8 Agosto 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (8 – 10 agosto)

Guida. Da «deSidera Bergamo Festival» al «Ferragosto Ardesiano», dalla Sagra Patronale di San Lorenzo a Palosco al «Festival del polpo alla brace», passando per «Musica Mirabilis» e il concerto dei Luf. La nostra redazione vi suggerisce le migliori proposte per questo fine settimana

scritto da Eppen
Le giornate iniziano (purtroppo) ad accorciarsi, ma a Bergamo l’agenda culturale in questo periodo si allunga. Questo fine settimana, la nostra provincia si anima infatti con eventi capaci di accontentare curiosi, appassionati e famiglie. Dal centro storico ai borghi, ecco cosa succede in città (e dintorni).

Venerdì 8 agosto

Continua questo fine settimana «deSidera Bergamo Festival» con un ricco calendario di spettacoli in programma in tutta la provincia. Tra i titoli in cartellone spicca «Fare un fuoco», lo spettacolo teatrale di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia in scena questa sera alle 21.15 presso la Sala San Fermo di Almè. Eppen ha intervistato il regista Francesco Niccolini – se vi siete persi l’articolo, potete recuperarlo qui – per avere qualche anticipazione sulla serata! Oltre ad Almè, «Fare un fuoco» verrà riproposto domani sera alle 21.15 presso il santuario della Madonna del Bailino di Levate. Da oggi al 17 agosto, Ardesio si trasforma in un palcoscenico di eventi e divertimento con la nuova edizione del « Ferragosto Ardesiano », organizzato dalla Pro Loco Ardesio in collaborazione con numerose altre attività e associazioni locali. Per dieci giorni, le serate si animeranno con concerti sotto le stelle, letture animate, visite guidate e momenti di socialità. Non mancheranno anche gli amati aperitivi musicali.

8
Ven
Agosto
h.08:00 / 23:30
Area mercato- Ama Aviatico
Street food festival

Venerdì 8. sabato 9 e domenica 10 agosto, per tutta la giornata, la frazione di Ama ad Aviatico si anima con lo Street Food Festival, un evento gustoso e vivace organizzato dal Comune di Aviatico presso l’area mercato.

Food
8
Ven
Agosto
h.21:00 / 23:00
ChorusLife Bergamo
Dj set Utopia

Questa settimana salirà sul palco di ChorusLife UTOPIA. Questa serata speciale trasporterà il pubblico in un’atmosfera vibrante e innovativa, dove la musica sarà la protagonista assoluta.

Musica
8
Ven
Agosto
h.16:00 / 18:00
Parco Montecchio Alzano Lombardo
Upcycling Creativo

Per «Realtà P(r)esenti 2025», la nuova edizione del progetto di protagonismo giovanile che animerà l’estate al Parco Montecchio, un laboratorio di moda sostenibile.

Corsi
8
Ven
Agosto
h.21:00 / 23:00
Baia delle rose Costa Volpino
Time out Max Pezzali & 883

Venerdì 8 Agosto dalle 21, presso la Baia delle Rose a Costa Volpino, si terrà il tributo ufficiale «Time Out Max Pezzali & 883».

Musica
8
Ven
Agosto
h.21:00 / 22:15
Atelier Accademia Tadini – Lovere Lovere
Nelle stanze del Conte: tra eroine della mitologia

Per la rassegna «Un’ estate di sere incantate» della Galleria Tadini, in programma una visita della collezione fuori orario. Un evento curato dagli educatori interni, pensato per trasportarvi in un’atmosfera ricca di fascino e suggestioni.

Visite guidate
8
Ven
Agosto
h.20:30 / 22:30
Borgo di Catremerio Val Brembilla
Trovesi

Per la rassegna «Brembilla Jazz Festival» ospiti i Trovesi - Piazzalunga Duo a Catremerio. Un festival di musica jazz improvvisata, che nasce con l'obiettivo di far rivivere e valorizzare le antiche contrade e i borghi della Val Brembilla.

Musica / Jazz

Sabato 9 agosto

A Palosco ha preso il via Sagra Patronale di San Lorenzo , una settimana di festa tra buon cibo, concerti, momenti di condivisione e l’atteso spettacolo finale piromusicale, in programma domani sera. Il calendario di eventi – curato dall’associazione San Lorenzo Eventi – proporrà questa sera il live show «Love generation 90» per “tuffo” nei mitici anni Novanta Torna ad Albino, per il secondo anno consecutivo, la rassegna gastronomica che ha conquistato migliaia di palati in tutta Italia: il « Festival del polpo alla brace e fritto misto ». Fino al 17 agosto, lo Spritz & Burger porta in Val Seriana tutto il meglio del mare… sia alla brace che fritto!

25
Ven
Luglio
h.19:00 / 23:00
Azienda Agricola Ol Pera Piario
Lo Spirito del Pianeta

L'edizione 2025 de «Lo Spirito del Pianeta» è alle porte! E quest'anno raddoppia! Dopo la prima parte a Casirate d'Adda, dal 25 luglio al 10 agosto la manifestazione sarà a Piario, con tante attività, seminari, laboratori, spettacoli e molto altro.

