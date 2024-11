Lo spettacolo (gratis) dei larici che si colorano di sole

Il ripristino dei vecchi sentieri di accesso agli alpeggi sta rendendo Piazzatorre una meta gettonata dagli escursionisti.

Il toponimo Piazzatorre, apparentemente, non lascia alcun dubbio: è opinione comune che derivi da piazza della torre ad identificare una piazza in cui sorgeva una torre. In realtà già nei secoli XII e XIII il borgo veniva indicato come Plazatorro e Plazatora dove il vocabolo torus o taurus, indica un’altura. Unito a platea (piazza, spiazzo) acquisisce il significato di “spiazzo rialzato” che è proprio la caratteristica geografica di Piazzatorre. Non è mai apparso il termine turris ad indicare una torre. La trasformazione linguistica in Plateaturris cominciò ad essere usata nei documenti religiosi del Seicento e come tale finì con l’affermarsi nella successiva traduzione in lingua italiana.