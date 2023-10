Guida agli eventi del weekend (13 – 16 ottobre)

Il Sentierone di Bergamo ospiterà fino a domenica « Mercatanti in Fiera », l’amata rassegna di sapori europei giunta alla 21esima edizione. Quest’anno sono 110 le bancarelle presenti e provenienti da tutta Europa e da diverse regioni italiane, tra artigianato e street food con specialità gastronomiche internazionali: una festa per gli occhi e per il palato. Se preferite invece una rassegna culturale, questo è anche il fine settimana di « Sacrae Scenae », il festival cinematografico dedicato alle devozioni popolari, organizzato ad Ardesio da Vivi Ardesio. Oltre alle pro44iezioni, la manifestazione offrirà numerose iniziative ad ingresso libero come approfondimenti e concerti.