Manifestazioni / Rassegna
9
Sab
Agosto
h.18:00 / 23:00
Piazza Tredici Martiri – Lovere Lovere
Mercatini in Piazza tra creatività, antiquariato e vintage

Un mercatino dedicato alla creatività e alla passione per il bello, dove gli espositori daranno vita a un viaggio nel tempo tra oggetti vintage, pezzi da collezione, piccolo antiquariato e modernariato, per riscoprire storie, stili e suggestioni passate.

Manifestazioni
9
Sab
Agosto
h.19:00 / 23:30
Campo sportivo di Roncola San Bern… Roncola
Grigliata Alpina

Torna la Grigliata Alpina del Gruppo Alpini Roncola: cinque serate di tradizione, musica e convivialità nel cuore della Valle Imagna.

Manifestazioni
9
Sab
Agosto
h.20:30 / 23:00
Palazzo Moroni Bergamo
Astronomi per una notte

Pe le Sere FAI d'Estate: un eccezionale appuntamento dedicato all'osservazione guidata della volta celeste, a cura degli astrofili e divulgatori scientifici Gianni Locatelli e Luciano Pezzotti.

Outdoor
9
Sab
Agosto
h.19:00 / 23:45
Palazzetto dello sport Valbondione
Valbondione White Party

«Valbondione White Party» alle 19 presso Piazzale Palazzetto dello Sport servizio ristoro. A seguire grande white party con alle ore 21.30 concerto del Pianista di fama internazionale Davide Locatelli.

Manifestazioni
9
Sab
Agosto
h.21:00 / 23:30
Piazza Umberto I Sarnico
StudioRadio Night Live

Una serata tutta da vivere nel cuore di Sarnico con musica dal vivo, talenti locali e l’energia contagiosa di StudioRadio: Piazza Umberto I si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per una notte d’estate.

Musica

Domenica 10 agosto

Prende il via oggi «Musica Mirabilis», il festival dedicato al compositore bergamasco Giovanni Legrenzi. La kermesse prenderà vita a Clusone, paese natale di Legrenzi, e proporrà fino ad ottobre concerti, conferenze, concorsi internazionali e visite guidate. Oggi ci saranno proprio delle visite culturali nel centro storico del borgo: un’occasione preziosa per ammirare la bellezza del borgo e scoprire la vita e le opere del compositore. Anche quest’anno al rifugio Albani andrà in scena il concerto dei Luf ! L’appuntamento è per oggi alle 14: tra canti tradizionali, strumenti acustici e sonorità coinvolgenti, il gruppo regalerà un concerto energico e suggestivo, immerso nello splendido scenario delle Prealpi Orobie. Da non perdere!

7
Gio
Agosto
h.19:00 / 23:00
Spazio Giovani Redona Edonè Bergamo
Bell'e Buono

Due settimane dedicate alle eccellenze gastronomiche del Sud Italia: dai piatti tradizionali preparati con ingredienti autentici, alle serate animate da concerti, cinema sotto le stelle e giochi per tutte le età.

Food
9
Sab
Agosto
h.18:30 / 23:00
Cortile Stalù Osio Sopra
Come una volta nel cortile Stalù

Torna il 9 e 10 agosto «Come una volta nel cortile Stalù», la sagra nata nel 2017 per far rivivere le tradizioni contadine negli spazi della Cascina museo Pianetti Manni di Osio Sopra.

Food
10
Dom
Agosto
h.14:00 / 18:00
Abitazione dello Scultore Manfredo… Colere
Il laboratorio del Mago - Il legno racconta

All'interno della rassegna "Serio Art ti racconta... Le Valli del Legno", possibilità di visitare l'abitazione dell'artista Manfredo Bendotti (Mago) a Colere, che è laboratorio, museo e fucina di idee. In concomitanza si terrà una mostra in ricordo.

Arte / Mostra
10
Dom
Agosto
h.14:50 / 18:00
Ecomuseo Miniere Gorno
Viaggio nel cuore della tradizione mineraria

Domenica 10 agosto, un viaggio nella tradizione mineraria della Val del Riso. In programma una visita guidata che si articola tra il Museo delle Miniere e il sito minerario di Costa Jels.

Visite guidate
10
Dom
Agosto
h.10:00 / 12:30
Orto Botanico - Valle della Biodiv… Bergamo
Raccogli, conosci e gusta

Continuano gli appuntamenti con la tradizionale asta biodiversa dell'Orto Botanico di Bergamo. Ad agosto il focus sarà sui "Pomi d'oro".

Outdoor
10
Dom
Agosto
h.21:00 / 23:00
Piazza Cavour Bossico
Alma de España

Per il festival «Onde Musicali sul Lago d'Iseo» appuntamento con un concerto del Duo composto da Serena Fazio (mezzo soprano) e Francesco Spina (chitarra).

Musica

