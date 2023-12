Valbondione sotto le feste, uno spettacolo da non perdere

Cosa c’è di più suggestivo dell’atmosfera natalizia in montagna? Valbondione, a poco più di un’ora da Bergamo, è la meta ideale per una fuga sulla neve, non necessariamente per sciare o ciaspolare ai piedi del Pizzo Coca, ma anche per godersi i tanti eventi in programma fra dicembre e gennaio, con proposte per adulti e un’attenzione speciale ai bimbi.