica
6
Gio
Agosto
h.21:00 / 23:00
Piazzale del Comune Onore
Festival Onore e Cultura

La sesta edizione della rassegna si concentra sul tema delle fedi nelle loro diverse espressioni, attraverso incontri tra studiosi, giornalisti e scrittori.

Manifestazioni

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