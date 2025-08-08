Guida agli eventi del weekend (8 – 10 agosto)

Le giornate iniziano (purtroppo) ad accorciarsi, ma a Bergamo l’agenda culturale in questo periodo si allunga. Questo fine settimana, la nostra provincia si anima infatti con eventi capaci di accontentare curiosi, appassionati e famiglie. Dal centro storico ai borghi, ecco cosa succede in città (e dintorni).
Venerdì 8 agosto
Continua questo fine settimana «deSidera Bergamo Festival» con un ricco calendario di spettacoli in programma in tutta la provincia. Tra i titoli in cartellone spicca «Fare un fuoco», lo spettacolo teatrale di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia in scena questa sera alle 21.15 presso la Sala San Fermo di Almè. Eppen ha intervistato il regista Francesco Niccolini – se vi siete persi l’articolo, potete recuperarlo qui – per avere qualche anticipazione sulla serata! Oltre ad Almè, «Fare un fuoco» verrà riproposto domani sera alle 21.15 presso il santuario della Madonna del Bailino di Levate. Da oggi al 17 agosto, Ardesio si trasforma in un palcoscenico di eventi e divertimento con la nuova edizione del « Ferragosto Ardesiano », organizzato dalla Pro Loco Ardesio in collaborazione con numerose altre attività e associazioni locali. Per dieci giorni, le serate si animeranno con concerti sotto le stelle, letture animate, visite guidate e momenti di socialità. Non mancheranno anche gli amati aperitivi musicali.
Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!
Sabato 9 agosto
A Palosco ha preso il via Sagra Patronale di San Lorenzo , una settimana di festa tra buon cibo, concerti, momenti di condivisione e l’atteso spettacolo finale piromusicale, in programma domani sera. Il calendario di eventi – curato dall’associazione San Lorenzo Eventi – proporrà questa sera il live show «Love generation 90» per “tuffo” nei mitici anni Novanta Torna ad Albino, per il secondo anno consecutivo, la rassegna gastronomica che ha conquistato migliaia di palati in tutta Italia: il « Festival del polpo alla brace e fritto misto ». Fino al 17 agosto, lo Spritz & Burger porta in Val Seriana tutto il meglio del mare… sia alla brace che fritto!
Non ci siamo? Ecco altre proposte!
Mercatini in Piazza tra creatività, antiquariato e vintage
Un mercatino dedicato alla creatività e alla passione per il bello, dove gli espositori daranno vita a un viaggio nel tempo tra oggetti vintage, pezzi da collezione, piccolo antiquariato e modernariato, per riscoprire storie, stili e suggestioni passate.
Domenica 10 agosto
Prende il via oggi «Musica Mirabilis», il festival dedicato al compositore bergamasco Giovanni Legrenzi. La kermesse prenderà vita a Clusone, paese natale di Legrenzi, e proporrà fino ad ottobre concerti, conferenze, concorsi internazionali e visite guidate. Oggi ci saranno proprio delle visite culturali nel centro storico del borgo: un’occasione preziosa per ammirare la bellezza del borgo e scoprire la vita e le opere del compositore. Anche quest’anno al rifugio Albani andrà in scena il concerto dei Luf ! L’appuntamento è per oggi alle 14: tra canti tradizionali, strumenti acustici e sonorità coinvolgenti, il gruppo regalerà un concerto energico e suggestivo, immerso nello splendido scenario delle Prealpi Orobie. Da non perdere!
Non vi abbiamo convinto?
