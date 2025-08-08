Guida agli eventi del weekend (8 – 10 agosto)

Prende il via oggi «Musica Mirabilis», il festival dedicato al compositore bergamasco Giovanni Legrenzi. La kermesse prenderà vita a Clusone, paese natale di Legrenzi, e proporrà fino ad ottobre concerti, conferenze, concorsi internazionali e visite guidate. Oggi ci saranno proprio delle visite culturali nel centro storico del borgo: un’occasione preziosa per ammirare la bellezza del borgo e scoprire la vita e le opere del compositore. Anche quest’anno al rifugio Albani andrà in scena il concerto dei Luf ! L’appuntamento è per oggi alle 14: tra canti tradizionali, strumenti acustici e sonorità coinvolgenti, il gruppo regalerà un concerto energico e suggestivo, immerso nello splendido scenario delle Prealpi Orobie. Da non perdere!