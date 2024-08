Ferragosto, un “mare” di eventi per tutti i gusti

Ci sono due scuole di pensiero sul Ferragosto: la prima sostiene che è il giorno ideale per fare una bella gita, la seconda per organizzare una mangiata coi fiocchi. Se appartenete a questa seconda categoria vi resta solo da decidere dove e cosa mangiare. Per gli amanti delle grigliate all’aria aperta, in questi articoli abbiamo raccolto qualche spunto sui barbecue pubblici in provincia e fuori provincia . Ma se fa troppo caldo anche solo per pensare di cucinare e di accendere i fornelli, In questo periodo potrete accomodarvi ai tavoli di una delle numerose sagre in calendario. Complice anche la ricorrenza di San Rocco, ci sono tantissime feste in programma!